Los 10 asuntos que dominan la política y el periodismo en España este miércoles 14 de octubre

1. POLÍTICA · MONARQUÍA

Los Reyes completan en Melilla su recorrido por las ciudades autónomas

Este miércoles, Felipe VI y la reina Letizia visitan Melilla, casi 19 años después del último viaje de un monarca español a la ciudad. La agenda incluye una recepción en el Palacio de la Asamblea, una visita al colegio Eduardo Morillas y un encuentro con representantes de la sociedad melillense. La visita llega un día después de su presencia en Ceuta, donde el Rey defendió que la soberanía española no es negociable. El desplazamiento ocupa un lugar destacado en las portadas y en la agenda política del día por su carga institucional y territorial.

2. ELECCIONES · ENCUESTAS

El CIS publica su primer barómetro tras la convocatoria electoral

El Centro de Investigaciones Sociológicas difunde hoy su barómetro de octubre, el primero desde la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre. El estudio incluye estimación de voto, valoración de líderes y preocupaciones ciudadanas. La publicación concentra la atención de partidos y medios porque ofrece la primera fotografía demoscópica oficial en plena precampaña y puede influir en la estrategia de las formaciones durante las próximas semanas.

3. POLÍTICA · IZQUIERDA

Podemos abre sus primarias mientras busca un acuerdo con el Frente Amplio

Podemos inicia hoy unas primarias abiertas para elegir a su cabeza de lista para las elecciones generales. Irene Montero parte como principal referencia del proceso, al que la formación ha invitado a participar a otros partidos progresistas. La votación coincide con los contactos entre Podemos, ERC y el Frente Amplio para intentar concurrir juntos el 29-N. El plazo para registrar coaliciones termina el viernes, 16 de octubre, lo que acelera las negociaciones y mantiene abierta la posibilidad de una candidatura unitaria.

4. POLÍTICA · JUSTICIA · ELECCIONES

El Supremo mantiene en vilo el voto de 163.020 nacionalizados por la ley de nietos

La decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de ciudadanos nacionalizados mediante la ley de memoria democrática sigue provocando reacciones políticas hoy. La medida afecta potencialmente a 163.020 personas y permite votar a quienes acrediten los requisitos exigidos, aunque persisten dudas sobre su aplicación antes del 29-N. El Gobierno y los partidos de izquierda denuncian una restricción de derechos fundamentales; PP y Vox defienden revisar la legalidad de las nacionalizaciones.

5. GOBIERNO · JUSTICIA

Sánchez no descarta indultar al ex fiscal general antes de las elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy que no descarta conceder un indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz antes de las elecciones del 29 de noviembre. García Ortiz fue condenado por revelar datos reservados, y la posibilidad de una medida de gracia ha abierto un nuevo frente de confrontación entre el Ejecutivo, la oposición y la carrera judicial. La cuestión gana peso en la agenda política por su posible impacto electoral y por la cercanía de los comicios.

6. EDUCACIÓN · MADRID

Los profesores madrileños comienzan una huelga indefinida

La enseñanza pública no universitaria de la Comunidad de Madrid afronta desde esta mañana una huelga indefinida. Los sindicatos reclaman mejoras salariales, más plantilla y una reducción de las ratios de alumnos por aula. La jornada incluye concentraciones al mediodía y una manifestación esta tarde entre Atocha y la Puerta del Sol. La protesta se produce después de que el adelanto electoral dejara en suspenso la ley prevista para reducir la jornada lectiva y el número de estudiantes por clase.

7. POLÍTICA · VIVIENDA · MADRID

La acampada de la Puerta del Sol enfrenta a comerciantes y Ayuntamiento

La situación de los comerciantes de la Puerta del Sol vuelve hoy a la conversación política madrileña. El Ayuntamiento ha expresado su disposición a estudiar mecanismos de compensación para los negocios afectados por la acampada vinculada a las protestas por la vivienda. Los comerciantes advierten de que la permanencia de la concentración puede perjudicar la campaña navideña, mientras las autoridades afrontan la tensión entre el derecho de manifestación, la actividad económica y el uso del espacio público.

8. POLÍTICA · BALEARES

Prohens viaja a Bruselas para reclamar más margen para las empresas de Baleares

La presidenta balear, Marga Prohens, se desplaza hoy a Bruselas para pedir a la vicepresidenta europea Teresa Ribera más margen de apoyo a las empresas de las islas. El viaje aparece entre los asuntos destacados de la agenda política de este miércoles y conecta la actualidad autonómica con las medidas comunitarias para proteger la actividad económica. La petición se produce en un contexto de presión sobre los costes y de búsqueda de instrumentos específicos para territorios insulares.

9. POLÍTICA · CATALUÑA

El choque entre Podemos y Més complica una candidatura única

Las diferencias entre Podemos y Més sobre la lista al Congreso vuelven a marcar hoy la precampaña en Baleares. El desacuerdo se suma a la negociación más amplia entre las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE, que intentan definir una fórmula común para las elecciones del 29-N. La proximidad del plazo de registro de coaliciones convierte las disputas sobre candidatos, primarias y reparto de espacios en uno de los principales focos de la conversación política.

10. PERIODISMO · ACTUALIDAD NACIONAL

Ceuta mantiene el foco informativo tras el mensaje de los Reyes

La visita de los Reyes a Ceuta, celebrada ayer, continúa ocupando espacio destacado en las portadas de este miércoles. El mensaje de Felipe VI sobre la defensa de la soberanía y la integridad territorial aparece acompañado por informaciones sobre una supuesta incursión de pesqueros marroquíes en aguas españolas y la respuesta de la Armada. El asunto mantiene una fuerte presencia periodística por sus implicaciones diplomáticas, militares y territoriales, aunque la agenda institucional se desplaza hoy a Melilla.