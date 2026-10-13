Antonio Naranjo estalla ante la agresión a una de sus reporteros y lanza un aviso a los manipuladores de TVE

Harto de ver que se intenta vender el relato buenista de los piojosos acampados en el kilómetro cero,

Antonio Naranjo reaccionó con dureza en directo en El Análisis: Diario de la Noche de Telemadrid tras conocer la agresión que sufrió una reportera de su programa a manos de integrantes de la acampada en la Puerta del Sol.

El presentador no solo condenó el ataque, sino que aprovechó el momento para señalar lo que considera manipulaciones de TVE al presentar a manifestantes pacíficos con banderas de España como agresores durante los incidentes del 12 de octubre. Antonio Naranjo lanzó un aviso claro a quienes distorsionan la información en la televisión pública.

El conductor del programa de análisis y tertulia política de la cadena madrileña se mostró especialmente indignado al contrastar las imágenes y los hechos. Mientras algunos medios minimizaban o ignoraban la violencia contra los periodistas por parte de los acampados, se exageraba el papel de los manifestantes que intentaban acceder a la plaza con enseñas nacionales. Naranjo enfatizó que los hechos deben contarse con rigor y sin sesgos ideológicos, recordando que la labor informativa no puede ponerse en riesgo por actitudes hostiles.

El conductor de @analisisDN @AntonioRNaranjo se harta de las manipulaciones de TVE contra pacíficos manifestantes que querían acceder a la Puerta del Sol con banderas de España y estalla ante la agresión recibida por una reportera de @telemadrid por parte de los piojosos… pic.twitter.com/pHy8kmT2bS — Luis Rioja (@miescano351) October 13, 2026

En las imágenes emitidas por Telemadrid aparece el rótulo “AGREDEN A UNA REPORTERA DE NUESTRO PROGRAMA”. La periodista, desde las inmediaciones de la Puerta del Sol de noche, relata los hechos mientras se ven escenas de tensión: tiendas de campaña, grupos de personas, presencia policial y concentraciones con banderas españolas. Naranjo, desde el plató, interviene de forma contundente, señalando la impunidad de quienes hostigan a los informadores y denunciando el doble rasero informativo.

Según el relato difundido en redes, la reportera fue agredida cuando seguía a un grupo de encapuchados que intentaba linchar a una persona. El presentador vincula este episodio con otros incidentes previos en la misma acampada (insultos, empujones y obstáculos a equipos de Telemadrid y de otras cadenas) y contrapone esa realidad a la cobertura de TVE, a la que acusa de centrar el foco en los ciudadanos que portaban banderas nacionales en el Día de la Hispanidad.

La acampada por la vivienda en la Puerta del Sol lleva semanas generando fricciones. Se han registrado choques verbales, intentos de controlar el acceso a la plaza y episodios de hostigamiento a periodistas (no solo de Telemadrid: también se han denunciado acosos a equipos de Horizonte y de otras cadenas). El 12 de octubre coincidieron en la zona participantes del desfile de la Fiesta Nacional con banderas de España y los acampados, lo que elevó la tensión y obligó a intervenir a la Policía Nacional.

Naranjo aprovechó el momento para señalar que, mientras se agrede a reporteros en el ejercicio de su trabajo, determinados medios públicos (en particular TVE) priorizan un relato que presenta a los ciudadanos con banderas nacionales como el problema principal y minimiza o ignora las agresiones procedentes de la acampada. El mensaje del presentador es claro: no se puede permitir la impunidad de quienes atacan a la prensa ni la manipulación informativa que distorsiona los hechos.

Este episodio se suma a anteriores enfrentamientos dialécticos de Naranjo con representantes de la acampada en otros programas, en los que ya había cuestionado la pretensión de controlar un espacio público y el trato recibido por los informadores.