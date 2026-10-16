Lluvia de zascas de Josué Cárdenas a Cristóbal Soria por defender a Montse Mínguez: «¡Inmorales!»

El debate en torno a Montse Mínguez y su actividad inmobiliaria ha generado una controversia que pone de manifiesto la distancia entre lo legal y lo ético. Y sí, puede ser el hundimiento final para el PSOE el próximo 29 de noviembre.

La clave del asunto radica en distinguir entre lo alegal y lo amoral. Las actuaciones de Mínguez no están fuera de la ley, se encuentran dentro del marco jurídico vigente, pero eso no las hace éticamente aceptables. Como señalan los analistas, «deberían mirarse el ombliguito» antes de abanderarse como defensores de causas sociales.

Este jueves 15 de octubre en el plató de Telecinco, una mesa de lo más diversa debatía en torno a ello. Josué Cárdenas (Periodista Digital) se remangaba para ajustar cuentas con el siempre polémico Cristóbal Soria -ahora se ha metido a tertuliano p¡de política- defensor de la socialista por mero sectarismo.

Ristra de palos a Soria

Josué Cárdenas tenía material de sobrsa. El paralelismo con el desahucio de Mari Carmen, una señora de 87 años, resulta especialmente revelador. Aquel desalojo fue ejecutado legalmente por un juez, pero se convirtió en un símbolo de lo que no se debe hacer. La humanidad del caso contrastó brutalmente con la frialdad de la legalidad.

«Es más importante parecerlo que incluso serlo en algunas ocasiones», señala. Y es que no tiene suficiente con Soria defendiendo a la pareja del ‘buitre’, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que ya saben cómo se las gasta.

Cárdenas saca a relucir casos previos de incoherencia política. Ábalos proclamaba ser feminista por ser socialista, pero su trayectoria posterior mostró otra realidad. Monedero defendía el feminismo mientras enfrentaba problemas con alumnas en la universidad.

La cuestión de fondo trasciende la legalidad: han desahuciado a gente vulnerable, han echado a la calle a personas en situación de precariedad. Esto constituye una inmoralidad brutal, independientemente de que se ajuste o no al marco legal. No hay más preguntas, señoría.

Y es que cuando quienes abanderan la lucha por la vivienda desarrollan actividades inmobiliarias que perjudican a los más vulnerables, la ciudadanía tiene derecho a señalar la contradicción. No se trata de crucificarlos ni fusilarlos al amanecer, pero sí de exigir coherencia entre el discurso y la práctica.

La vivienda es un problema con tantísimas variables y factores que no admite la rigidez de quienes después no muestran ningún tipo de flexibilidad. La doble vara de medir erosiona la confianza en las instituciones y en quienes dicen defender los derechos de los más desfavorecidos.