Nacho Abad fulmina a Pedro Sánchez tras destaparse el peor gesto del presidente con una Ceuta invadida y amenazada

Harto de las tomaduras de pelo de Pedro Sánchez:

El presentador de En Boca de Todos en Cuatro volvió a centrar el debate sobre la crisis migratoria en Ceuta con una intervención que ha generado un fuerte eco en redes.

Nacho Abad señaló directamente al presidente del Gobierno por su ausencia en un momento de tensiones en la frontera y describió la situación como un secuestro del territorio que el Ejecutivo permite.

El periodista lanzó una pregunta descomunal que resonó entre quienes siguen el tema: la de un mandatario que prioriza el descanso personal mientras las aguas territoriales sufren violaciones y la ciudad autónoma permanece bajo presión.

La intervención llegó en un contexto de alertas repetidas sobre la frontera sur, donde la llegada de migrantes y las incursiones marítimas han mantenido la atención mediática durante meses.

Abad puso en contraste la imagen de un presidente en vacaciones con la realidad de una Ceuta que, según sus palabras, sigue secuestrada sin una respuesta firme desde Madrid. El tono fue directo y sin rodeos, propio del estilo del programa, y puso el foco en la responsabilidad institucional ante un desafío que afecta a la soberanía española en el norte de África.

Nacho Abad: “¿Qué presidente del gobierno se va de vacaciones con una invasión del territorio y violación de las aguas territoriales? Ceuta sigue secuestra y el Gobierno lo permite”. pic.twitter.com/0EikYNQCzQ — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) October 14, 2026

El mensaje de Nacho Abad

El presentador no se cortó un pelo a la hora de describir la cruda realidad con la que tienen que lidiar los habitantes de la ciudad autónoma:

En el día después de la visita de los Reyes a los caballas, a los caballas les queda el agradecimiento, la alegría de un día especial. Son gente buena, gente agradecida, pero son muy conscientes de que siguen teniendo un problema en sus calles, en sus montes, en su ciudad.

Describió el terrible panorama que le sigue persiguiendo a los ceutíes:

Ceuta, no se olviden ustedes, está secuestrada. El Gobierno permite ese secuestro. En las aguas de Ceuta, que son las de España, se colaron dos navíos de guerra de Marruecos. Y el presidente del Gobierno, que lo sabía, en vez de llevarse las manos a la cabeza, en vez de convocar al jefe de la oposición, en vez de reunir a un gabinete de urgencia, ¿qué hizo Pedro Sánchez? Se fue de vacaciones. Se fue a tomar el sol.

Y se hizo una pregunta demoledora: