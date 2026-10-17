Los abogados plantan cara al Gobierno en Madrid: «Reglamento sin recortes ya» para defender una jubilación digna

Cientos de profesionales han salido a la calle para exigir al Ejecutivo que apruebe sin más demoras el reglamento de la pasarela al RETA. Con el plazo legal a punto de expirar, los afectados denuncian la incertidumbre, reclaman una aplicación justa de la ley y advierten de que no aceptarán una solución que convierta décadas de cotizaciones en una protección insuficiente. Entre las voces del colectivo destaca Yolanda Rodríguez, abogada salmantina e integrante de la dirección de la Plataforma de Afectados por las Mutualidades Pasarela RETA.

Madrid ha vuelto a escuchar hoy la protesta de quienes durante años han sostenido una parte esencial del sistema judicial español y que ahora reclaman algo tan elemental como poder afrontar su jubilación con dignidad. Abogados, procuradores y otros profesionales mutualistas han recorrido el centro de la capital para exigir al Gobierno de España que deje de aplazar una respuesta decisiva para su futuro.

La reivindicación tiene un nombre concreto: la aprobación inmediata del reglamento de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), sin recortes, exclusiones ni condiciones que desvirtúen lo aprobado por el legislador.

La marcha, convocada por distintas plataformas y organizaciones del colectivo, ha partido del entorno del Consejo General de Procuradores, ha pasado por la sede del Consejo General de la Abogacía Española y ha concluido ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en la calle Jorge Juan. El lema de la movilización resume el hartazgo de los afectados: «Escucha a los afectados, ministra. Reglamento sin recortes».

La pregunta que sobrevuela la protesta es incómoda para el Ejecutivo: ¿de qué sirve reconocer un derecho en una ley si quienes deben beneficiarse de él continúan sin conocer con certeza cómo podrán ejercerlo?

La convocatoria electoral y disolución de la Cortes por parte de Pedro Sánchez deja en un limbo lleno de incertidumbre el futuro de los abogados que exigen que antes del 29 de noviembre el Gobierno en funciones apruebe el reglamento. La marcha se anunció antes de la decisión electoral del presidente y los afectados de colegios de abogados de toda España no han querido perderse esta concentración que ha contado con miles de manifestantes.

Un Gobierno que no puede esconderse detrás de la burocracia

La responsabilidad política está en el centro de esta movilización. La Ley 2/2026, aprobada definitivamente el pasado 23 de julio, estableció el marco para la pasarela voluntaria desde las mutualidades profesionales al RETA y fijó un plazo máximo de tres meses para desarrollar reglamentariamente el mecanismo, con fecha límite del 23 de octubre.

Hoy, 17 de octubre, el margen para cumplir ese compromiso se agota. Los manifestantes temen que la falta de una aprobación a tiempo, unida al calendario electoral, termine relegando de nuevo sus reivindicaciones.

El Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, tiene ante sí una prueba de responsabilidad política que no debería admitir evasivas. No basta con anunciar reuniones, expresar comprensión o asegurar que se está trabajando en una solución. Los afectados necesitan normas concretas, garantías jurídicas y un procedimiento que puedan conocer y evaluar.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha manifestado públicamente el compromiso de su departamento de impulsar el reglamento y continuar el diálogo con los representantes profesionales. Sin embargo, para quienes hoy han tomado las calles, la voluntad declarada no sustituye a una disposición aprobada y publicada.

La crítica es clara: un Gobierno no puede presentar como resuelto un problema mientras sus posibles beneficiarios siguen esperando las reglas que permitirán aplicar la solución.

Y hay algo más preocupante: cuando una reforma afecta a las expectativas de jubilación de miles de personas, la demora administrativa no es una cuestión menor ni un simple contratiempo técnico. Cada semana de incertidumbre repercute en las decisiones económicas, profesionales y personales de quienes llevan años intentando asegurar su futuro.

Si el Ejecutivo considera que existen dificultades técnicas, económicas o jurídicas, debe explicarlas con transparencia. Lo que no puede hacer es trasladar indefinidamente el coste de la incertidumbre a los ciudadanos.

Yolanda Rodríguez, la voz salmantina de una reivindicación nacional

En esta lucha colectiva ocupa un lugar destacado Yolanda Rodríguez, abogada salmantina y miembro de la dirección de la Plataforma de Afectados por las Mutualidades Pasarela RETA.

Su presencia en el movimiento representa la implicación de profesionales que han decidido organizarse para defender sus derechos y reclamar que la solución legislativa responda a la realidad de las personas afectadas. Desde Salamanca hasta Madrid, el problema trasciende los límites de una ciudad o de un colegio profesional: afecta a quienes construyeron su trayectoria laboral dentro de un sistema de previsión que hoy cuestionan por la insuficiencia de las prestaciones que pueden llegar a percibir.

La reivindicación no se limita a una discusión sobre porcentajes, fórmulas de conversión o trámites administrativos. Detrás de cada expediente hay una vida laboral, años de ejercicio profesional y decisiones de cotización tomadas bajo un marco normativo determinado.

En ese contexto, el papel de las plataformas de afectados es fundamental para mantener la presión pública, trasladar las preocupaciones de sus integrantes y exigir que las instituciones escuchen a quienes conocen de primera mano las consecuencias del sistema.

La participación de Rodríguez en la dirección de Pasarela RETA sitúa a la abogacía salmantina dentro de una movilización que exige algo más que promesas: reclama que la aplicación práctica de la ley no termine perjudicando precisamente a quienes esperan beneficiarse de ella.

Su figura forma parte de un movimiento que pone rostro a un conflicto nacional y recuerda que la respuesta política no puede construirse de espaldas a los profesionales afectados.

Nota de rigor: no he localizado una declaración textual verificable de Yolanda Rodríguez sobre la manifestación de hoy. Por eso, no le atribuyo frases entrecomilladas ni afirmaciones personales que no haya podido confirmar.

Décadas de trabajo no pueden desembocar en una jubilación insuficiente

Para comprender la indignación que se ha expresado hoy en Madrid hay que mirar más allá de la manifestación.

Durante décadas, numerosos abogados y otros profesionales colegiados cotizaron a mutualidades de previsión social que funcionaban como alternativa al régimen público de autónomos. Para parte de ese colectivo, las prestaciones resultantes han quedado muy por debajo de lo que necesitan para mantener unas condiciones de vida dignas tras la jubilación.

Las informaciones publicadas sobre el conflicto han documentado casos de profesionales que afrontan prestaciones de apenas unos cientos de euros mensuales, pese a haber dedicado buena parte de su vida al ejercicio profesional.

Es aquí donde el debate adquiere una dimensión social y política ineludible.

No estamos hablando únicamente de una diferencia entre dos sistemas de previsión. Estamos hablando de personas que necesitan saber si sus años de aportaciones se traducirán en una protección suficiente cuando dejen de trabajar.

Tampoco sería riguroso afirmar que todos los mutualistas se encuentran en la misma situación o que todos tienen idénticos derechos económicos. Las circunstancias individuales, las aportaciones realizadas y las condiciones legales aplicables pueden ser diferentes. Precisamente por eso resulta imprescindible un reglamento claro, transparente y sometido a garantías.

La reivindicación de una pasarela justa no debería convertirse en una competición entre profesionales que cotizaron por vías diferentes. La obligación de las instituciones es diseñar una solución viable que respete la ley, explique los criterios aplicables y evite desigualdades injustificadas.

Porque el peor desenlace sería que, después de años de reclamaciones y movilizaciones, la respuesta definitiva terminara dejando atrás a una parte de quienes necesitan una solución.

La ley está aprobada. Ahora toca demostrar que se quiere cumplir

La pasarela al RETA pretende establecer un mecanismo para trasladar derechos económicos acumulados en las mutualidades y convertirlos, conforme a las reglas aplicables, en periodos reconocidos dentro del sistema público de autónomos.

Pero el alcance real de ese mecanismo depende de cómo se concrete su aplicación. Los criterios de transferencia, la fórmula de conversión, las condiciones de acceso y las posibles limitaciones son elementos decisivos para determinar si la reforma responde a las expectativas de los afectados.

Por eso, la exigencia de los manifestantes va más allá de reclamar que se publique cualquier reglamento. Piden que el desarrollo normativo respete el contenido de la Ley 2/2026 y que no introduzca restricciones adicionales que vacíen de contenido el derecho reconocido.

Este es el punto en el que el Gobierno debe dar explicaciones y asumir su responsabilidad.

La aprobación de una ley constituye un compromiso institucional. Su desarrollo no puede utilizarse como una segunda oportunidad para restringir por vía reglamentaria aquello que el legislador ha decidido reconocer.

Si existen discrepancias sobre la interpretación de la norma, deben resolverse con criterios jurídicos transparentes. Si hay dificultades para ejecutar el mecanismo, deben explicarse. Y si el Ejecutivo pretende adoptar decisiones que afecten a las condiciones de acceso, debe justificar su compatibilidad con la ley.

Lo que no resulta aceptable desde una perspectiva de responsabilidad pública es mantener a miles de personas pendientes de decisiones que condicionan su futuro económico sin ofrecerles la certeza que necesitan.

Aprobar un reglamento no es un gesto de generosidad del Gobierno. Es una obligación institucional cuando existe un mandato legal que debe desarrollarse.

La indignación no se apaga con reuniones ni comunicados

La movilización de este sábado llega después de meses de presión por parte de asociaciones y plataformas que han convertido la pasarela al RETA en una de las principales reivindicaciones sociales de los mutualistas profesionales.

El hecho de que la protesta reúna a diferentes colectivos refleja que el problema no pertenece exclusivamente a la abogacía. También afecta a procuradores y a otros profesionales que utilizaron sistemas alternativos de previsión para organizar sus carreras y su jubilación.

La convocatoria ha encontrado apoyo institucional en el ámbito colegial. El Colegio de la Abogacía de Madrid, por ejemplo, habilitó un servicio extraordinario de préstamo de togas para los colegiados que quisieran acudir a la manifestación.

Ese detalle tiene una importante carga simbólica: las togas salen de los juzgados para recordar que detrás de los profesionales del derecho también hay ciudadanos que necesitan protección, seguridad jurídica y una respuesta institucional.

El Gobierno haría mal en interpretar la protesta como una reivindicación sectorial más, susceptible de quedar relegada entre las prioridades de la agenda política. La jubilación es una cuestión de largo recorrido y las decisiones que se adopten ahora pueden tener consecuencias durante años.

También sería un error confiar en que el calendario electoral diluya el conflicto. Las necesidades de los afectados no desaparecen cuando se convocan elecciones, ni sus derechos deberían depender de la oportunidad política de una decisión administrativa.

Los manifestantes reclaman una solución que pueda comprobarse en el Boletín Oficial del Estado, no una promesa que vuelva a aplazarse.

Una prueba de credibilidad para el Ejecutivo

El Gobierno de España tiene la oportunidad de demostrar que su compromiso con la protección social se traduce en hechos cuando debe responder a un colectivo que lleva tiempo denunciando su situación.

La exigencia de los mutualistas no elimina la necesidad de estudiar la viabilidad financiera del mecanismo ni de respetar los límites legales. Pero esas consideraciones tampoco pueden convertirse en una justificación genérica para prolongar la incertidumbre o aprobar una regulación que no responda al propósito de la ley.

La responsabilidad política exige explicar qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y con qué garantías. Exige, además, escuchar a quienes conocen las consecuencias de las decisiones que se adopten.

Y exige asumir que una reforma puede quedarse corta aunque represente un avance respecto de la situación anterior.

Para los afectados, el objetivo no consiste en ganar una batalla mediática ni en obtener una declaración favorable de un ministro. Consiste en disponer de una vía efectiva, comprensible y justa para resolver una situación que afecta a su futuro.

En ese sentido, la reclamación de Yolanda Rodríguez y de la Plataforma de Afectados por las Mutualidades Pasarela Rota se inscribe en una exigencia compartida: que la solución no se diseñe exclusivamente desde los despachos ministeriales, sino teniendo en cuenta las circunstancias de quienes deberán utilizarla.

La protesta de hoy envía un mensaje inequívoco a La Moncloa y al Ministerio de Inclusión: el colectivo seguirá reclamando respuestas mientras no exista una solución efectiva.

Conclusión: los mutualistas no piden favores, exigen respuestas

La manifestación de Madrid deja al Gobierno ante una cuestión que no puede resolver con propaganda ni con declaraciones de buenas intenciones. La ley ha abierto una vía para afrontar el problema de las mutualidades alternativas; ahora corresponde garantizar que su desarrollo reglamentario se ajuste a lo aprobado y ofrezca seguridad a quienes llevan años esperando.

La proximidad del plazo legal del 23 de octubre hace que la urgencia sea todavía mayor. La incertidumbre sobre el futuro político del país no debería servir de excusa para retrasar una decisión que afecta a la jubilación de miles de profesionales.

Pedro Sánchez y su equipo deben entender que la credibilidad institucional no se mide únicamente por las leyes que se aprueban, sino también por la capacidad de convertirlas en derechos efectivos. Y Elma Saiz tiene ante sí una responsabilidad concreta: culminar el desarrollo reglamentario con transparencia, respeto a la ley y garantías suficientes.

Los abogados y mutualistas que hoy han salido a la calle no piden privilegios. Piden que su trayectoria profesional no termine convertida en una incertidumbre económica permanente.

Desde Salamanca hasta Madrid, la reivindicación que representa también Yolanda Rodríguez recuerda una verdad incómoda para cualquier Gobierno: quienes han dedicado su vida a defender los derechos de los demás tienen derecho a exigir que las instituciones respondan cuando son ellos quienes necesitan amparo.

La paciencia del colectivo tiene límites. El plazo legal está a punto de cumplirse. Y la responsabilidad de dar una respuesta ya no puede trasladarse indefinidamente al futuro.

Porque una ley sin una aplicación efectiva corre el riesgo de convertirse en una promesa vacía. Y quienes hoy han llenado las calles de Madrid han dejado claro que no están dispuestos a aceptar que su jubilación dependa de otra promesa incumplida.