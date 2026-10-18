Las diez claves que dominan Política y Periodismo en España este domingo 18 de octubre de 2026

1. POLÍTICA · ELECCIONES

El adelanto electoral del 29 de noviembre marca toda la agenda

El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre atraviesa las portadas y la conversación política de este domingo. La disolución de las Cortes ha convertido la actividad del Gobierno, los pactos entre partidos y cualquier anuncio institucional en material de campaña. La prensa publicada hoy sitúa a Pedro Sánchez en el centro de la competición electoral, con el PSOE tratando de recuperar la iniciativa a poco más de un mes de la votación. El nuevo calendario también condiciona la Diputación Permanente, que deberá decidir sobre varios decretos aprobados por el Ejecutivo.

2. POLÍTICA · PSOE

Sánchez convierte La Moncloa en su principal plataforma electoral

El Gobierno prepara una sucesión de anuncios sobre vivienda, salario mínimo, pensiones, educación y justicia para exhibir gestión antes del 29-N. La ofensiva política se ha intensificado durante esta semana y vuelve a ocupar espacio destacado en los medios de este domingo. Entre las medidas anunciadas figuran nuevas plazas de jueces y fiscales, una posible subida del salario mínimo y la continuidad de iniciativas sociales. El Ejecutivo pretende presentar estos movimientos como resultados de legislatura, mientras sus críticos los interpretan como un programa electoral acelerado.

3. POLÍTICA · PSOE · OPOSICIÓN

Begoña Gómez irrumpe en la campaña del PSOE

La presencia de Begoña Gómez en la estrategia electoral socialista aparece este domingo como uno de los asuntos más repetidos en las portadas. El debate gira en torno a la decisión de situar a la esposa del presidente en actos y mensajes de campaña pese a las investigaciones judiciales que la afectan. El tema ha provocado ataques del PP y Vox, y se ha convertido en un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno y la oposición. La controversia figura hoy en las primeras páginas de varios diarios nacionales.

4. POLÍTICA · IZQUIERDA

Frente Amplio y Podemos concurrirán por separado el 29-N

La ruptura entre las formaciones situadas a la izquierda del PSOE se ha confirmado durante este fin de semana y concentra la atención política de este domingo. Frente Amplio y Podemos presentarán candidaturas distintas en buena parte de España, después de que las negociaciones terminaran sin acuerdo. La división afecta al espacio que hasta ahora se articulaba alrededor de Sumar y puede reducir sus opciones de representación. El desenlace ha generado decepción entre sectores políticos, sociales y culturales que defendían una candidatura unitaria.

5. POLÍTICA · PP · VOX

Ayuso y Vox aparcan sus diferencias ante el nuevo ciclo electoral

El Partido Popular y Vox han rebajado sus enfrentamientos en Madrid ante la proximidad de las elecciones generales. El acercamiento se produce después de semanas de choques sobre inmigración, violencia de género y estrategia política. Según la información publicada hoy, el objetivo compartido es concentrar el discurso contra Pedro Sánchez y evitar que la disputa entre ambas fuerzas desmovilice a sus votantes. La tregua, sin embargo, no implica un acuerdo cerrado sobre el futuro Gobierno de la Comunidad de Madrid.

6. POLÍTICA · VIVIENDA

Los decretos de vivienda se convierten en un arma de campaña

Los decretos sobre alquileres aprobados por el Gobierno vuelven a ocupar la agenda política este domingo. El Ejecutivo los ha recuperado después de que el Congreso rechazara versiones anteriores, y su futuro depende ahora de la Diputación Permanente. Una de las normas ya está en vigor desde el 8 de octubre, mientras otra tendría efectos a partir del 15 de noviembre si supera la tramitación correspondiente. La vivienda se consolida así como uno de los principales terrenos de disputa electoral, en plena crisis de acceso al alquiler.

7. POLÍTICA · SEGURIDAD · INMIGRACIÓN

La filtración sobre una fragata marroquí reabre el debate sobre Ceuta

La supuesta presencia de una fragata marroquí en aguas próximas a Ceuta vuelve a la conversación política tras una información publicada este domingo. El asunto se relaciona con la entrada masiva de inmigrantes registrada en la ciudad autónoma y con las advertencias previas atribuidas a agentes del CNI. La noticia plantea dudas sobre la gestión de la crisis, el papel de los servicios de inteligencia y la respuesta del Gobierno. El episodio también alimenta el enfrentamiento entre Moncloa, la oposición y las autoridades ceutíes.

8. POLÍTICA · EXTERIORES · ELECCIONES

El voto exterior amenaza con abrir un nuevo frente de impugnaciones

El procedimiento para incorporar nuevos electores residentes fuera de España centra hoy parte de la cobertura política. La discusión afecta a la aplicación de la ley de memoria democrática, al censo de españoles en el extranjero y a las garantías del voto para las elecciones del 29-N. La activación de un recurso ante el Tribunal Constitucional ha añadido presión al calendario electoral. La oposición teme que los problemas administrativos y las discrepancias sobre el censo provoquen reclamaciones y retrasos en el escrutinio.

9. POLÍTICA · ECONOMÍA · PENSIONES

Las pensiones entran en la batalla por la movilización del electorado

La revalorización de las pensiones aparece este domingo entre los asuntos que el Gobierno quiere colocar en primer plano antes de las elecciones. El Ejecutivo estudia cómo mantener el compromiso de actualización incluso con las Cortes disueltas, mientras el PSOE utiliza la protección de los jubilados para confrontar con un posible Gobierno del PP y Vox. El debate forma parte del paquete de anuncios sociales que Moncloa pretende desplegar durante las próximas semanas.

10. PERIODISMO · SOCIEDAD · FRANCIA

Las protestas en Francia saltan a las portadas españolas

Las movilizaciones y los disturbios registrados en Francia ocupan este domingo un lugar destacado en las portadas de varios diarios españoles. La cobertura se centra en la protesta juvenil y en la extensión de los enfrentamientos, descritos por algunos medios como una nueva oleada de contestación social. Aunque el foco está fuera de España, el episodio se incorpora a la conversación nacional por sus implicaciones sobre seguridad, malestar social y respuesta institucional. Las imágenes y titulares difundidos durante la jornada han convertido el asunto en uno de los principales temas internacionales del día.