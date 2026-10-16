Hipocresía socialista desatada: vean cómo se las gasta el bufete fundado por un diputado del PSOE murciano desahuciando gente

Una investigación del diario regional La Verdad ha puesto en el centro de la polémica al diputado murciano Joaquín Martínez Salmerón, debido a la actividad de un despacho que él creó y dirigió durante un largo periodo.

Este bufete se dedica a tramitar ejecuciones hipotecarias para sociedades asociadas a fondos de inversión, entre las cuales se encuentran varias con vínculos a Apollo.

La situación resulta particularmente incómoda para el PSOE en la Región. Mientras los dirigentes del partido presentan el tema de la vivienda como una lucha entre familias y fondos buitre, el abogado socialdemócrata se encuentra ligado profesionalmente a procesos en los que esos inversores demandan el pago de créditos hipotecarios no satisfechos. La política de vivienda vuelve a encontrarse con su tradicional trampa: la distancia entre lo que se dice y lo que se refleja en los expedientes judiciales.

Un despacho enfocado en el sector financiero

Martínez & Salmerón Abogados inició su andadura en 2005, posicionándose como un bufete experto en derecho bancario. Durante años, trabajó para diversas entidades financieras en la reclamación de deudas, lo que incluye la gestión de ejecuciones hipotecarias. En términos más accesibles, su función era defender en los tribunales la recuperación de préstamos impagados, lo que podría culminar en subastas o desalojos.

Un cambio significativo ocurrió cuando varias de estas deudas pasaron a manos de sociedades de inversión, en lugar de bancos. Las entidades financieras decidieron vender sus carteras de préstamos a empresas de inversión, muchas de ellas domiciliadas en Luxemburgo. El despacho continuó con su labor, pero ahora representando al nuevo propietario del crédito. Aunque la letra del contrato cambió de dueño, el juzgado permanecía igual.

La información revelada indica al menos 14 procedimientos en la Región de Murcia en los que el bufete defiende los intereses de fondos de inversión. Entre las empresas mencionadas se encuentran AP Malbec Bidco y AP Oxygen Bidco, ambas relacionadas con Apollo y constituidas con características societarias similares.

El caso que genera controversia

Uno de los casos en cuestión involucra a una oncóloga del hospital Virgen de la Arrixaca. El préstamo hipotecario fue firmado en el año 2000 y inicialmente era reclamado por CaixaBank. Posteriormente, el crédito fue transferido a AP Malbec Bidco, que buscó ocupar el lugar del banco en el proceso judicial y optó por el despacho fundado por el diputado.

La polémica no se limita a la identidad del acreedor. En un escrito datado el 7 de enero de 2026, el bufete defendió la validez de una cláusula contractual que está siendo cuestionada y solicitó que se continuara con la ejecución hasta que se saldara la deuda completamente. Este caso ha estado en los tribunales durante años, y se ha convertido en un claro ejemplo del largo camino que puede recorrer una hipoteca al cambiar varias veces de dueño.

Martínez Salmerón reconoció que algunas de las empresas con las que colabora su despacho son “probablemente” fondos buitre. También afirma que el bufete simplemente aplica la ley. Aunque esta justificación puede ser válida desde un punto de vista legal, plantea una interrogante política: ¿cómo se alinea esta actividad profesional con la imagen pública del partido que representa?

Declaración de patrimonio y responsabilidades políticas

Otro aspecto señalado en la investigación es Jomasa Geluk, una sociedad inmobiliaria creada en diciembre de 2023, con un capital que ronda el millón de euros. Martínez Salmerón aparece como el administrador único, aunque esta empresa no se menciona en su declaración de bienes, de acuerdo a la documentación citada por el medio.

Este tema puede interpretarse de varias maneras. Una es desde un prisma legal: si la sociedad debería haber figurado en la declaración parlamentaria y si la información proporcionada fue exhaustiva. La otra es más política: la transparencia no solo se basa en si hubo una infracción formal, también está relacionada con la confianza que genera un representante público que mantiene actividades comerciales en un sector que está en el centro del debate legislativo.

El diputado ocupó la presidencia de la Comisión de Justicia del Congreso desde septiembre de 2025 hasta la celebración de las elecciones y es miembro de la Diputación Permanente. Su posición añade aún más peso a la situación, aunque no convierte automáticamente la actividad del bufete en un comportamiento ilegal. La línea que separa incompatibilidad, conflicto de intereses y simple coincidencia profesional debe ser delimitada mediante documentos y procedimientos, no a través de consignas.

El choque con el discurso socialista

El tema de la vivienda se ha convertido en uno de los principales escenarios de confrontación política en Murcia. El PSOE regional ha acusado al Partido Popular de proteger a los grandes tenedores y ha enmarcado el debate de manera contundente: elegir entre las familias o los fondos de inversión.

Dentro de este panorama, el caso impacta en el núcleo del mensaje socialista. El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, llegó a manifestar que siempre se opondría a los fondos que desalojan a las personas de sus hogares. El contraste entre esta declaración y la actividad profesional vinculada al despacho de un diputado de la misma formación política proporciona a la oposición un argumento claro y contundente: el de la contradicción evidente.

La respuesta del PSOE probablemente girará en torno a dos ideas centrales:

El despacho es una entidad privada que actúa conforme a la legalidad.

La responsabilidad política corresponde a las acciones del diputado, no a cada procedimiento manejado por sus antiguos socios o colaboradores.

Representar a fondos no implica coincidir con sus decisiones empresariales.

Cualquier posible omisión patrimonial debe ser aclarada ante los organismos competentes.

El inconveniente radica en que la opinión pública generalmente comprende mejor un caso de desahucio que las explicaciones sobre la personalidad jurídica de una empresa. Esta es la dificultad comunicativa a la que se enfrenta el PSOE: la ley puede presentar sus matices; un aviso del juzgado, normalmente, no los tiene.

Un contexto murciano particularmente frágil

La Región de Murcia registró en el primer trimestre del año una tasa de 18,4 solicitudes de desahucio por cada 100.000 habitantes, lo que la sitúa como la segunda más alta de España, según los datos publicados por La Verdad. Durante este periodo, los juzgados recibieron 293 peticiones, de las cuales se ejecutaron 198 lanzamientos. De estos, 72 estaban relacionados con ejecuciones hipotecarias.

Esta información explica por qué cualquier conexión entre política, banca y fondos de inversión tiene un matiz considerable en la comunidad. No se trata solo de una disputa entre despachos. Para muchas familias, la transferencia de una hipoteca significa pasar de negociaciones con una entidad conocida a enfrentamientos con una sociedad instrumental que puede estar a cientos de kilómetros o incluso en otro país.

La paradoja final contiene un matiz casi literario: sociedades con nombres técnicos, capitales idénticos y direcciones coincidentes terminan protagonizando situaciones muy concretas, en las que hay una vivienda, una familia y una llave sobre la mesa. En Murcia, la abstracción financiera suele acabar llamando al telefonillo.