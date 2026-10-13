‘Tele Pedro’ ya no disimula: llama provocadores y ultras a los ciudadanos que, con banderas de España, intentaron acceder a la acampada de Sol tras el desfile del 12-O

Uno de los manifestantes que trataron de acceder a Sol y que es tachado de provocador por TVE.

No tiene disimulo.

Y parece que tampoco le importe mucho a la tropa de José Pablo López, el presidente de la radio televisión públicas pagadas con el dinero de todos los españoles.

TVE, más conocida como ‘Tele Pedro‘, optó por un relato que tachó de provocación el simple hecho de portar una bandera de España cerca de la Puerta del Sol. Tras el desfile de la Fiesta Nacional, varios ciudadanos intentaron acceder a la zona donde se mantiene una acampada desde el pasado 26 de septiembre de 2026 y el medio público los retrató como agitadores.

¡Para lo que ha quedado 'Tele Pedro'! Ahora acudir y tratar de atravesar la madrileña Puerta del Sol con una bandera de España es una provocación contra quienes están acampadado ilegalmente desde el pasado 26 de septiembre de 2026. TVE al servicio de Pedro Sánchez y los… pic.twitter.com/lZMQk5E78y — Luis Rioja (@miescano351) October 13, 2026

El 12 de octubre de 2026, tras el desfile militar de la Fiesta Nacional, grupos de ciudadanos —en su mayoría jóvenes— se dirigieron a la Puerta del Sol, donde desde finales de septiembre se mantiene una acampada en protesta por la crisis de la vivienda. Portaban banderas de España (algunas preconstitucionales o de la Falange y Cruz de Borgoña) y corearon consignas como «Arriba España», «Yo soy español», «Ceuta no se vende» o críticas directas a Pedro Sánchez.

La Policía Nacional estableció cordones y desplegó furgones para impedir que se acercaran al asentamiento, donde los acampados respondieron con cadenas humanas y cánticos de «Aquí están los antifascistas» o «Madrid será la tumba del fascismo». Hubo momentos de tensión, insultos cruzados, algunos saludos con el brazo en alto, lanzamiento de objetos y detenciones (entre dos y cinco según fuentes), además de un policía herido.

La cobertura de TVE (Canal 24 Horas, Mañaneros 360 y reels de RTVE) no ocultó el sesgo. Los rótulos y relatos hablaron de “colectivos ultras”, “neonazis con banderas falangistas”, “agitadores”, “amenaza ultra” y “grupos con saludos neonazis”. Una reportera del programa de Jesús Cintora fue increpada (llegaron a tirarle el micrófono) y se la presentó como víctima de esos mismos grupos. En pantalla se priorizó la cadena humana de los acampados “contra la amenaza ultra” y declaraciones empáticas hacia ellos. El contraste fue claro: la ocupación prolongada de la plaza (más de mil tiendas en algunos momentos, alterando el uso público y comercial del kilómetro cero) se trató como una reivindicación legítima, mientras que ondear la bandera de España el día de la Fiesta Nacional se convirtió en provocación o extremismo.

Algunas de las personas acampadas en la Puerta del Sol denuncian que el grupo procedente del desfile del #12deOctubre les está «tirando huevos y mecheros». Lo estamos viendo en directo en el #Canal24Horas https://t.co/dUHvTdbDMm — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 12, 2026

No es la primera vez. Desde el inicio de la acampada, medios críticos han documentado la expulsión o acoso a periodistas de otros perfiles (incluido personal de Periodista Digital en jornadas anteriores) y la normalización de un espacio público convertido en campamento. El 12-O, sin embargo, el desfile militar y la presencia de la enseña nacional hicieron que la parcialidad de la televisión pública resultara aún más evidente. ‘Tele Pedro’ —el apodo que usan quienes ven en RTVE un aparato de propaganda del Ejecutivo de Sánchez— ya no se molesta en disimular: para sus informativos, el ciudadano con bandera de España que se acerca a Sol es el provocador; el acampado que ocupa la plaza es el resistente.

Sigue la tensión en la Puerta del Sol después de que hayan coincidido allí un grupo de asistentes al desfile del #12deOctubre y los acampados. Lo vemos en directo en el #Canal24Horas https://t.co/U4KhwFWv40 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 12, 2026

El resultado es un relato en el que la Policía aparece principalmente como escudo de la acampada frente a “ultras”, y no como garante del orden público frente a una ocupación que lleva semanas. En un día de exaltación nacional, la televisión de todos los españoles eligió el marco de la “amenaza fascista” sobre el de ciudadanos que, tras ver el desfile, decidieron manifestarse con su bandera. La línea editorial queda a la vista.