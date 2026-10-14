Javier Chicote saca a la luz los detalles más sonrojantes del novio ‘buitre’ de Montse Mínguez

La polémica sobre la vivienda ha salpicado de lleno a Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE. El periodista Javier Chicote ha desvelado en ‘Horizonte’, el programa presentado por Iker Jiménez en Cuatro, nuevos detalles sobre los negocios inmobiliarios de Sergi Velez, pareja de la dirigente socialista, después de publicar una investigación en Artículo 14 sobre su actividad empresarial y los alquileres de varias viviendas.

Según la información difundida por Chicote, Velez está vinculado a un grupo de empresas inmobiliarias que compra edificios, reforma inmuebles y los pone en alquiler. La investigación sitúa el foco en Nest Capital, un conglomerado empresarial relacionado con este tipo de operaciones y cuya actividad ha generado controversia por las informaciones sobre procedimientos de desahucio.

Tres desahucios simultáneos: el dato que ha marcado la investigación

Uno de los detalles más llamativos que el periodista compartió en el plató de ‘Horizonte’ fue que las empresas vinculadas al negocio inmobiliario habrían llegado a tener hasta tres desahucios en marcha al mismo tiempo.

Chicote explicó que la investigación comenzó después de recibir un mensaje a través de Instagram que le alertaba de la actividad inmobiliaria de la pareja de Mínguez en Lleida. A partir de esa pista, el periodista comenzó a consultar información mercantil para reconstruir la estructura empresarial y comprobar los datos que había recibido.

«Han tenido impagos», explicó durante su intervención, antes de referirse a los procedimientos de desahucio. Estas circunstancias, de acuerdo con la información publicada, proceden de las averiguaciones periodísticas y de fuentes vinculadas al entorno empresarial. Los detalles concretos de cada procedimiento judicial no se han expuesto en la información difundida por Cuatro.

Un negocio inmobiliario con decenas de viviendas

La investigación publicada en Artículo 14 apunta a que el entramado empresarial vinculado a Sergi Velez dispone de decenas de pisos en alquiler. La información sitúa la cartera en torno a una treintena de viviendas y señala a Nest Capital como una de las sociedades centrales de la actividad.

El grupo desarrolla operaciones relacionadas con la adquisición de inmuebles, su rehabilitación y posterior arrendamiento. Entre los datos económicos recogidos en la investigación figura que Nest Capital Homes declaró inversiones inmobiliarias por valor contable de 6,3 millones de euros en sus cuentas de 2025.

Se trata de una actividad empresarial que, por sí misma, no implica ninguna ilegalidad. La controversia se ha intensificado por la posible existencia de desahucios y, especialmente, por el contexto político en el que se ha conocido la información.

La respuesta de Montse Mínguez: «Es un ataque personal»

La portavoz socialista ha cuestionado la publicación de estos datos y ha calificado la información como un «ataque personal». También ha puesto en duda las motivaciones de quienes han difundido la investigación, en referencia a posibles intereses detrás de su publicación.

Durante su intervención televisiva, Chicote rechazó esas acusaciones y explicó que no conocía personalmente a Mínguez ni tenía conocimiento previo de quién era su pareja cuando recibió la información inicial.

El periodista aseguró que intentó ponerse en contacto con la política antes de publicar la investigación, pero que no obtuvo respuesta a su llamada. En ‘Horizonte’, defendió el trabajo realizado y cuestionó que se interpretase la publicación como un ataque dirigido contra la portavoz del PSOE.

La contradicción política que alimenta la polémica

El caso ha adquirido una dimensión política por el debate sobre el acceso a la vivienda y las críticas de los socialistas a los fondos de inversión y a los propietarios considerados grandes tenedores.

La propia Mínguez ha reconocido que su pareja es un «gran tenedor» y ha defendido que se trata de un negocio familiar. Este reconocimiento ha situado el asunto en el centro de la discusión sobre la coherencia entre las posiciones públicas en materia de vivienda y las actividades económicas de las personas del entorno de los representantes políticos.

La controversia también conecta con las declaraciones que la portavoz socialista había realizado contra determinadas prácticas inmobiliarias, en el contexto del debate sobre los fondos buitre y el denominado caso Maricarmen.