Sarah Santaolalla lanza un burdo ataque a Ayuso y acaba recibiendo de su propia medicina

Acabó explotándole en la cara.

La activista política Sarah Santaolalla protagonizó este 12 de octubre de 2026 uno de los momentos más comentados en redes sociales. Todo comenzó cuando compartió en su cuenta de X un vídeo manipulado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que sugería de forma burda que estaba de resaca durante el Desfile Militar por el Día de la Hispanidad. «Ayer hubo fiesta en el ático», afirmaba en un tuit la tertuliana de televisión española.

Ayer hubo fiesta en el ático https://t.co/eREySJb0FG — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) October 12, 2026

Pero la estrategia de desprestigiar a Ayuso con un montaje no le salió como esperaba. La cuenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid respondió de inmediato con la misma moneda: publicaron un vídeo de la propia Santaolalla en unas fiestas del pueblo, bailando y de juerga.

Claro que hubo fiesta, Sara. Y lo mejor es que hay vídeo. https://t.co/f9byrdHJMf — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 12, 2026

La reacción de Santaolalla no se hizo esperar. Indignada, escribió en X dirigiéndose a Alberto Núñez Feijóo:

¿Dónde está vuestro límite, @NunezFeijoo?

¿Os habéis vuelto locos?

¿Qué hace un partido político cogiendo un vídeo de una chica de 17 años con sus amigas MENORES DE EDAD en las fiestas del pueblo?

La diferencia es que yo me pagaba el ocio y a vosotros os pagamos el ático de lujo — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) October 12, 2026

Su pareja, Javier Ruiz, se sumó a las críticas, calificando de «barbaridad» la difusión del material.

¿Dónde está el límite?

¿¡Qué barbaridad es esto!? — Javier Ruiz (@Ruiz_Noticias) October 12, 2026

Sin embargo, la defensa de Santaolalla se desmoronó en cuestión de minutos. Usuarios de redes sociales recordaron que la canción que suena en el vídeo es de abril de 2018 y que ella nació en 1998, por lo que en aquel momento tenía alrededor de 20 años, no 17. La acusación de que se trataba de menores de edad quedó en entredicho y muchos tildaron su reclamación de victimismo e hipocresía.

Sarah Santaolalla puede ir diciendo que Ayuso va borracha, pero cuando le contestan igual, se pone a llorar. Y encima le pillan mintiendo porque no tenía 17 años, sino más. Al menos esta vez no se pone cabestrillo — Enrique Martínez (@QuiqueVal) October 12, 2026

@elperiodico Resumen. Sarah Santaolalla sugiere que Ayuso está borracha o de resaca en una foto o video del 12 de octubre. El PP le responde con la misma moneda con un video de Sarah de fiesta. Conclusión: Sarah y su sugar se indignan y se hacen los ofendidos. — David L. Jone (@davidLJone) October 13, 2026