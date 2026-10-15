Iván Redondo sale en plena precampaña al rescate del ‘buitre’ partido socialista y le cae un buen chaparrón: “Títere de pacotilla”

Iván Redondo ha vuelto a ponerse el traje de estratega.

El que fuera director del Gabinete de Pedro Sánchez ha irrumpido en plena precampaña electoral con un mensaje inequívoco: el PSOE todavía puede ganar.

Redondo sostiene que la batalla está mucho más abierta de lo que apuntan algunos pronósticos y sitúa en torno al 50% las posibilidades de que los socialistas vuelvan a ser la primera fuerza. El consultor insiste en que existe un enorme número de provincias donde la contienda permanece abierta y que, en unos comicios extraordinariamente ajustados, cada escaño puede resultar decisivo.»Sánchez está a diez escaños y un penalti de rozar esa mayoría», ha comentado.

Su aparición, sin embargo, no ha pasado precisamente desapercibida. Y tampoco ha sido recibida con entusiasmo por quienes recuerdan su paso por el núcleo duro de La Moncloa.

Redondo fue una de las piezas fundamentales de la maquinaria política de Sánchez entre 2018 y 2021. Ahora, desde su posición de consultor, vuelve a analizar el tablero y a ofrecer al PSOE una vía para conservar el poder: movilizar al electorado progresista, recuperar abstencionistas y evitar que los votos de la izquierda se dispersen.

El mensaje tiene una lectura evidente en plena precampaña. Frente a quienes dan por amortizado al PSOE, Redondo reivindica que todavía existe partido.

El estratega que vuelve al campo de batalla

La paradoja es que Redondo ya no ocupa un despacho en Moncloa, pero su discurso vuelve a desempeñar una función que recuerda a aquella etapa: explicar por qué Sánchez todavía puede ganar cuando el escenario parece adverso.

El propio Redondo ha identificado en los últimos meses un millón de votos potencialmente movilizables en la izquierda y ha insistido en la necesidad de construir un relato capaz de devolver la ilusión a ese electorado. También ha defendido que el PSOE necesita recuperar parte del voto perdido hacia la derecha y ha señalado el techo electoral de Vox como uno de los elementos determinantes del próximo combate.

Todo ello convierte su intervención en algo más que una simple lectura demoscópica. Es, de facto, una defensa de que el PSOE no está muerto electoralmente.

Pero el regreso del antiguo estratega sanchista también ha provocado una reacción contundente.

@COPE Está encantado de conocerse. Le falta la sábana y la bola!!! — Doc_82 (@antoniopardo4) October 15, 2026

@COPE No te lo crees ni tu, títere de pacotilla — AK 2026 (@AdrianKraizz) October 15, 2026

@COPE Pero este personaje? Como pueden manipular tanto — Frank (@Franktaastico) October 15, 2026

@COPE Pero por qué tenemos que aguantar al impresentable este??? — N (@yasololeo) October 15, 2026

@COPE El penalti que es: la ley de nietos? Van a enviar esos votos a las provincias que pueden cambiar de diputados? — AliciaG. 🇪🇸🇮🇹💙⏳🎬 (@AliciaGZarzoso) October 15, 2026