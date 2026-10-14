El Rey, querido en Ceuta y Sánchez intentando «eliminar» jueces

El contraste no puede ser más elocuente. Mientras miles de ceutíes salían ayer a las calles con banderas de España para recibir a Felipe VI y la reina Letizia entre gritos de «Yo soy español», «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende» y un baño de masas que no se recordaba desde la visita de Juan Carlos I en 2007, en Madrid se acumulan informes de la UCO que describen cómo una trama vinculada al entorno del PSOE habló de «eliminar» a la jueza que investigaba a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.

La visita de los Reyes a Ceuta —la primera de Felipe VI como monarca y la primera de un jefe del Estado en casi 19 años— llega después de la entrada masiva de más de 70.000 personas el pasado 30 de julio, un episodio que provocó decenas de muertos en el mar y dejó a la ciudad en estado de saturación. Las encuestas previas mostraban un amplio apoyo ciudadano a la presencia del Rey (alrededor del 73 % según sondeos de GAD3 para ‘ABC‘) y una mayoría que atribuía el retraso a la voluntad de Moncloa, no a una decisión de Zarzuela.

Felipe VI fue claro en su discurso: «La soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables: son indiscutibles». Lo dijo en un contexto en el que el ministro Ángel Víctor Torres, la cara visible del Gobierno durante la crisis, fue abucheado por parte de los asistentes. Los ceutíes, independientemente de su origen, reclamaron la presencia institucional española que, según muchos, había faltado en las semanas críticas.

Mientras tanto, en los tribunales se investiga la denominada ‘trama Leire‘. Según informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, personas vinculadas a Leire Díez y a un exjuez contactaron con miembros de un clan de narcotráfico de Badajoz para actuar contra la magistrada Beatriz Biedma, que instruía la causa contra David Sánchez por prevaricación y otros delitos. Los testimonios recogidos hablan de «eliminar» a la jueza, de que era «un puto grano en el culo» y de frases como «a palos aprende el burro». Biedma ha declarado sentirse perseguida y en angustia por su familia mientras investigaba al hermano del presidente.

Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo han señalado públicamente que el PSOE pretende «acabar con jueces que investigan la corrupción» del entorno familiar del presidente. No es un episodio aislado. Se suma a las reiteradas críticas del Gobierno a magistrados que investigan casos sensibles —calificados de “salvapatrias” o de hacer política— y a los intentos de reformas que, según la oposición y asociaciones judiciales, buscaban debilitar la instrucción independiente o limitar la acusación popular.

El Rey representa en Ceuta la continuidad institucional y la afirmación de que España no es negociable. Sánchez, por el contrario, aparece asociado a una gestión cuestionada de la crisis migratoria y a un entorno que, según las investigaciones policiales, ha contemplado presiones o algo peor contra quienes le investigan. La distancia entre el recibimiento en la Plaza de África y lo que se investiga en la Audiencia Nacional resume mejor que cualquier editorial la situación institucional del momento.

Los ceutíes lo dejaron claro ayer: querían a su Rey. Lo que muchos españoles se preguntan es si todavía pueden confiar en que sus jueces no sean el objetivo de tramas que pretenden «eliminarlos» cuando molestan.