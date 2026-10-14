No deje de ver la esperpéntica pillada en directo en TV a Montse Mínguez (PSOE) por los pisazos de su marido

La charla comenzó como muchas otras en televisión con la intervención de un político, pero en Espejo Público se frotaban las manos con la traca final.

Resulta que la gritona y lamentable portavoz del PSOE, Montse Mínguez, se las gasta fenomenal con el tema de la vivienda.

¡Los buitres son ellos! Montse Mínguez (PSOE) confirma que su pareja posee decenas de pisos y que han desahuciado a inquilinos. Así, como lo leen. Y hay más que va saliendo publicado poco a poco. Vean: El novio buitre de Montse Mínguez (PSOE) posee dos sociedades en Panamá además de sus 30 pisos en España.

La conversación con ella sobre este asunto en Antena3 este 13 de octubre fue antológica. Con Susanna Griso a las preguntas y con Juan Soto Ivars a las risotadas, la balbuceante socialista apenas acertaba a decir que la estaban atacando en lo personal.

Así preguntaba Griso: «Su pareja, Sergi Vélez, maneja un holding con varios millones de euros en inmuebles y usted tiene tres pisos en propiedad, Este último ha sido vinculado en varias informaciones con un negocio que maneja alrededor de una treintena de viviendas en alquiler. La escena, capturad».

«Mire, el ataque personal es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa que es una empresa familiar lo está haciendo mal es mentira, porque en definitiva es una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la ley…» «Cumplimos la ley de vivienda en Cataluña y me sabe muy mal que tengan ustedes que recurrir al ataque personal».

«Es un tema de coherencia», respondía Griso.

«Si esto va a ir así yo me voy a desconectar en 0,2», terciaba la portavoz gritona sin saber qué más decir.

Ábalos y Mínguez, el dúo de la Benzina socialista: putas y pisos.

Una empresa legal, pero incómoda políticamente

Según la información publicada por varios medios, Vélez dirige Nest Capital, un conglomerado empresarial cuyo enfoque está en la compra, rehabilitación y alquiler de propiedades. La filial residencial, Nest Capital Homes, se encarga de al menos 30 pisos y apartamentos, principalmente ubicados en Cataluña. Las cuentas que han salido a la luz estiman sus inversiones inmobiliarias en cerca de 6,3 millones de euros y un valor total de activos en aproximadamente 8,4 millones.

La portavoz no ha negado su condición de gran tenedor. De hecho, ha sustentado que cumplir con las leyes y abonar impuestos debería ser suficiente para finalizar la controversia. Este argumento puede resultar sólido desde el ámbito jurídico, pero pierde fuerza en el ámbito político. El PSOE ha elevado a prioritario el acceso a la vivienda, la regulación del alquiler y la crítica a los fondos de inversión. Por eso, cualquier contradicción entre el mensaje del partido y la situación patrimonial de sus dirigentes o sus allegados se convierte rápidamente en munición para la oposición.

La controversia también toca temas de procedimientos judiciales para recuperar propiedades por impago. Algunas informaciones sugieren varios desahucios, incluso simultáneos. Es fundamental aclarar la diferencia entre una demanda por impago y un desalojo ilegal: la primera puede formar parte de un proceso legal; la segunda sería un acto ilícito. Hasta la fecha, no se ha evidenciado que la empresa haya cometido alguna infracción en este sentido.