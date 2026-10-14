La ‘buitre consorte’ Montse Mínguez revienta a su partido en plena precampaña y las redes se frotan las manos: «El PSOE ha muerto»

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y número cinco del partido, Montse Mínguez, ha protagonizado uno de los momentos más bochornosos de la precampaña electoral. En pleno debate sobre la vivienda y tras el impacto del caso Maricarmen, donde el socialismo tachó de «buitre» y «carroñera» a una pequeña empresa con apenas un par de pisos, la dirigente se ha visto obligada a defender el holding inmobiliario de su pareja, Sergi Vélez, que gestiona al menos 30 viviendas en alquiler, ha promovido varios desahucios y declara activos por más de 8 millones de euros.

La exclusiva de Artículo 14, firmada por Javier Chicote, desveló que Vélez dirige Nest Capital, un grupo con sede en Lleida dedicado a comprar, rehabilitar y alquilar inmuebles. Su principal sociedad, Nest Capital Homes, tiene inversiones inmobiliarias valoradas contablemente en 6,3 millones de euros, un solo empleado y factura cerca de medio millón al año. Fuentes próximas al holding confirman que han llegado a tener hasta tres desahucios simultáneos por impago. Además, el empresario figura al frente de once sociedades, algunas de ellas constructoras, de restauración e incluso de alquiler de yates.

Cuando este martes Mínguez fue confrontada con la información en ‘Espejo Público’, la respuesta fue un ejercicio de cinismo que ha terminado por incendiar las redes. Defendió que se trata de «una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la legalidad» y que «paga sus impuestos». Llegó a calificar la información de «ataque personal» y amenazó con desconectarse «en 0,2» si insistían en el tema. «No vamos contra las empresas ni contra los propietarios», aseguró, mientras el PSOE hace de la lucha contra los «fondos buitre» y la especulación el eje de su discurso de cara al 29 de noviembre.

La comparación con el caso Maricarmen ha sido demoledora. Urbagestión, con apenas un par de pisos, fue señalada como «pyme buitre» y «carroñera» por dirigentes socialistas. Nest Capital, con decenas de inmuebles y varios desahucios, es, según Mínguez, una «empresa familiar». El contraste ha sido el combustible perfecto para la oposición y para las redes.

Juan Carlos Girauta no se anduvo con rodeos: «Españoles…, el PSOE… ha muerto». Usuarios de X se han lanzado a señalar la hipocresía con mensajes como «Urbagestión, con 2 pisos en cartera, era una «pyme buitre». El fondo de su marido, con 30 pisos, es una ✨empresa familiar✨» o «Montse Mínguez es a la vivienda lo que Ábalos es al feminismo». Otros han recopilado las declaraciones previas de la propia portavoz defendiendo la vivienda como «derecho y no un negocio», para confrontarlas con su defensa actual del holding de su pareja.

La oleada de críticas ha sido transversal. Desde cuentas de periodistas hasta perfiles anónimos, el consenso en las redes es claro: la portavoz ha dejado en evidencia la doble vara de medir del socialismo en el asunto que más les preocupa a los españoles. Mientras predican contra la especulación y los grandes tenedores, en casa tienen un «gran tenedor» que desahucia y factura millones.

Españoles…, el PSOE… ha muerto 😪 https://t.co/c98k9NfGtk — Juan Carlos Girauta (@JC_Girauta) October 13, 2026

Este vídeo, estos casi 4 minutos, sirven para desmontar totalmente el cinismo de esta gentuza con sus eslóganes sobre la vivienda. Desde descalificar a quien publica la información hasta el “como esto siga así me desconecto en 0,2” (LOL) Es el enésimo ejemplo de verse por encima del mal y del bien. Es absolutamente bochornoso. — ⚫️ El DiSputado® (@NoSoyLaGente) October 13, 2026

Es que no paro de ver estos dos vídeos en Bucle. Es la Hipocresía y perversidad PSOE en su máxima potencia. I.Rodriguez PSOE; «URBAGESTION, Empresa familiar con 1 vivienda y deshaucio legalmente a Maricarmen, es BUITRE y muy Carroñera» M.Minguez, PSOE; «NEST CAPITAL HOME, la Empresa de su Pareja, con 30 inmuebles y 3 deshaucios, es familiar, legal y no es BUITRE» — EQUALIZER3 (Eduardo G) (@egtegain) October 13, 2026

Urbagestión, con 2 pisos en cartera, era una «pyme buitre». El fondo de su marido, con 30 pisos, es una ✨empresa familiar✨ HAGÁMOSLE LA OLA A DOÑA MINGA MÍNGUEZ — Marcelino (@marselinouu) October 13, 2026

Montse Mínguez, días antes de votarse el decreto Mari Carmen: “Se trata de que la vivienda sea considerada un derecho y no un negocio”. Montse Mínguez, hoy: El holding de mi pareja “es un gran tenedor que paga sus impuestos y cumple la ley”. Menuda impresentable. https://t.co/V47ObtM22d — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) October 13, 2026