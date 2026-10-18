  • ESP
    España América
Periodismo

TENDENCIAS DEL DÍA

Los 10 trending topic de X en España este domingo 18 de octubre de 2026: política, fútbol, literatura, realities…

La conversación gira en torno a debates institucionales, el mundo del deporte y estrenos literarios que captan la atención desde primeras horas

Los 10 trending topic de X en España este domingo 18 de octubre de 2026: política, fútbol, literatura, realities...
Redes sociales y tendencias. PD
Archivado en: Periodismo

Más información

Abascal: "Sánchez es capaz de todo por destruir España, pero nosotros también somos capaces de todo por salvarla"

Abascal: "Sánchez es capaz de todo por destruir España, pero nosotros también somos capaces de todo por salvarla"

1. POLÍTICA · DEPORTES

Tebas y el pulso en LaLiga centran el debate

Tebas aparece en lo más alto de los trending topics desde primera hora de la mañana del domingo, impulsado por reacciones a sus últimas declaraciones sobre el mercado de fichajes y la situación económica de los clubes. Usuarios comparten clips y memes que critican o defienden su postura, con picos claros en las últimas horas relacionados con el Betis y otros equipos de Primera. La conversación se mezcla con menciones a Morata y el futuro invernal del mercado.

2. TECNOLOGÍA · AUTOMOCIÓN

Tesla genera expectación con novedades del sector

Tesla escala posiciones en el ranking matutino por menciones a posibles actualizaciones de modelos y reacciones a noticias del fabricante. En X circulan hilos y vídeos cortos sobre autonomía y precios que se viralizan entre usuarios españoles desde anoche. El tema se entrelaza con Elon Musk y comentarios sobre el mercado eléctrico en España.

3. POLÍTICA

Montse y la dimisión que sacude el PSOE

Montse Mínguez concentra reacciones desde la tarde del sábado por el anuncio de su marcha del cargo, con hilos y mensajes de apoyo o crítica que mantienen el pico esta mañana. La etiqueta aparece ligada a debates sobre el futuro del partido y menciones a Begoña Gómez. Los posts más compartidos incluyen declaraciones y reacciones en directo.

4. CULTURA · LITERATURA

Isabel Allende gana el Planeta y revoluciona las redes

Isabel Allende irrumpe con fuerza por la concesión del Premio Planeta a su nueva novela, con miles de menciones que celebran el galardón y recuerdan su trayectoria. La conversación estalla anoche y se mantiene activa esta madrugada con reseñas y clips de entrevistas. Usuarios enlazan el premio a La casa de los espíritus y debaten sobre su impacto en el mercado editorial español.

5. POLÍTICA · INSTITUCIONES

Senado en el centro de la actualidad política

Senado lidera varias listas por debates sobre votaciones y recursos presentados ante el Constitucional, con actividad intensa desde el viernes que se reactiva esta mañana. Los posts incluyen reacciones a noticias sobre la ley de nietos y menciones a Más Madrid. La etiqueta se combina con Defensor del Pueblo en hilos compartidos.

6. LOCAL · POLÍTICA

Pamplona y tensiones regionales en el foco

Pamplona aparece entre las tendencias por menciones a cuestiones municipales y reacciones políticas locales que se intensifican desde ayer por la tarde. Usuarios comparten noticias y opiniones sobre el día a día de la ciudad, mezcladas con referencias a Navarra. El pico se mantiene en las últimas horas con posts de usuarios navarros.

7. MEDIOS · OPINIÓN

Inda y las tertulias que marcan la agenda

Inda genera conversación por sus intervenciones en programas de actualidad, con clips y comentarios que circulan desde anoche. La tendencia se combina con Vito Quiles y debates sobre periodismo político. En X predominan memes y críticas que mantienen el tema activo esta mañana.

8. ENTRETENIMIENTO · TELEVISIÓN

#SVGala6 cierra Supervivientes con polémica

#SVGala6 domina los hashtags más tuiteados desde la gala de anoche, con reacciones a votaciones y desenlaces de concursantes que se viralizan en tiempo real. Miles de posts incluyen memes y análisis de las decisiones del jurado, manteniendo el pico hasta la madrugada del domingo. La etiqueta se asocia también a #VuelveSportsResort en conversaciones paralelas.

9. POLÍTICA

Más Madrid y el nuevo escenario electoral

Más Madrid escala por menciones a estrategias de cara a próximas citas electorales, con hilos que analizan su posición frente al PSOE y Vox. La conversación se reactiva esta mañana ligada a encuestas y declaraciones recientes. Usuarios comparten gráficos y opiniones que alimentan el debate.

10. DEPORTES · FÚTBOL

Betis y Lamine Yamal suman a la jornada futbolera

Betis y Lamine aparecen en listas paralelas por partidos y declaraciones que generan reacciones desde el sábado por la noche. La conversación incluye menciones a Tebas y fichajes, con vídeos de goles y análisis que se comparten masivamente. El pico se mantiene esta mañana con usuarios debatiendo alineaciones y resultados recientes.

Los mejores productos de informática

PRODUCTOS DE INFORMÁTICA
Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]