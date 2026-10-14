Se avecina el ‘cabestrillo 2.0’: Sarah Santaolalla acusa al PP de robarle un vídeo privado…¡que ella misma había subido a sus redes sociales!

Le salió mal con Vito Quiles.

Y ahora la jugada de victimizarse y de culpar de un delito al Partido Popular tiene toda la pinta de que va a ir por el mismo camino.

El patrón se repite. Sarah Santaolalla vuelve a instalarse en el papel de víctima profesional. Esta vez el guion es el de la «filtración de un vídeo privado de cuando era menor». El problema es que los datos públicos y las propias redes desmontan el relato casi en tiempo real.

El 12 de octubre, durante el desfile de las Fuerzas Armadas, Santaolalla publicó en X un fragmento de vídeo en el que Isabel Díaz Ayuso aparece con cierto balanceo. El comentario que lo acompañaba era directo: «Ayer hubo fiesta en el ático». La insinuación de que la presidenta de Madrid iba ‘tocada’ en un acto oficial no pasó desapercibida.

Ayer hubo fiesta en el ático https://t.co/eREySJb0FG — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) October 12, 2026

La respuesta del PP de la Comunidad de Madrid no se hizo esperar. Desde su cuenta oficial publicaron un vídeo antiguo de la propia Santaolalla bailando y con un vaso en la mano en una fiesta de pueblo, acompañado del mensaje: «Claro que hubo fiesta, Sara. Y lo mejor es que hay vídeo».

Claro que hubo fiesta, Sara. Y lo mejor es que hay vídeo. https://t.co/f9byrdHJMf — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 12, 2026

Santaolalla contestó interpelando a Alberto Núñez Feijóo: acusó al partido de haber cruzado todos los límites, de utilizar imágenes de una chica de 17 años junto a otras menores y de haber «robado» o conseguido de forma irregular un material que, según ella, «no está en mis redes sociales». En RTVE y en X insistió en que se trataba de una imagen privada utilizada para humillarla y desacreditarla como periodista por lo que hacía “hace diez años”.

El Partido Popular ha cruzado todas las líneas.

No todo vale, @NunezFeijoo

¿Dónde está el límite? https://t.co/Gs0xpv6bUj — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) October 13, 2026

El argumento de la menor de edad y del material “privado robado” se convirtió en el eje de su defensa y de la de buena parte de los medios y voces afines.

Aquí es donde el relato choca con los hechos. Varios usuarios y medios han señalado que el vídeo en cuestión ya circulaba o había sido publicado por la propia Santaolalla (o en entornos próximos) en redes sociales hace tiempo. No se trata de un material extraído de un servidor privado ni de un hackeo. Es contenido que ella misma (o su entorno) puso en circulación en su momento.

Esta señora nace en 1998.

La canción del video es de 2018.

Ni sumar sabéis. Claro, que si contáis los DNI de dos en dos… tampoco vamos a pedirle peras al olmo. Siguiente. https://t.co/Gas8Jm1ikR — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 13, 2026

Además, la cronología no cuadra con la versión de los 17 años. Santaolalla nació el 6 de diciembre de 1998. La canción que suena en el vídeo (el remix de Te boté) se popularizó en 2018. Cuando esa versión estaba en el aire, ella ya tenía 19 años. La afirmación de «menor de edad con otras menores» queda, como mínimo, en entredicho.

El paralelismo con el episodio del cabestrillo es inevitable. Entonces Santaolalla denunció una agresión de Vito Quiles a la salida de un acto, apareció con el brazo en cabestrillo y recibió el respaldo inmediato de parte del Gobierno y de sectores de la izquierda. Las cámaras y la posterior resolución judicial no acreditaron la agresión en los términos que ella describió, y el cabestrillo acabó convertido en símbolo de un relato amplificado.

Ahora el mecanismo es similar: se presenta como víctima de un ataque desproporcionado y “cruel” del PP, se invoca la protección de la menor de edad y la intimidad, y se espera que el debate se centre en la reacción de la derecha en lugar de en la insinuación inicial contra Ayuso o en la inconsistencia del propio relato.

Santaolalla no tiene reparo en utilizar imágenes públicas (o editadas) de políticos para ridiculizarlos. Cuando el mismo juego se le aplica a ella con material que ella misma había expuesto, el resultado es la denuncia de «robo», «humillación» y «límites traspasados». El ático de lujo, el ocio que «ella se pagaba» y la apelación a Feijóo forman parte del contrapunto político habitual, pero no resuelven la contradicción central: si el vídeo estaba en redes, no era un secreto robado.

Mientras tanto, el PP de Madrid ha mantenido el tono: no van a «pasar ni una» y el community manager tampoco. El episodio queda como otro capítulo de la guerra de redes en la que algunos comunicadores de izquierdas aplican un estándar a los demás y otro muy distinto cuando el foco les apunta a ellos.

El Gobierno ha robado a dos manos.

Mordidas, chistorras, joyas y oro.

Prostitución y sicarios.

Todo con el dinero de la gente que se esfuerza. ¿Y ahora se ponen exquisitos? No. No les vamos a pasar ni una.

Y el CM del PP tampoco.

FIN. https://t.co/mzVEXfNRbW — Partido Popular (@ppopular) October 13, 2026

El cabestrillo 2.0 ya está en marcha. Solo falta ver cuánto tiempo aguanta el relato antes de que los detalles (origen del vídeo, edad real y doble rasero) terminen de desinflarlo.