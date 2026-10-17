Los 10 asuntos que marcan la actualidad periodística en España este sábado 17 de octubre de 2026: elecciones, tiempo, vivienda...

1. POLÍTICA · ELECCIONES

El PSOE ratifica sus listas con Sánchez ante la militancia en Fuenlabrada

El Comité Federal del PSOE se reúne esta mañana en Fuenlabrada para ratificar las candidaturas a las elecciones generales del 29 de noviembre. Después, Pedro Sánchez participa en un acto de precampaña ante la militancia, una doble cita que sitúa al partido socialista entre los asuntos más seguidos de la jornada. La reunión llega en un momento marcado por las tensiones internas y por el debate sobre la vivienda, que ha condicionado parte de la actualidad política de los últimos días.

2. POLÍTICA · IZQUIERDA

El Frente Amplio presenta a su cabeza de lista mientras Podemos reúne a su dirección

La nueva coalición Frente Amplio presenta hoy a su cabeza de lista y expone su proyecto para las elecciones del 29-N. En paralelo, Podemos celebra su Consejo Ciudadano Estatal después de que Irene Montero fuese elegida en primarias para encabezar las candidaturas. La búsqueda de una alianza entre las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE vuelve a ganar visibilidad este sábado, con actos separados y dificultades para cerrar una candidatura común.

3. POLÍTICA · PP

Feijóo participa en el congreso estatal de la ONCE al inicio del segundo fin de semana electoral

Alberto Núñez Feijóo interviene este sábado en el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de la ONCE. La agenda del líder del PP coincide con el arranque del segundo fin de semana de la precampaña para las elecciones generales, en una jornada en la que los principales partidos multiplican sus actos públicos y fijan posiciones ante la cita del 29 de noviembre.

4. METEOROLOGÍA

El otoño irrumpe con lluvias, descenso de temperaturas y viento fuerte

El tiempo cambia desde hoy en la Península y Baleares tras varios días de estabilidad y temperaturas inusualmente altas para octubre. La entrada de una vaguada y el paso de un frente frío extienden las precipitaciones, con especial incidencia en el este peninsular y Baleares, mientras se esperan tormentas, granizo y rachas fuertes en algunos puntos. Ibiza permanece en alerta naranja y el descenso térmico puede prolongarse hasta el lunes.

5. VIVIENDA · POLÍTICA

La crisis del alquiler mantiene la presión sobre el Gobierno y el PSOE

La vivienda continúa entre los asuntos más comentados después de que el debate sobre los alquileres y la propiedad haya provocado una fuerte disputa política. La prensa de este sábado vincula la controversia con cambios en la dirección socialista y con las protestas surgidas alrededor de la acampada de la Puerta del Sol. El conflicto combina el encarecimiento residencial, la confrontación entre propietarios e inquilinos y el impacto electoral de las medidas anunciadas por el Gobierno.

6. CEUTA · SEGURIDAD

Los informes sobre el asalto a Ceuta reactivan la polémica sobre Marruecos

Ceuta vuelve a ocupar espacio destacado en la actualidad por las informaciones sobre la respuesta de Marruecos ante el asalto y por las sospechas sobre la actuación de militares marroquíes. La visita de los reyes a la ciudad autónoma, prevista en el marco de la agenda de este fin de semana, añade dimensión institucional a una controversia que también enfrenta al Gobierno con la oposición por la gestión de la crisis.

7. ENERGÍA · INFRAESTRUCTURAS

Red Eléctrica y las compañías chocan por el mantenimiento de las centrales

La planificación del mantenimiento de varias centrales eléctricas ha abierto esta semana una nueva disputa entre Red Eléctrica y las empresas suministradoras. El operador habría pedido retrasar algunas operaciones ante el temor a nuevos problemas de suministro antes de las elecciones, mientras las compañías cuestionan el planteamiento. El debate recupera la preocupación por la estabilidad de la red tras los incidentes registrados durante este año.

8. CIENCIA · ESPACIO

Los astronautas de Artemis 2 reciben el homenaje principal de Starmus

El festival científico Starmus entrega hoy la Medalla Stephen Hawking a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, integrantes de la misión lunar Artemis 2. El acto se celebra en Santa Cruz de Tenerife y concentra la atención en la exploración espacial. También se concede la primera Medalla de la Tierra Jane Goodall Earth a la antropóloga costarricense Christiana Figueres.

9. CULTURA · CINE

Sitges revela el palmarés de su 59.ª edición de cine fantástico

El jurado del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges da a conocer este sábado el palmarés de la edición celebrada durante los últimos diez días. El anuncio cierra una programación centrada en el terror, la ciencia ficción y el cine fantástico, y pone el foco en las películas y creadores premiados tras los últimos estrenos del certamen catalán.

10. FÚTBOL · LALIGA

El Real Madrid prepara su partido contra el Sevilla

El Real Madrid entrena hoy y su entrenador, José Mourinho, ofrece la rueda de prensa previa al encuentro frente al Sevilla. La comparecencia y la preparación del partido colocan al equipo blanco entre los asuntos deportivos con mayor seguimiento de la jornada, dentro de la agenda de LaLiga de este sábado.