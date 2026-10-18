Sánchez intenta tapar el escándalo ‘Buitre’ Mínguez con un beso chavista a Begoña y el baile histérico de Chiqui Montero

El escenario estaba listo para hablar sobre movilización, vivienda y un futuro esperanzador.

Sin embargo, Pedro Sánchez, Begoña Gómez y María Jesús Montero terminaron ofreciendo algo diferente: un tórrido beso ante las cámaras.

No un beso cualquiera; uno al estilo chavista, como los que prodigaban el dictador Maduro y su esposa antes de que Trump se los llevara a EEUU y los metiera presos.

Con música alta y una coreografía política, destina a tapar o al menos dejar en segundo plano la dimisión-cese-decapitación de la portavoz Montse Mínguez, la del fondo buitre y los 30 pisos con un novio especuladsor.

El acto del PSOE tuvo lugar en el Centro de Arte Tomás y Valiente, en Fuenlabrada, y reunió a miles de militantes.

La entrada de Sánchez y Gómez, acompañada por la canción Malibu, de Rusowsky, dio paso a abrazos, bailes y una emotiva declaración del presidente: «Nos han intentado quebrar y hoy estamos más unidos que nunca. Te quiero».

El sumiso y ovejuno público respondió con aplausos.

De forma destacada la bocachancla Chiqui Montero, que iba muy cargada y con ganas.

María Jesús Montero se ha arrancado a bailar con mucha gana, este sábado 17 de octubre de 2026, durante el inicio del mitin del PSOE celebrado en Fuenlabrada.

Sentada junto a Pedro Sánchez y Begoña Gómez, la deslenguada secretaria general de los socialistas andaluces ha bailado desde su silla, acompañando la música con aspavientos y expresiones faciales que han vuelto a ponerla en el centro de los comentarios en redes sociales.

La escena ha tenido lugar en los primeros momentos del acto, después de la llegada de Sánchez. Sin embargo, más adelante, la canción ha animado también a otros miembros del Gobierno, que se han sumado al baile.

De hecho, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha compartido posteriormente en X un vídeo de todos ellos moviéndose al ritmo de la música. «Rusowsky vive en Fuenlabrada, pero nació en Pucela. Había que bailarlo, sí o sí», ha escrito.

El baile de Montero ha coincidido con otro teatro amoroso: la demostración pública de afecto de Sánchez hacia Begoña Gómez.

Ante los 3.000 asistentes, según fuentes socialistas, el presidente ha aprovechado su intervención para dedicarle a su mujer una intensa declaración de amor que ha levantado los aplausos de la sumisa y aborregada militancia.

«Hoy me acompaña Begoña y quería darte las gracias. Gracias por ser mi esposa, ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer», ha expresado Sánchez.

El corrupto amo del PSOE ha continuado con un «hoy estamos más unidos y fuertes que nunca» y ha rematado el momento con un «te quiero». Gómez ha tenido incluso que limpiarse las lágrimas ante las palabras de su marido.

He omitido las conjeturas sobre causas neurológicas o farmacológicas y el calificativo «convulsivo»: atribuyen posibles problemas de salud sin aportar pruebas ni fuentes identificables.

LOS CÁLCULOS QUE HACE SÁNCHEZ Y QUE YTIENEN TRAMPA Y MÁS AGUJEROS QUE UN COLADOR

El aquelarre de Fuenlabrada pone en evidencia que Sánchez y el PSOE fingen una remontada milagrosa; una remontada como la del 2023 que las señales internas desmienten.

Los socialistas necesitan que parezca que hay partido este 29-N para arrastrar a los suyos hasta las urnas, pero la carambola de hace tres años fue posible gracias a varios factores que hoy ni están ni se los espera.

Sumar obtuvo 31 escaños y solo quedó media décima por detrás de VOX, que fue tercero (hoy esa distancia es de más de ocho puntos).

El caradura y suavón José Luis Rodríguez Zapatero, hablando de ética y moral, supuso un revulsivo para la campaña (hoy está imputado y a la espera de la segunda tasación de las joyas halladas en su caja fuerte).

El PSC de la ‘Buitre’ Minguez obtuvo un resultado espectacular, con 13 escaños de ventaja sobre el PP.

Los socialistas azuzaron con éxito el miedo a VOX, ayudados por metepatas populares como la extremeña María Guardiola y toda la Brunete Pedrete Periodística, que hoy anda en desbandada, y les funcionó.

Además, se calcula que Sánchez sacó entre ocho y diez puntos de ventaja a Feijóo en el voto femenino, lo que hoy es inimaginable.

Y a los mandos de aquella campaña estuvieron dos veteranos como Cerdán y Paco Salazar, dos sinverguüenzas que conocen el oficio y son expertos en la manipulación.

Que Sánchez sea el candidato más votado es complicado pero posible, dados los esfuerzos que está haciendo la izquierda zarrapastrosa por echar a sus votantes en brazos del PSOE, yendo dividida en dos candidaturas a este 29-N.

Y dado lo alto que está el partido de Abascal en las encuestas que sigue creciendo.

Que el marido de Begoña pueda gobernar es harina de otro costal.

Un mitin con la vivienda relegada

Volviendo al mitin, el verdadero desafío para el PSOE se encontraba en otro lugar.

Un día antes, Montse Mínguez había anunciado su renuncia a la portavocía del partido y su decisión de no encabezar la candidatura por Lérida.

Esta decisión ocurrió tras las informaciones sobre la actividad inmobiliaria de su pareja, Sergi Vélez, que está asociado a una empresa que gestiona alrededor de una treintena de pisos en alquiler.

Mínguez había defendido en el Congreso el discurso del PSOE en contra de los denominados fondos buitre.

A su vez, justificó la actividad de su pareja como un negocio familiar legítimo y rechazó dicha etiqueta. Esta contradicción permite a la oposición acusar al PSOE de hipocresía, lo que afectó a una campaña que pretendía presentar las elecciones como una confrontación entre “la gente” y los especuladores.

Sánchez se mantuvo al margen de la dimisión en su discurso. En su intervención, reiteró que el PSOE se opone a los fondos buitre y acusó a la derecha de defender a quienes “mercadean con los derechos de los ciudadanos”. Aunque el argumento dejó intacto el eslogan, planteó una incómoda interrogante: ¿puede seguir en pie una denuncia política cuando los hechos alrededor de una dirigente del partido parecen contradecirla?

La escena se puede sintetizar en tres acciones:

Mínguez abandona sus cargos para no perjudicar la campaña.

abandona sus cargos para no perjudicar la campaña. Sánchez decide no referirse a su salida y mantiene el mensaje contra los fondos buitre.

decide no referirse a su salida y mantiene el mensaje contra los fondos buitre. Begoña Gómez asume el centro emocional del mitin.

Afecto expuesto y baile viral

La presencia de Gómez no fue un detalle menor. Su aparición junto al presidente rompió con la dinámica habitual de los actos socialistas. Ambos entraron de la mano, saludaron a los asistentes y subieron al escenario. Allí se abrazaron y se besaron ante las cámaras, mientras la militancia celebraba el gesto.

El presidente también dedicó unas palabras personales a su esposa: «Gracias por ser mi esposa, ser la madre de mis hijas y ser mi mujer». Gómez, emocionada, tuvo que secarse las lágrimas. Este momento recordó la estrategia de transformar los ataques políticos y judiciales en un relato de resistencia familiar. El mensaje era claro: ante quienes intentan romperles, la pareja aparece sólida y unida.

El PP no desaprovechó la oportunidad para recordar que la última vez que Sánchez mostró públicamente su afecto hacia Gómez, Ferraz respondió con la ofensiva de Leire Díez contra jueces, fiscales y altos mandos de la UCO. La comparación trata de desviar el foco de la emoción hacia las consecuencias políticas de estas actuaciones.

La música terminó de transformar el acto. María Jesús Montero se dejó llevar desde su silla, con movimientos muy expresivos que se hicieron virales en las redes sociales. Más tarde, se unieron a ella Sánchez, el ministro Óscar Puente y otros miembros del Gobierno. Puente publicó posteriormente un vídeo en X con el comentario: «Rusowsky vive en Fuenlabrada, pero nació en Pucela. Había que bailarlo, sí o sí».

No es necesario diagnosticar los movimientos de nadie, como hicieron algunos comentarios en redes sin pruebas. Esa especulación transgrede una línea básica de la ética informativa. Un gesto singular puede generar titulares, pero no permite atribuir condiciones neurológicas, nerviosas o farmacológicas. La credibilidad periodística demanda que se separen los hechos de lo ficticio.

La credibilidad como campo de batalla

Este episodio ilustra cómo funciona la comunicación política actual. Un mitin puede generar, en cuestión de horas, imágenes para televisión, vídeos cortos para redes, memes y titulares sobre un beso. La emoción recorre distancias más rápidamente que cualquier explicación acerca de vivienda, incompatibilidades o responsabilidades políticas.

Este mecanismo no es exclusivo del PSOE. Todos los partidos recurren a símbolos, música y escenas familiares para reforzar una identidad. La diferencia surge cuando el espectáculo sirve para desviar la atención de un tema que exige respuestas. En este caso, el afecto entre Sánchez y Gómez no despeja el asunto Mínguez, así como un baile no resuelve la paradoja sobre la propiedad de los inmuebles.

El debate requiere menos diagnósticos espontáneos y más datos verificables:

Qué empresas están involucradas.

Cuántos inmuebles poseen.

Qué procedimientos de desahucio se han llevado a cabo.

Qué responsabilidades políticas asumió Mínguez.

Por qué Sánchez optó por no mencionar su dimisión.

El cambio que necesita España tampoco se soluciona con una revancha partidista. Es vital restaurar la confianza en las instituciones, mejorar las condiciones de las clases medias, ofrecer oportunidades a los jóvenes y reintegrar a la política una capacidad de conciliación que la polarización ha debilitado. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal deberán demostrar si anhelan algo más que derrotar al sanchismo: gobernar también para quienes no les han dado su voto.

Mientras tanto, en Fuenlabrada, el PSOE dejó una imagen difícil de olvidar: un presidente enamorado, una dirigente bailando, ministros siguiendo el ritmo y un escándalo inmobiliario aguardando tras el telón. Puro teatro, sin duda, pero con una factura política aún pendiente.