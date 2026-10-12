El sanchista Cintora cae en picado en audiencia, sin las muletas de la Selección Española en TVE

La televisión pública se enfrenta a un nuevo reto en términos de audiencia.

Malas Lenguas ha sufrido una caída de 5,6 puntos en solo una semana, tras el empujón recibido gracias a la emisión relacionada con la Selección Española.

Este declive se produce poco después de que RTVE optara por mantener el programa en La 1, una decisión que busca consolidar su oferta informativa en el canal principal.

Este dato resalta una vez más lo complicado que resulta sostener un programa en pantalla cuando se apaga el interés que producen eventos puntuales.

Una caída que desafía la apuesta de RTVE

Malas Lenguas, bajo la conducción de Jesús Cintora, había experimentado un notable apoyo gracias a la atención generada en torno a los partidos de la Selección Española.

Sin ese respaldo, el formato ha visto cómo su cuota se desploma y surge la duda de si puede sostener una audiencia constante basándose únicamente en sus contenidos propios.

La diferencia entre una emisión relacionada con un evento deportivo de gran escala y un programa habitual suele ser clave. El fútbol atrae a espectadores que, en ocasiones, no siguen los espacios de análisis o actualidad que vienen después. Para una cadena, transformar esa atención esporádica en audiencia fiel exige consistencia, una clara identidad y un horario que compita eficazmente.

La decisión de RTVE de mantener el programa en La 1 adquiere dimensión estratégica. La cadena no solo conserva un espacio informativo, sino que también reafirma su compromiso con ofrecer una televisión pública que tenga mayor presencia en el debate político y social. El problema, sin embargo, aparece cuando las cifras no son consistentes.

La disminución de Malas Lenguas se produce en un panorama de intensa competencia. Las cadenas privadas destinan gran parte de sus esfuerzos a programas de entretenimiento, concursos y formatos que generen conversación inmediata. En cambio, la televisión pública se enfrenta al reto de equilibrar audiencia, servicio público y pluralidad informativa.

La batalla de la noche: La Voz se mantiene fuerte

Los datos del viernes 9 de octubre revelan una lucha reñida en la franja horaria de máxima audiencia. La Voz, en Antena 3, logró reunir a 1.045.000 espectadores, alcanzando un 12,1% de cuota. El programa recuperó medio punto y se estableció como la opción más vista del prime time.

En Telecinco, ¡De viernes! se quedó con un 12,7% y 774.000 espectadores. Aunque el formato siguió liderando en su franja en términos de cuota, perdió impulso sin la figura de Belén Esteban. La diferencia entre ambos programas subraya la relevancia de los invitados y de los eventos televisivos en el rendimiento semanal.

Programa Cadena Cuota Espectadores La Voz Antena 3 12,1% 1.045.000 ¡De viernes! Telecinco 12,7% 774.000

Antena 3 también lideró el conjunto del día con un 13,1%. Pasapalabra alcanzó un 18% y 1.465.000 espectadores, mientras que la primera edición de Antena 3 Noticias logró un impresionante 23,7% y 2.052.000 seguidores.

Estas cifras ayudan a comprender el entorno competitivo en el que se mueve La 1. La audiencia se fragmenta entre informativos, concursos, series, entretenimiento y eventos deportivos. Para un programa de actualidad, destacar se convierte en una tarea complicada dentro de una oferta cada vez más variada y con espectadores menos leales a una única cadena.

El desafío de transformar un pico en una audiencia sostenida

El caso de Malas Lenguas plantea una cuestión común en la televisión moderna: ¿en qué medida puede un formato aprovechar la popularidad de un evento externo? La Selección Española atrajo a una amplia audiencia, pero ese efecto no asegura que los espectadores permanezcan cuando el contenido cambia.

La televisión pública enfrenta, además, una presión adicional. Sus programas necesitan justificar su existencia mediante una contribución informativa y social, pero requieren también contar con una base de espectadores suficiente para competir en la parrilla. Aunque la caída semanal no determina por sí sola el futuro del programa, sí obliga a observar su evolución en las próximas emisiones.

Para Jesús Cintora, el reto reside en fortalecer la esencia del programa sin depender de apoyos fugaces. La actualidad política, los temas sociales y el análisis pueden sostener una franja, pero necesitan un ritmo televisivo capaz de atraer a quienes no solo buscan información.

Mientras RTVE continua con su apuesta, la audiencia marca rápidamente las reglas del juego. En la televisión actual, el apoyo de un gran acontecimiento puede abrir puertas, pero solo la regularidad logra mantenerlas abiertas.

Mientras tanto, los espectadores siguen cambiando de canal con un simple mando y de tema con un clic: el fútbol puede llenar la pantalla, pero no asegura que el público permanezca para escuchar lo que viene después.