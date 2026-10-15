Los 10 asuntos que marcan la actualidad periodística en España este jueves 15 de octubre de 2026: pensiones, elecciones, inflación, tiempo...

1. POLÍTICA · PENSIONES

PSOE y PP elevan la disputa por el futuro de las pensiones

La pugna por el sistema público de pensiones ocupa este jueves un lugar destacado en la actualidad política. Durante las últimas horas, Pedro Sánchez ha acusado al PP y a Vox de preparar recortes si llegan al Gobierno, mientras el PSOE reivindica la revalorización vinculada al IPC y el llamado Pacto de Toledo. El enfrentamiento se produce en plena preparación de las candidaturas socialistas y a las puertas de nuevas decisiones electorales. La cuestión ha llegado a las portadas de varios diarios esta mañana y se presenta como uno de los principales ejes de confrontación política del día.

2. POLÍTICA · ELECCIONES

El PSOE ultima sus listas y Podemos encara sus primarias

El PSOE prepara las candidaturas que aprobará este sábado su Comité Federal, mientras el espacio situado a su izquierda intenta cerrar un acuerdo electoral antes de que expire el plazo para registrar coaliciones. Podemos celebra este jueves la segunda jornada de sus primarias abiertas, con Irene Montero como única aspirante a encabezar la candidatura a la Presidencia del Gobierno. Las negociaciones del Frente Amplio y la cuenta atrás electoral concentran la atención política desde ayer y continúan entre los asuntos destacados de la agenda de hoy.

3. ECONOMÍA · INFLACIÓN

El encarecimiento de la vida vuelve a las portadas

La evolución de los precios aparece entre los asuntos económicos más comentados este jueves después de conocerse que la inflación de septiembre alcanzó el 5,6 % en Ourense y que la tasa nacional se sitúa en torno al 4,9 % según los titulares de la prensa. El aumento afecta especialmente a la cesta de la compra y alimenta la preocupación por la pérdida de poder adquisitivo. La vivienda, las pensiones y el gasto cotidiano se cruzan así en el debate público de esta mañana.

4. VIVIENDA · SOCIEDAD

La crisis habitacional centra nuevos informes y datos

La pobreza y la vivienda vuelven a aparecer vinculadas en la agenda nacional de este jueves. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social presenta hoy un informe sobre las diferencias territoriales y el impacto de la crisis habitacional, mientras el Consejo General del Notariado publica datos sobre compraventas realizadas por extranjeros. En Baleares, además, la oferta de pisos en alquiler ha caído un 6 % durante las últimas horas, un dato que reaviva el debate sobre el acceso a la vivienda y la situación de los pequeños propietarios.

5. JUSTICIA · PRISIONES

Los funcionarios de prisiones adquieren la condición de agentes de autoridad

La reforma que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad entra en vigor este jueves. El cambio fue aprobado por el Senado el pasado 30 de septiembre y quedó publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado. La medida responde a una reivindicación histórica del colectivo y afecta a la protección jurídica de los trabajadores penitenciarios en el desempeño de sus funciones. Su entrada en vigor convierte el asunto en uno de los hitos institucionales de la jornada.

6. METEOROLOGÍA · SOCIEDAD

La estabilidad domina, pero el sudeste afronta chubascos intensos

El tiempo será estable en buena parte de España durante este jueves, con cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas. La entrada de humedad por el Mediterráneo puede provocar chubascos localmente fuertes en puntos del litoral sudeste, Baleares y el Estrecho. En Tarragona, además, se vigila la aproximación de una dana que podría dejar lluvias intensas y un descenso de las temperaturas durante el fin de semana. La combinación de estabilidad general y episodios regionales mantiene la meteorología entre los temas destacados del día.

7. MONARQUÍA · POLÍTICA

Los Reyes culminan su visita a Melilla entre muestras de apoyo

Felipe VI y la reina Letizia aparecen este jueves en la agenda informativa tras su visita a Ceuta y Melilla. El viaje ha generado una notable respuesta ciudadana y ha incluido mensajes del Rey sobre la defensa de los valores y las libertades. Las imágenes de la recepción popular permanecen entre los contenidos más visibles de las portadas regionales y nacionales desde ayer.

8. UNIÓN EUROPEA · ECONOMÍA

Sánchez lleva a la cumbre europea el rechazo al presupuesto comunitario

Los líderes de la Unión Europea celebran entre hoy y mañana una cumbre centrada en el precio de la energía, Ucrania, las relaciones comerciales con China, la inmigración y el próximo presupuesto comunitario. Pedro Sánchez tiene previsto trasladar el rechazo de España a la última propuesta presupuestaria presentada por la presidencia irlandesa del Consejo. El encuentro también aborda el acuerdo comercial con Pekín sobre vehículos híbridos, aranceles y tierras raras, asuntos que han cobrado protagonismo en la agenda internacional de este jueves.

9. CULTURA · LITERATURA

Barcelona acoge la 75.ª edición del Premio Planeta

Los Reyes presiden esta noche en Barcelona la entrega del Premio Planeta de Novela, que celebra su 75.ª edición con una dotación de un millón de euros para la obra ganadora. La convocatoria ha alcanzado una participación histórica, con 1.424 candidaturas procedentes de distintos países. La ceremonia se convierte en uno de los acontecimientos culturales más destacados de la jornada y concentra la atención editorial desde primera hora.

10. CINE · FESTIVALES

Danny DeVito presenta ‘Drag’ en el Festival de Sitges

Danny DeVito visita este jueves el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges para presentar la película ‘Drag’, en la que comparte pantalla con su hija Lucy DeVito. El actor y director recibirá además el premio honorífico del certamen. La presencia de DeVito sitúa a Sitges entre los focos culturales del día, junto a la visita del cineasta iraní Asghar Farhadi al Festival de Cine de Benalmádena.