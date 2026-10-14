La canción que marcará las elecciones del 29-N

«¡Qué suerte nos ha tocado! ¡Qué milagro tan feliz! Poder ser revolucionario, pero sin riesgo de morir».

Así comienza Antifascistas sin fascistas, la canción con la que el cineasta Carlos Hernando lleva al terreno musical una de las preguntas de su película Anatomía de un régimen sentimental: ¿qué sucede cuando la resistencia se convierte en una pose?

El videoclip busca intervenir en el debate electoral mediante una contradicción: proclamarse combatiente mientras se disfruta de una existencia cómoda, sin trincheras ni disparos.

Su estribillo resume esa provocación: «Rebelión de sobremesa, resistencia de salón».

La sátira apunta a quienes utilizan la épica antifascista como acreditación de superioridad moral.

El pin y la pancarta funcionan como símbolos de pertenencia, mientras la discrepancia basta para despertar sospechas: «Con que no grites el lema, ¡ultraderecha, opresor!».

La referencia visual a Alex, protagonista de La naranja mecánica, introduce una tensión entre violencia, libertad y control social. Su presencia puede interpretarse como un contrapunto a las proclamaciones de virtud: los símbolos que alguien exhibe no garantizan la moralidad de sus actos.

La letra culmina con su acusación más directa: «Y si el malo no aparece […] no se apuren, se fabrica».

El enemigo deja de ser una realidad que debe identificarse y se convierte en una necesidad del relato.

«La verdad no es necesaria si el relato bien lo explica», remata la canción.

Hernando propone así una entrada satírica a su documental, centrada en la relación entre emociones y poder.

En el horizonte electoral, el videoclip invita a examinar cómo el miedo y las etiquetas movilizan adhesiones y desplazan la discusión sobre propuestas concretas.

La pregunta que deja abierta resulta incómoda: ¿qué ocurre cuando, para seguir siendo el héroe, hace falta fabricar al villano?

El fascismo no puede significar simplemente «aquello que detesto».

Si una palabra sirve para designar una dictadura, una propuesta conservadora, una objeción a una ley y una opinión incómoda, termina explicando muy poco.

Su fuerza emocional permanece, pero su utilidad para comprender la realidad se deteriora.

Y esa combinación resulta políticamente poderosa: una palabra que provoca mucho y obliga a demostrar poco.