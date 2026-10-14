Vicente Vallés cala a la cabreadísima portavoz del PSOE: «No desmintió, pese a su enfado, la noticia de los pisos de su pareja»

No hay por dónde coger a los socialistas.

En plena precampaña de las elecciones del 29 de noviembre y con la vivienda como bandera electoral del Gobierno, Vicente Vallés ha puesto el foco en la contradicción más incómoda para el PSOE.

En su comentario en Antena 3 Noticias, el presentador subrayó que Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal socialista, se mostró «cabreadísima» ante la exclusiva de Artículo14, firmada por Javier Chicote, sobre los negocios de su pareja, Sergi Velez, pero no desmintió los hechos esenciales.

Vicente Vallés retrata a base de bien a la portavoz del PSOE, a Montse Mínguez. La 'gestitos' de Ferraz, por mucho que se enfadase por el tema de los pisazos de su pareja, lo cierto es que no pudo desmentir la noticia. Los socialistas y su habitual doble rasero en todos los… pic.twitter.com/yajAO2MYen — Luis Rioja (@miescano351) October 14, 2026

Según la investigación, Velez dirige el holding Nest Capital (a través de Nest Capital Homes y otras sociedades), que gestiona al menos una treintena de pisos y apartamentos en alquiler en Cataluña. Las sociedades han promovido varios desahucios por impago y llegaron a tener hasta tres procedimientos abiertos simultáneamente. Los activos de Nest Capital Homes superan los 8 millones de euros, con inversiones inmobiliarias contables de unos 6,3 millones. Mínguez, por su parte, declara tres propiedades inmobiliarias.

El propio Vallés recordó las contradicciones de la política socialista:

Montse Mínguez acusó al PP de estar del lado de los fondos buitre por encima del derecho de las familias.

En entrevistas (entre ellas en ‘Espejo Público’ con Susanna Griso y en’ Las mañanas de RNE’), Mínguez reaccionó con visible enfado: calificó la información de «ataque personal», defendió que se trata de «una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la legalidad» (incluida la Ley de Vivienda en Cataluña), aseguró que pagan impuestos y afirmó que el PSOE no va «ni contra las empresas ni contra los propietarios», sino contra la especulación y los «fondos buitre». Llegó a amenazar con desconectarse si el tono de las preguntas continuaba. Sin embargo, como ha destacado Vallés, no negó ni el volumen de pisos ni la existencia de los desahucios.

El contraste es especialmente llamativo porque el PSOE y el Gobierno han centrado su discurso en la crisis residencial, han criticado con dureza a grandes tenedores y fondos (como en el caso Maricarmen, donde se tachó de «buitre» a una empresa con una sola vivienda) y han impulsado medidas para limitar subidas de alquileres y proteger a inquilinos vulnerables. El PP y medios críticos han señalado el «doble rasero» y el «socialismo en estado puro».

La reacción de Mínguez —reconocer el negocio familiar mientras se enfada por que se le pregunte— ha dejado el campo abierto a Vallés y a la oposición para cuestionar la coherencia del mensaje socialista sobre vivienda justo cuando el tema domina la campaña.