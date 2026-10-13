¡El Supremo revienta el pucherazo de Sánchez y su banda!

El Tribunal Supremo ha mantenido la suspensión cautelar del voto de unos 163.000 españoles nacionalizados al amparo de la conocida como ‘ley de nietos’, una medida que afecta a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión supone un nuevo giro en la batalla judicial abierta sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que permitió a determinados descendientes de españoles exiliados acceder a la nacionalidad española. El Supremo ha rechazado los recursos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía que reclamaban levantar la suspensión o permitir garantías adicionales para los afectados.

El origen del conflicto está en la interpretación realizada por el Ministerio de Justicia para aplicar la disposición de la Ley de Memoria Democrática. La norma establece que pueden optar a la nacionalidad determinados descendientes de españoles en el exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencia o relacionados con su orientación o identidad sexual. La instrucción dictada en 2022 estableció que, para quienes abandonaron España entre 1936 y 1955, podía presumirse la condición de exiliado. El Supremo considera que existe una controversia jurídica seria sobre esa interpretación y ha advertido de que el fuerte aumento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) podría afectar a la transparencia y regularidad del proceso electoral.

La resolución no elimina la nacionalidad concedida ni supone, por ahora, la anulación de la llamada ‘ley de nietos’. Lo que queda suspendido cautelarmente es su efecto electoral para los afectados, mientras el Supremo estudia el fondo del recurso. La decisión ha provocado una fuerte controversia política: el Gobierno sostiene que se está restringiendo el derecho fundamental al sufragio de ciudadanos españoles, mientras los recurrentes defienden que es necesario revisar la forma en que se han producido determinadas inscripciones en el censo.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este martes 13 de octubre de 2026.