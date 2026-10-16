Paula Fraga humilla a la ‘candidata’ Irene Montero por su oportunismo: «Toda su carrera política es un fraude»

La abogada penalista y columnista Paula Fraga ha arremetido contra Irene Montero en su cuenta de X tras las declaraciones de la exministra sobre su infancia en una familia creyente y su paso como monaguilla.

En una entrevista en la Cadena SER, la candidata de Podemos compartió detalles sobre cómo creció en una familia «creyente y practicante» de la fe católica. Incluso dijo que fue monaguilla.

Fraga vincula estas palabras con un supuesto intento de reconectar con valores católicos después de años liderando posiciones radicales en temas de género y feminismo con un interés político.

En este sentido, describe a Montero como la «máxima representante de la feligresía queer» que ahora «reniega y hace un primer guiño a lo católico». Según la abogada, esto forma parte de un patrón más amplio de adaptación a las circunstancias para mantener un sueldo público.

Fraga señala también el lema «paz, techo, trabajo» como un retorno a lo material tras promover la «wokización de la izquierda» que ya ha perdido tirón entre sus votantes.

No sabe qué decir ya para mantener el sueldo público. La máxima representante de la feligresía queer, pseudoreligion transgenerista que nos convirtió en herejes, nos denunció, difamó y agr3dió a quienes explicamos los efectos de sus leyes y que HOY siguen dañando a mujeres y… https://t.co/OifXsSeohx — Paula Fraga (@Paulafraga__) October 15, 2026

Señala que toda la trayectoria política de Montero es un «fraude», que está basada en el «oportunismo» y defensa de cualquier causa que le permita conseguir o defender sus intereses personales y económicos

«Toda su carrera política es la historia de un fraude. Oportunismo y defensa de causas ridículas o legítimas pero que destroza, por simple interés personal y económico».

— Paula Fraga

Vídeo electoral

Pero las declaraciones en la SER no han sido las únicas en profundizar sobre la infancia de la candidata del partido de Pablo Iglesias de cara al 29N.

Como pistoletazo de salida a su campaña, el partido de extrema izquierda ha publicado un vídeo en la habla de su infancia, su carrera política y sus «méritos» para haber llegado a ser diputada, ministra y eurodiputada. La narración llena de energía y emoción que parece realizado con inteligencia artificial completa el penoso vídeo que pretende humanizar y acercar a Montero a la gente que ha abandonado tras convertirse en la casta que tanto criticaba.

Aquí podrás enterarte de algunas cosas que no sabías de Irene Montero 👇🏻 https://t.co/wp7hckLt8l — Podemos (@PODEMOS) June 5, 2024

Las reacciones de los usuarios refuerzan la idea de un cambio de imagen calculado. Varios comentarios comparan a Montero con otras figuras que han evolucionado hacia posturas más moderadas o tradicionales, como Ada Colau, y destacan el contraste entre su trayectoria inicial en la PAH y su actual situación económica y política. Uno de los mensajes más compartidos apunta que Montero «se ha dedicado a crear problemas para vivir de ellos» y que ha «forrado» a base de enfrentamientos.

Otros participantes en el hilo mencionan el paso de Montero por el Parlamento Europeo y su rol en la aprobación de leyes controvertidas, acusándola de priorizar el interés personal sobre las consecuencias para mujeres y menores. El debate se centra en si estas declaraciones recientes responden a una estrategia electoral o a una evolución personal genuina.