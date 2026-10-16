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'EL ANÁLISIS. DIARIO DE LA NOCHE' (TELEMADRID)

Juan Luis Cebrián explota contra el doble rasero del Gobierno Sánchez en materia de vivienda: «Además de corruptos, es que son idiotas»

El fundador de 'El País' arremete contra la inacción del Ejecutivo sanchista en vivienda y los escándalos de varios dirigentes socialistas

Juan Luis Cebrián explota contra el doble rasero del Gobierno Sánchez en materia de vivienda: "Además de corruptos, es que son idiotas"
Juan Luis Cebrián. Telemadrid.
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Se puede decir más alto, pero no más claro.

Y no pasa el autor de este auténtico estacazo al inquilino de La Moncloa por ser el fan número uno de la derecha española.

Pero está claro que todo tiene un límite.

El fundador y exdirector de ‘El País’, Juan Luis Cebrián, protagonizó una intervención especialmente dura contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el programa El Análisis DN de Telemadrid, presentado por Antonio R. Naranjo.

Interrogado sobre la política de vivienda tras los recientes escándalos que afectan a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, y al ministro Óscar López, Cebrián no ahorró calificativos y señaló la falta de resultados reales en ocho años de Gobierno.

Durante su intervención, Cebrián vinculó directamente la ausencia de avances en vivienda con los problemas éticos que rodean a varios miembros del Ejecutivo. «En ocho años no han hecho una puñetera casa. Además de corruptos, es que son idiotas», señaló el periodista y empresario. La frase, pronunciada con tono contundente, resume el malestar de Cebrián ante lo que considera un doble rasero: por un lado, discursos sobre el acceso a la vivienda y, por otro, la falta de resultados tangibles y los escándalos personales de altos cargos socialistas.

La intervención se produce en plena polémica por las revelaciones sobre el patrimonio inmobiliario de la pareja de Mínguez, el empresario leridano Sergi Vélez, al frente de Nest Capital Homes, con al menos una treintena de pisos en alquiler, sociedades en Panamá y procesos de desahucio. Mínguez, que ha defendido públicamente una “vivienda digna y accesible” y ha cargado contra los “rentistas” y “fondos buitre”, presidió en 2017 como edil en Lérida una modificación urbanística que facilitó a su pareja un residencial de lujo. El caso se suma a las críticas al ministro Óscar López por un desahucio ordenado desde MUFACE a un inquilino justo frente al piso de la anciana Maricarmen, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda.

Cebrián, académico de la Real Academia Española y colaborador habitual de The Objective, donde ha publicado piezas como “Estragos del Gobierno de los idiotas” o “El imperio de la ley frente al poder de los idiotas”, insistió en la incoherencia del discurso del PSOE. El Gobierno lleva años culpando de la crisis habitacional a la especulación privada mientras promete cientos de miles de viviendas públicas (184.000 en esta legislatura) y lanza el portal de Casa 47, que en la práctica ofrece apenas unas 600-800 unidades disponibles. El Banco de España cifra el déficit estructural en torno a las 750.000 viviendas, y los precios de compra y alquiler han subido de forma sostenida durante los ocho años de Sánchez en el poder.

Para el periodista, el problema no es solo de ineficacia gestora (“no han hecho una puñetera casa”), sino de doble rasero moral y político: se legisla y se denuncia a los propietarios privados mientras figuras del propio Gobierno o su entorno inmediato practican exactamente lo contrario. Es el mismo diagnóstico que Cebrián ha venido repitiendo en sus artículos: corrupción sistémica e incapacidad de gestión, envueltas en un discurso de “derechos” que no se traduce en oferta real de vivienda.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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