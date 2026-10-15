Soto Ivars se cachondea de los odiadores de izquierda y revela quién es su verdadero objetivo sentimental: «Voy a por Begoña»

Frente a los rumores y las maledicencias, el cachondeo como arma insuperable

El periodista y columnista de ABC Juan Soto Ivars ha decidido poner fin al rumor que lo vinculaba sentimentalmente con Isabel Díaz Ayuso de la forma más propia de él: con una troleada en toda regla y a cara descubierta.

En un directo en su canal de YouTube, acompañado del youtuber Un Tío Blanco Hetero, Soto Ivars se mofó abiertamente de los sectores de la izquierda que, encabezados por figuras como Juanma Fernández, llevaban días difundiendo con entusiasmo el supuesto romance. Lejos de adoptar un tono solemne o de pedir disculpas por el cotilleo, el murciano ha optado por el sarcasmo puro.

¡Menuda troleada que le mete @juansotoivars a los odiadores de izquierdas como la calva mala de @juanmafdez tras difundir este el supuesto romance del periodista de ABC con @IdiazAyuso! pic.twitter.com/l2kGLsAmJ9 — Luis Rioja (@miescano351) October 15, 2026

Durante la emisión, el columnista mantuvo la calma mientras desmontó desde el inicio todas las especulaciones.

Eso sí, para dar ‘carnaza’ a quienes soltaron el bulo de que estaba con Isabel Díaz Ayuso, Soto Ivars arrancó así su directo, dando a entender que la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba en casa del periodista de ABC:

Isabel, no salgas, escóndete.

El verdadero objetivo del escritor no fue defenderse con solemnidad, sino ridiculizar a quienes propagaron la historia sin pruebas. De hecho tiró con bala cuando anunció cuál era su nueva diana sentimental:

Voy a por Begoña.

Juan Soto Ivars aclaró que su conocimiento de la dirigente de la Puerta del Sol se circunscribe a un breve encuentro en el que estaba, además, su jefe de prensa:

Estuve con Ayuso y su jefe de prensa para hablar de periodismo porque ella se reunía con periodistas. Estuve hablando con ella hora y media y nos vimos en unos premios. Esa es toda mi relación con ella.

Eso sí, le dio para el pelo a Juanma Fernández, el comunicador que en ‘El Sótano’ (TEN) se dedicó a propagar el rumor:

Es verdad que tú, calvo Juanma, hablas de que la vida privada de las mujeres y toda esta morralla en la que yo no creo, yo no creo en la morralla esta woke o sea para mí el cotilleo y toda esta mierda es divertido. Yo me estoy divirtiendo mucho con esta basura, pero es que luego tú esto dices que lo inicias por Santaolalla que la ha sacado el PP, ¿no? agitando las mamellas y haciendo un vídeo ahí de bailes. Entonces es como, oye, si juegas a esto y me metes a mí que no tengo nada que ver con toda esa campaña, no pongas luego mandíbula de cristal.

Y aseguró que él sí que tiene material sobre el tal Fernández, al que definió como «calva mala»: