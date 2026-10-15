Bieito Rubido hunde a la izquierda por su hipocresía con la vivienda: «No critico que Almodóvar, Wyoming o Pablo Iglesias tengan propiedades»

Bieito Rubido, periodista y director de El Debate, presenta hoy en su columna Cuando la izquierda es propietaria una tesis clara. En su artículo, publicado el 14 de octubre de 2026, sostiene que los líderes y referentes de la izquierda española cuestionan en su discurso la propiedad privada, mientras disfrutan de un patrimonio que, en su opinión, no desean que sea parte de la realidad colectiva.

La columna gira en torno a la vivienda, el patrimonio y la libertad, no planteando una crítica al derecho de Pedro Almodóvar, El Gran Wyoming o Pablo Iglesias a poseer propiedades. Rubido señala que el problema no radica en acumular riqueza, sino en la contradicción entre las acciones personales y ciertos mensajes políticos. Su reproche recae en la falta de coherencia, así como en el impacto electoral de unas campañas que considera desconectadas de las preocupaciones diarias de los ciudadanos.

Propiedad privada y doble rasero

El autor inicia su reflexión diferenciando entre la legal acumulación de patrimonio y la crítica a quienes, tras beneficiarse de la propiedad, intentan desacreditarla cuando otros la ejercen. La defensa de esa libertad se presenta de manera contundente:

«A mí no me parece mal que Almodóvar posea un buen número de propiedades inmobiliarias, o el Gran Wyoming».

Esta afirmación establece un contexto para una argumentación más amplia. Rubido no ve la propiedad como un privilegio de una clase social o ideología, sino como una oportunidad que debería estar disponible para cualquier ciudadano. Desde esa óptica, también niega que el patrimonio de los líderes de izquierdas deba ser considerado como un escándalo.

«Por no parecer mal, no me irrito porque Pablo Iglesias, el que nunca abandonaría su piso de Vallecas, disfrute ahora en Galapagar de un casoplón con parcela de gran dimensión».

El contraste entre el piso de Vallecas y la casa de Galapagar resume el reproche principal: no se critica el cambio de estilo de vida, sino la discrepancia entre una imagen política vinculada a la austeridad y una realidad material más opulenta. Rubido utiliza este ejemplo para señalar que las aspiraciones patrimoniales no deben ser vistas como ilegítimas, especialmente cuando son perseguidas por ciudadanos ajenos a la izquierda.

«Es que yo defiendo justamente eso, que la gente pueda poseer un patrimonio de la índole que sea. Sin propiedad no hay libertad».

Con esta afirmación, el debate se desplaza de la moral personal a una cuestión política profunda. Para Rubido, poseer una vivienda, una parcela o una cuenta saludable no constituye una amenaza social en sí misma. Todo lo contrario, representa una forma de autonomía ante el poder público y una garantía de libertad individual.

El desgaste del PSOE

En la segunda parte de su artículo, Rubido relaciona la discusión sobre patrimonio con la estrategia del PSOE. El periodista opina que el partido ha perdido la racionalidad y la capacidad de argumentar, dejando de lado el debate de ideas en favor de consignas, acusaciones y campañas basadas en la emoción. Su crítica se extiende más allá de medidas concretas, abarcando un estilo de hacer política.

«Por todo ello, entiendo a todos los simpatizantes y militantes de la izquierda que poseen pisos, casas, parcelas y cuentas bancarias bien nutridas. Lo que quiero para mí, lo defiendo para los demás».

Este pasaje resume la regla que el autor establece: igualdad de criterios. Desde su perspectiva, la izquierda no debería recriminar a otros lo que sus propios votantes y representantes anhelan para sí. Esta tensión encuentra eco en el caso de Montse Mínguez, portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, cuyo papel, sostiene Rubido, puede terminar ocupando más atención en la campaña que la historia de Mari Carmen, apodada «Paquita» por los Bardem.

Esta referencia introduce un ángulo electoral y mediático. Rubido sostiene que ciertos episodios, en lugar de fortalecer al PSOE, ponen de manifiesto sus contradicciones ante una ciudadanía que observa la política desde problemas concretos: el acceso a la vivienda, la seguridad, la libertad de movimientos y la gestión del espacio público.

El autor amplía su crítica al hablar sobre manipulaciones, rumores y campañas que podrían volverse en contra de quienes las promueven. En este contexto, menciona la acampada de Sol, presentándola como un factor de desgaste para el socialismo. Asimismo, aborda la situación de Ceuta y la libertad de circulación en el centro de Madrid, dos temas que utiliza para cuestionar la capacidad del Gobierno de asegurar derechos fundamentales y mantener el control institucional.

El cierre de la columna refuerza una idea sencilla: la propiedad no debería ser un arma arrojadiza, sino una libertad común. El reproche de Rubido no se dirige a que la izquierda posea propiedades, sino a que, una vez alcanzadas, parezca querer cerrar esa puerta al resto de la sociedad.

Algunas de las imágenes más impactantes que surgen del texto incluyen las viviendas de Galapagar, los inmuebles de los artistas y la defensa de una sociedad donde actividades como ahorrar, adquirir y legar no sean consideradas sospechosas. En una mirada más humorística sobre el tema, se recuerda que incluso los debates más serios pueden originarse por algo tan cotidiano como decidir dónde dejar las llaves de casa.