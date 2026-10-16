Macarena Olona retrata a la activista en nómina de Pablo Iglesias: «Tu mayor logro es salir puño en alto con el sobaco peludo»

¡Menudo repaso!

Macarena Olona no se contuvo en el plató de El Tiempo Justo de Telecinco. La abogada del Estado y exdiputada de VOX respondió con rotundidad a los ataques de la activista Alejandra Martínez, vinculada a Canal Red y al entorno de Pablo Iglesias, que intentaba cuestionar su defensa de la Policía Nacional.

El programa, presentado por Joaquín Prat, giraba en torno a las protestas y la imagen de las fuerzas de seguridad. Alejandra Martínez intervino con tono crítico, pero Macarena Olona giró la conversación y la retrató sin rodeos. El clip muestra cómo la activista queda descolocada ante la réplica.

Los insultos a la Policía nunca salen gratis y menos si está @Macarena_Olona en el plató. Así acabó de troleada la activista a sueldo de @PabloIglesias, una tal @alemvelasco_ de @CanalRed_TV: "Tu mayor logro es salir puño en alto con el sobaco peludo" pic.twitter.com/cLD5CRM0Ch — Luis Rioja (@miescano351) October 16, 2026

Mientras Martínez, vinculada al ecosistema mediático de Canal Red y Diario Red (proyectos de Pablo Iglesias), arremetía contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las tildaba de «nazis» o «enemigos de la clase trabajadora», Olona la puso en su sitio con una frase que se ha viralizado de inmediato:

Pero a ver, ¿tú con quién has empatado para llamar nazi a la policía española? Tu mayor logro es salir con el sobaco peludo en una concentración puñito en alto. ¿Cómo puedes decir que son los enemigos de la clase trabajadora?

El momento, captado en pleno debate, resume perfectamente el contraste: por un lado, una exdirigente de Vox que defiende sin complejos a los agentes que garantizan el orden; por el otro, una activista de extrema izquierda, feminista, queer y comunista autodeclarada, cuyo currículo público se centra en flotillas pro-Palestina, confrontaciones con figuras de la derecha y contenidos en medios del entorno de Iglesias.

Olona, que ya había protagonizado duelos verbales duros con el propio Pablo Iglesias en el pasado (llegando a llamarle «pirómano de la democracia» o cuestionando su valor frente a un policía), no dejó pasar la oportunidad.

El episodio encaja en el perfil de Martínez, que se presenta como jurista y politóloga especialista en género, migraciones y derechos humanos, y que ha colaborado con Canal Red, el medio impulsado por el exlíder de Podemos. La crítica de Olona apunta precisamente a esa militancia estética y performativa: el puño en alto y la imagen de “lucha” como principal activo, frente a cualquier logro tangible o defensa coherente de la clase trabajadora que, según ella, sí protege la Policía.

En un momento de creciente tensión en torno a la seguridad, las críticas a las FCSE y el relato anti-policía de ciertos sectores de la izquierda, la respuesta de Olona ha sido celebrada por quienes consideran que alguien tenía que decirlo sin filtros. El zascas no solo ha puesto en evidencia el argumentario de la activista, sino que ha vuelto a situar a Macarena Olona como una de las figuras más directas y menos comedidas del panorama político español.