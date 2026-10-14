¡La juez ya tiene la prueba de la traición de Sánchez!

La jueza Beatriz Biedma, la misma que instruyó la causa contra David Sánchez (hermano de Pedro Sánchez) y lo envió a juicio —condenado a nueve años de inhabilitación—, ha dado un paso decisivo. Ha reclamado a la Audiencia Nacional nuevos interrogatorios para impulsar la investigación sobre las presuntas maniobras urdidas contra ella por la trama del caso Leire Díez. Y el juez instructor Santiago Pedraz ha respondido imputando este martes al exjuez Luis Sáenz de Tejada, señalado como colaborador clave de esa red liderada por la exmilitante socialista Leire Díez y por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

Pedraz le atribuye hasta cuatro delitos: contra la integridad moral, organización criminal, calumnias y coacciones. Los interrogatorios de Sáenz de Tejada y del abogado de Cintia Rocho (alias “La Celsa”) están fijados para el próximo 28 de octubre. Biedma había exigido que se imputara al exmagistrado y que se citara como testigo a Rocho, quien aseguró a la Guardia Civil que Tejada mantuvo varios contactos con ella y le dijo que la magistrada de Badajoz “era un puto grano en el culo y que había que eliminarla”. Una versión que Sáenz de Tejada niega de forma rotunda: “Nunca hablé con Cintia”.

El movimiento de Biedma llega después de que declarara la pasada semana como víctima ante la Audiencia Nacional. Relató que sintió “angustia” al saber que existían maniobras en su contra mientras investigaba al hermano del presidente.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este miércoles 14 de octubre de 2026.