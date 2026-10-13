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JAVIER RUIZ SALTA EN DEFENSA DE SU PAREJA

Sarah Santaolalla lanza un burdo ataque a Ayuso y acaba recibiendo de su propia medicina

La activista política publica un vídeo manipulado de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el PP responde con la misma moneda

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Archivado en: Isabel Díaz Ayuso | Javier Ruiz | Periodismo | Sarah Santaolalla

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Acabó explotándole en la cara.

La activista política Sarah Santaolalla protagonizó este 12 de octubre de 2026 uno de los momentos más comentados en redes sociales. Todo comenzó cuando compartió en su cuenta de X un vídeo manipulado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,  en el que sugería de forma burda que estaba de resaca durante el Desfile Militar por el Día de la Hispanidad. «Ayer hubo fiesta en el ático», afirmaba en un tuit la tertuliana de televisión española.

Pero la estrategia de desprestigiar a Ayuso con un montaje no le salió como esperaba. La cuenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid respondió de inmediato con la misma moneda: publicaron un vídeo de la propia Santaolalla en unas fiestas del pueblo, bailando y de juerga.

La reacción de Santaolalla no se hizo esperar. Indignada, escribió en X dirigiéndose a Alberto Núñez Feijóo:

Su pareja, Javier Ruiz, se sumó a las críticas, calificando de «barbaridad» la difusión del material.

Sin embargo, la defensa de Santaolalla se desmoronó en cuestión de minutos. Usuarios de redes sociales recordaron que la canción que suena en el vídeo es de abril de 2018 y que ella nació en 1998, por lo que en aquel momento tenía alrededor de 20 años, no 17. La acusación de que se trataba de menores de edad quedó en entredicho y muchos tildaron su reclamación de victimismo e hipocresía.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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