La hemeroteca hipoteca el futuro político de Óscar López: de arremeter contra el desahucio de Maricarmen a echar con cajas destempladas a un inquilino

La hemeroteca no perdona, y a Óscar López le está pasando factura con particular saña.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid se pasó semanas usando el desahucio de Maricarmen —la anciana de 87 años del barrio de Retiro que se convirtió en símbolo— para arremeter contra Isabel Díaz Ayuso, acusar al «gobierno neoliberal» de apoyar a los fondos buitre y exigir que «nunca más vuelva a ocurrir algo así».

Ahora, esa misma hemeroteca le enfrenta a un expediente propio: su ministerio, como responsable de Muface, desestimó en enero el recurso de un inquilino que vive justo enfrente y que se enfrenta al desalojo de la vivienda que ocupaba su madre desde 1988.

El contraste resulta demoledor. Durante semanas, Óscar López utilizó el caso de Maricarmen para cargar contra la presidenta madrileña y defender a ultranza el derecho a la vivienda. Sus intervenciones públicas insistían en que el Ejecutivo autonómico favorecía a los fondos buitre y permitía desahucios injustos.

La misma voz que exigía soluciones inmediatas y protección para los vulnerables es ahora la que, desde el ministerio, avala la negativa a un inquilino que reclama seguir en la casa familiar. El vídeo de ‘Horizonte’ (Cuatro) reúne las declaraciones antiguas y las confronta con la resolución administrativa reciente, dejando al ministro en una posición incómoda ante su propio partido y la opinión pública.

¡Retratado! Iker Jiménez @navedelmisterio deja a la altura del betún a @oscarlopeztwit @PSOE con una hemeroteca demoledora sobre los desahucios y su campaña en contra de los mismos aprovechando la ola de la ya fallecida Maricarmen. ¡Documentazo de @HorizonteCuatro! pic.twitter.com/B8F4R8uca0 — Luis Rioja (@miescano351) October 16, 2026

Mientras tanto, el procedimiento administrativo de Muface discurría bajo su responsabilidad. La madre del afectado firmó el contrato de alquiler en febrero de 1988. Falleció en junio de 2025. Su hijo, que convivía con ella para cuidarla durante su enfermedad, solicitó la subrogación. Muface la autorizó solo hasta el 24 de febrero de 2026. El inquilino recurrió en alzada en julio de 2025 alegando que el contrato original era por tiempo indefinido y que el arrendador había renunciado a derechos del Real Decreto-ley 2/1985. No alegó vulnerabilidad, sino derechos contractuales. El 11 de enero de 2026 el Ministerio desestimó el recurso: la subrogación no concedía derecho a prolongar el contrato más allá de su vencimiento.

La resolución figura a nombre de López y está firmada por delegación por el secretario general técnico. El contrato debía extinguirse el 24 de febrero de 2026 y la vivienda entregarse vacía. El hombre sigue residiendo mientras avanza el procedimiento de desahucio. Paga algo más de 600 euros de renta más gastos por un piso de unos 90 metros cuadrados en la calle Alcalde Sainz de Baranda, justo enfrente de donde vivía Maricarmen.

López ha reaccionado negando los hechos: «Yo ni he pedido ni he firmado en ningún caso el desahucio de nadie». Fuentes de su ministerio califican la información de ‘Artículo14’ (la exclusiva de Javier Chicote) de «rigurosamente falsa» y anuncian derecho de rectificación. Defienden que Muface «es una entidad pública que gestiona pisos públicos para todos y no un fondo buitre» y que la titular original pudo vivir allí hasta el final de sus días con renta antigua, «a diferencia de Maricarmen». La resolución, sin embargo, confirma la extinción del contrato y está en el expediente bajo su departamento.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha hablado de hipocresía «sin límites». El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ironizó que López «tiene ya su Maricarmen». Para un dirigente que aspira a disputar la Comunidad de Madrid y que convirtió el drama de la vivienda en arma política, la hemeroteca funciona como una hipoteca difícil de cancelar: de denunciar un desahucio como intolerable a confirmar, meses antes, el procedimiento que lleva al desalojo de un inquilino de Muface a escasos metros. Las declaraciones de septiembre y octubre de 2026 y la resolución de enero de 2026 quedan archivadas juntas. En política, eso suele pesar más que cualquier discurso sobre fondos buitre o decretos salvadores.