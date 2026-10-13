Luis María Pardo zasquea a una Esther Palomera mosqueada con la decisión del Tribunal Supremo de tumbar la trampa electoral de Pedro Sánchez

Está más quemada que la moto de un hippy.

Y es que Esther Palomera ironizó como nunca con la decisión del Tribunal Supremo por trabajar un 12 de octubre de 2026 para proteger la pureza del censo de cara al 29N.

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa le recordó lo esencial: lo que ha conseguido la sociedad civil es histórico.

El 12 de octubre de 2026, Fiesta Nacional, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimó el recurso de reposición de la Abogacía del Estado (apoyado por la Fiscalía) y mantuvo las medidas cautelares que suspenden los efectos electorales de determinadas inscripciones en el CERA vinculadas a la llamada ‘ley de nietos’. Afecta a unos 163.020 nacionalizados, según las cifras aportadas por el propio Ejecutivo. La decisión se adoptó por cinco votos a uno.

El tribunal reiteró que el interés general de preservar la integridad, objetividad y transparencia del censo debe prevalecer. Reprochó a la Administración que, un mes después del auto del 10 de septiembre de 2026, no hubiera acreditado avances reales en la revisión y separación de expedientes.

No se anulan nacionalidades: se suspenden provisionalmente los efectos electorales de las inscripciones cuestionadas (las vinculadas a la instrucción expansiva de Sofía Puente que presumía el exilio de forma generalizada), salvo quienes acrediten fehacientemente el exilio de sus antepasados por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual.

Esa misma jornada, Esther Palomera publicó en X: «Que el Supremo trabaje en festivo es ya una noticia en sí misma». El comentario, que circuló con rapidez en entornos afines al Gobierno, reducía una resolución de trascendencia electoral a una anécdota de calendario. Ignoraba el adelanto electoral de Sánchez, la urgencia procesal y el fondo del asunto: el riesgo de que un censo irregular influyera en las elecciones del 29 de noviembre de 2026.

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa y uno de los impulsores de la batalla judicial que comenzó con la denuncia ante la Junta Electoral Central el 28 de junio, no tardó en responder citando el tuit: «Lo que conseguimos desde la sociedad civil es histórico». Un zasca seco, directo y centrado en lo relevante. Pardo y su formación han sostenido desde el principio que la instrucción administrativa amplió de facto el ámbito de la Ley de Memoria Democrática, permitiendo altas masivas sin el control de trazabilidad exigido. El Supremo les ha dado la razón de forma reiterada en la fase cautelar.

Lo que conseguimos desde la sociedad civil es histórico. — Luis María Pardo (@LMPardoAbogado) October 12, 2026

La reacción de Palomera encaja en el patrón de parte del periodismo de trinchera: cuando el control judicial toca los intereses del Ejecutivo, se desplaza el foco hacia lo accesorio (el festivo) o se presenta la decisión como un «atropello» al derecho de voto, omitiendo que el propio Gobierno alegó «imposibilidad material» de cumplir la orden judicial y que el tribunal considera que esa imposibilidad no puede servir de excusa para vaciar de contenido una resolución firme. El Supremo ha sido claro: no se puede invocar la dificultad de ejecutar una orden cuando la causa del incumplimiento reside en la Administración responsable de cumplirla.

El episodio resume el clima preelectoral. Sánchez adelantó los comicios en un contexto de presión política y judicial. La oposición judicial a la expansión del censo exterior se convirtió en uno de los frentes abiertos. Iustitia Europa, un partido de sociedad civil que se presenta en Madrid el 29-N, ha demostrado que la vía judicial y la denuncia administrativa pueden frenar maniobras que los partidos tradicionales del llamado Régimen del 78 no activaron a tiempo. Pardo lo ha subrayado en varias intervenciones: durante años nadie del arco parlamentario convencional actuó con contundencia sobre esta cuestión; la iniciativa partió de la sociedad civil y de medios que alertaron de las irregularidades.

La decisión del Supremo no cierra el litigio de fondo, pero fija un marco claro para estas elecciones: el censo válido es el cerrado el 1 de agosto, con las excepciones de quienes acrediten el exilio. El Gobierno ha anunciado que estudiará el recurso al Tribunal Constitucional. Mientras tanto, la pureza del proceso electoral queda protegida frente a lo que críticos (desde editoriales de ‘ABC‘ y ‘El Español‘ hasta las propias formaciones recurrentes) califican de trampa electoral diseñada para alterar el resultado del 29N.

Palomera se mosqueó con el festivo. Pardo le recordó el fondo. El Supremo, trabajando en el Día de la Hispanidad, ha puesto el interés general por delante de las urgencias del Ejecutivo. En democracia, eso debería ser noticia de verdad, no solo de calendario.