Los 10 asuntos que marcan la actualidad periodística en España este viernes 16 de octubre de 2026: coaliciones 29-N, Marruecos, vivienda...

1. POLÍTICA · ELECCIONES

El plazo para registrar coaliciones del 29-N llega al límite

Las negociaciones entre las formaciones situadas a la izquierda del PSOE dominan la actualidad política este viernes, cuando termina el plazo legal para registrar las coaliciones que concurrirán a las elecciones generales del 29 de noviembre. Durante las últimas horas, Podemos, Frente Amplio, Izquierda Unida, Sumar y distintas fuerzas territoriales han cerrado acuerdos en Canarias, Aragón y Baleares, aunque siguen abiertos los pactos en Madrid, Barcelona y otras circunscripciones. La presión aumenta porque cualquier acuerdo debe quedar formalizado antes de la medianoche de hoy. En Canarias, Podemos, IU, Sumar y Nueva Canarias han acordado presentarse bajo la marca Unidad del Pueblo Canario, mientras que CHA y Frente Amplio han pactado una candidatura conjunta en Aragón.

2. POLÍTICA · FRONTERAS

Una patrullera marroquí permanece durante horas en aguas de Ceuta

La relación con Marruecos vuelve al primer plano después de que una patrullera marroquí permaneciera este jueves durante al menos siete horas en aguas españolas próximas a Ceuta. El episodio se conoció durante la madrugada y llega apenas un día después de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, lo que ha elevado la atención política y mediática sobre la frontera. El Gobierno considera que estos movimientos son rutinarios y trata de restarles importancia, mientras la oposición reclama explicaciones sobre la presencia de la embarcación en aguas españolas.

3. VIVIENDA · ECONOMÍA

El Gobierno ofrecerá financiación pública a fondos para construir vivienda asequible

El Ejecutivo prepara una vía de financiación pública para que fondos de inversión participen en la promoción de vivienda asequible. La medida se conoció durante la madrugada y se articulará mediante España Crece, un fondo gestionado por el Instituto de Crédito Oficial. El objetivo declarado es ampliar la oferta residencial con apoyo financiero público, en un momento en que el acceso a la vivienda ocupa un lugar central en la agenda política. La iniciativa abre también un debate sobre el papel de los fondos privados, las condiciones de las ayudas y el control del precio final de los alquileres y las ventas.

4. EDUCACIÓN · CONFLICTO SOCIAL

La huelga educativa de Madrid afronta su tercera jornada

La enseñanza pública no universitaria de Madrid vive hoy la tercera jornada de una huelga indefinida convocada por los sindicatos. Las organizaciones reclaman mejoras salariales, reducción de ratios, menos burocracia y más recursos para los centros. La protesta culmina este viernes con una manifestación por el centro de la capital, después de la movilización celebrada el miércoles. El conflicto forma parte de una oleada de paros, asambleas y avisos de nuevas protestas que afecta también a Aragón, Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana durante este mes.

5. JUSTICIA · SALUD PÚBLICA

Arranca en Sevilla el macrojuicio por el brote de listeriosis de Magrudis

La Audiencia de Sevilla inicia hoy el macrojuicio por el brote de listeriosis asociado en 2019 a carne mechada de la empresa Magrudis. El caso provocó cuatro fallecimientos, siete abortos y lesiones en alrededor de 240 personas, según el balance recogido en la agenda judicial. La apertura de las sesiones vuelve a situar en el centro la seguridad alimentaria, la respuesta de las administraciones y las responsabilidades empresariales. La dimensión del proceso y el comienzo de la vista convierten el caso en uno de los asuntos judiciales destacados de la jornada.

6. JUSTICIA · AEROLÍNEAS

El juez del caso Plus Ultra interroga a un financiero detenido en Alemania

La investigación sobre los préstamos concedidos a la aerolínea Plus Ultra incorpora este viernes el interrogatorio del financiero neerlandés Simón Leendert Verhoeven. El investigado fue detenido el pasado agosto en Alemania cuando estaba en busca y captura, y en su domicilio se localizaron dos lingotes de oro. La diligencia judicial se celebra hoy dentro de una causa que examina la financiación recibida por la compañía y las circunstancias que rodearon esos préstamos.

7. DERECHOS · JUSTICIA GRATUITA

Las víctimas de terrorismo, trata y violencia sexual tendrán asistencia jurídica automática

Este viernes entra en la agenda pública la aplicación de una medida que garantiza asistencia jurídica gratuita inmediata a las víctimas de terrorismo, trata y violencia sexual, con independencia de sus recursos económicos. La novedad busca eliminar trámites y barreras económicas en el acceso a la justicia. Su puesta en marcha coincide con el debate sobre la protección institucional de las víctimas y la necesidad de ofrecer apoyo legal desde el primer momento de la denuncia o del procedimiento.

8. INSTITUCIONES · POLÍTICA EXTERIOR

España se incorpora al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

España pasa a formar parte desde hoy del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La incorporación sitúa al país en uno de los principales foros internacionales dedicados a la protección de los derechos fundamentales y coincide con otros movimientos de la diplomacia española, como el próximo nombramiento de Pascual de la Parte como embajador ante la OTAN. La entrada se produce en un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania, la seguridad europea y los debates sobre migración y derechos humanos.

9. METEOROLOGÍA · TIEMPO

Un frente cambiará el tiempo este fin de semana

La estabilidad de este viernes dará paso a partir del sábado a un cambio generalizado del tiempo, con descenso de las temperaturas y precipitaciones en buena parte de España. Para hoy se esperan chubascos con tormentas localmente fuertes en el mar de Alborán, mientras Galicia y el área cantábrica registrarán cielos más nubosos por la llegada de un frente. La previsión también apunta a lluvias en los archipiélagos durante el fin de semana, por lo que el tiempo se incorpora a la conversación informativa del día por el giro previsto a partir de mañana.

10. CULTURA · MADRID

El Museo Sorolla abre su ampliación y prepara nuevas obras en la casa del pintor

El Museo Sorolla de Madrid abre hoy al público el nuevo edificio de su ampliación, situado detrás de la vivienda histórica del artista. Esta primera fase incorpora más de 2.000 metros cuadrados destinados a salas de exposiciones, almacenes y talleres, mientras la casa original inicia trabajos de renovación. La apertura amplía el espacio dedicado a la obra y al legado de Joaquín Sorolla y se suma a la agenda cultural de este viernes en la capital.