Tomás Gómez ve la pillada a Montse Mínguez y sentencia como nunca al PSOE: “Le deja desnudo”

La polémica en torno a Montse Mínguez ha abierto un nuevo frente para el PSOE en plena precampaña electoral. El debate sobre las viviendas que gestiona la pareja de la portavoz socialista ha llegado hasta ‘Horizonte’, donde Tomás Gómez ha analizado las consecuencias políticas del caso y ha lanzado una de sus críticas más contundentes contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante su intervención en el programa de Cuatro, emitido el miércoles 14 de octubre, el exsecretario general del PSOE de Madrid describió la situación como un posible punto de inflexión para los socialistas. A su juicio, la controversia no se limita a una polémica personal, sino que afecta directamente al discurso político del partido sobre el acceso a la vivienda y puede condicionar el desarrollo de la campaña.

«Es un daño irreparable para el Gobierno, porque le deja desnudo, con las vergüenzas al aire», afirmó Gómez, en una valoración que puso el foco en el coste político que, a su entender, puede tener la controversia para el Ejecutivo.

Tomás Gómez: «Lo que es malo es criminalizar lo que no es un crimen, utilizar la mentira y la hipocresía política que ha tenido la portavoz. Electoralmente lo que ocurrió ayer es un daño irreparable para el Gobierno» #Horizonte https://t.co/h5OzLwyX0Z — Horizonte (@HorizonteCuatro) October 14, 2026

Tomás Gómez compara la crisis del PSOE con un choque contra un iceberg

El exdirigente socialista recurrió a una metáfora naval para explicar cómo interpreta el momento que atraviesa el Gobierno. Según expuso en ‘Horizonte’, Pedro Sánchez afrontaba ya un escenario electoral complicado, pero la polémica relacionada con Mínguez habría añadido una nueva dificultad a la situación.

«El PSOE ha chocado contra un iceberg, con un boquete muy grande en el barco en el cual está entrando mucha agua», resumió Gómez.

A partir de esa imagen, el exsecretario general del PSOE madrileño sostuvo que el partido corre el riesgo de dedicar más esfuerzos a contener las consecuencias de sus problemas que a defender su estrategia política. «Se tienen que ocupar más de achicar el agua que de marcar el rumbo», señaló.

Su análisis sitúa la controversia sobre la vivienda en el centro de la discusión política y plantea que sus efectos pueden ir más allá de las explicaciones que ofrezca la portavoz socialista. Para Gómez, el episodio puede convertirse en un elemento determinante de la campaña, al obligar al partido a responder sobre la coherencia entre sus planteamientos públicos y las circunstancias conocidas en torno al entorno de una de sus dirigentes.