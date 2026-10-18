Los 10 trending topic de X en España este domingo 18 de octubre de 2026: política, fútbol, literatura, realities...

1. POLÍTICA · DEPORTES

Tebas y el pulso en LaLiga centran el debate

Tebas aparece en lo más alto de los trending topics desde primera hora de la mañana del domingo, impulsado por reacciones a sus últimas declaraciones sobre el mercado de fichajes y la situación económica de los clubes. Usuarios comparten clips y memes que critican o defienden su postura, con picos claros en las últimas horas relacionados con el Betis y otros equipos de Primera. La conversación se mezcla con menciones a Morata y el futuro invernal del mercado.

2. TECNOLOGÍA · AUTOMOCIÓN

Tesla genera expectación con novedades del sector

Tesla escala posiciones en el ranking matutino por menciones a posibles actualizaciones de modelos y reacciones a noticias del fabricante. En X circulan hilos y vídeos cortos sobre autonomía y precios que se viralizan entre usuarios españoles desde anoche. El tema se entrelaza con Elon Musk y comentarios sobre el mercado eléctrico en España.

3. POLÍTICA

Montse y la dimisión que sacude el PSOE

Montse Mínguez concentra reacciones desde la tarde del sábado por el anuncio de su marcha del cargo, con hilos y mensajes de apoyo o crítica que mantienen el pico esta mañana. La etiqueta aparece ligada a debates sobre el futuro del partido y menciones a Begoña Gómez. Los posts más compartidos incluyen declaraciones y reacciones en directo.

4. CULTURA · LITERATURA

Isabel Allende gana el Planeta y revoluciona las redes

Isabel Allende irrumpe con fuerza por la concesión del Premio Planeta a su nueva novela, con miles de menciones que celebran el galardón y recuerdan su trayectoria. La conversación estalla anoche y se mantiene activa esta madrugada con reseñas y clips de entrevistas. Usuarios enlazan el premio a La casa de los espíritus y debaten sobre su impacto en el mercado editorial español.

5. POLÍTICA · INSTITUCIONES

Senado en el centro de la actualidad política

Senado lidera varias listas por debates sobre votaciones y recursos presentados ante el Constitucional, con actividad intensa desde el viernes que se reactiva esta mañana. Los posts incluyen reacciones a noticias sobre la ley de nietos y menciones a Más Madrid. La etiqueta se combina con Defensor del Pueblo en hilos compartidos.

6. LOCAL · POLÍTICA

Pamplona y tensiones regionales en el foco

Pamplona aparece entre las tendencias por menciones a cuestiones municipales y reacciones políticas locales que se intensifican desde ayer por la tarde. Usuarios comparten noticias y opiniones sobre el día a día de la ciudad, mezcladas con referencias a Navarra. El pico se mantiene en las últimas horas con posts de usuarios navarros.

7. MEDIOS · OPINIÓN

Inda y las tertulias que marcan la agenda

Inda genera conversación por sus intervenciones en programas de actualidad, con clips y comentarios que circulan desde anoche. La tendencia se combina con Vito Quiles y debates sobre periodismo político. En X predominan memes y críticas que mantienen el tema activo esta mañana.

8. ENTRETENIMIENTO · TELEVISIÓN

#SVGala6 cierra Supervivientes con polémica

#SVGala6 domina los hashtags más tuiteados desde la gala de anoche, con reacciones a votaciones y desenlaces de concursantes que se viralizan en tiempo real. Miles de posts incluyen memes y análisis de las decisiones del jurado, manteniendo el pico hasta la madrugada del domingo. La etiqueta se asocia también a #VuelveSportsResort en conversaciones paralelas.

9. POLÍTICA

Más Madrid y el nuevo escenario electoral

Más Madrid escala por menciones a estrategias de cara a próximas citas electorales, con hilos que analizan su posición frente al PSOE y Vox. La conversación se reactiva esta mañana ligada a encuestas y declaraciones recientes. Usuarios comparten gráficos y opiniones que alimentan el debate.

10. DEPORTES · FÚTBOL

Betis y Lamine Yamal suman a la jornada futbolera

Betis y Lamine aparecen en listas paralelas por partidos y declaraciones que generan reacciones desde el sábado por la noche. La conversación incluye menciones a Tebas y fichajes, con vídeos de goles y análisis que se comparten masivamente. El pico se mantiene esta mañana con usuarios debatiendo alineaciones y resultados recientes.