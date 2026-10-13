Una ordinaria perroflauta de la acampada piojosa de Sol usa la bandera de España para limpiarse el c*lo con ella

La imagen es intolerable a más no poder.

La tensión en Madrid escala con la acampada que lleva más de quince días instalada en Puerta del Sol. Entre lonas, cortes de tráfico y choques con manifestantes que lucen banderas españolas, especialmente tras el desfile del 12 de octubre, circula un vídeo que muestra a una participante usando la enseña nacional de forma que muchos consideran un insulto directo.

El texto que acompaña las imágenes es directo: «Esta ordinaria perroflauta acampada en la Puerta del Sol usa la bandera española para limpiarse el culo». La escena se desarrolla sin rodeos y refleja el clima de confrontación que rodea la protesta.

El vídeo dura apenas unos segundos, pero basta para que la bandera quede convertida en un trapo improvisado mientras la mujer permanece en el entorno de la acampada.

Esta ordinaria perroflauta acampada en la Puerta del Sol usa la bandera española para limpiarse el culo. pic.twitter.com/cYiC9neGlu — Luis Rioja (@miescano351) October 13, 2026

La imagen, grabada en las inmediaciones de Sol en un contexto de fuerte presencia policial y grupos enfrentados, se suma a la larga lista de episodios de la acampada: expulsiones de periodistas (entre ellos comunicadores de Periodista Digital como Bertrand Ndongo), proyecciones de insultos a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, en la fachada de la Real Casa de Correos, y el carácter cada vez más heterogéneo del campamento, que ha mutado de la reivindicación por la vivienda hacia un escaparate de causas de extrema izquierda, anarquistas y otros colectivos.

El gesto, que el usuario que difunde el vídeo califica de «ordinaria perroflauta» de la «acampada piojosa», coincide con el debate recurrente sobre las condiciones higiénicas del asentamiento (hay vídeos virales de jóvenes ofreciendo gel de baño a los acampados y la reacción que provoca). La Policía Nacional ha registrado detenciones y agentes heridos en los choques de estos días entre acampados y grupos con banderas de España y símbolos falangistas