Xavier Horcajo augura un revolcón histórico de Sánchez este 29-N y avisa a Feijóo de la que le espera en Moncloa

Xavier Horcajo nació en Barcelona en 1958. Es periodista económico y doctor en Economía Aplicada. Comenzó su trayectoria profesional en el ámbito financiero y posteriormente se dedicó al periodismo. A lo largo de su carrera ha trabajado y colaborado en numerosos medios de comunicación, entre ellos Avui, Diario 16, El País, Le Monde y Radio Nacional de España.

Durante varias décadas, Horcajo se ha especializado en el periodismo económico y de investigación. Ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad, entre ellos la dirección de Intereconomía TV y la dirección editorial del Grupo Intereconomía. También ha participado como presentador y tertuliano en distintos programas de televisión. En 2012 recibió el premio Antena de Oro por su trabajo en el programa «Más se perdió en Cuba».

Además de su actividad periodística, Xavier Horcajo ha escrito varios libros relacionados con la economía, la política y la investigación. Entre sus obras destacan «La pasta nostra», «El ungüento amarillo», «Al otro lado del Atlántico» y «Si no se cumplen mis teorías, tengo otras». Su trayectoria se ha caracterizado por combinar el análisis económico con la investigación periodística y la participación en medios de comunicación.

Este 13 de octubre de 2026 se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para a analizar la actualidad política marcada por la visita de los Reyes a Ceuta tras la invasión migratoria.