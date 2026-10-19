Los 10 asuntos que dominan Política y Periodismo en España este lunes 19 de octubre de 2026; Elecciones del 29-N, crisis del PSOE...

1. POLÍTICA · ELECCIONES

El 29-N se convierte en el eje de la conversación política

Las elecciones generales del 29 de noviembre dominan este lunes la agenda política española. La disolución de las Cortes y la convocatoria electoral anunciadas en los últimos días han situado al PSOE, al PP y a Vox ante una campaña decisiva, con la atención puesta en la continuidad de Pedro Sánchez y en el reparto de fuerzas de la próxima legislatura. La prensa publicada hoy analiza un escenario de fuerte ventaja de los partidos de la derecha en las encuestas, aunque también señala que el resultado todavía puede variar en varias provincias donde el último escaño aparece muy disputado. La cita electoral se presenta así como una batalla nacional con efectos directos sobre el liderazgo socialista y la futura orientación del Gobierno.

2. POLÍTICA · PSOE

El futuro de Pedro Sánchez agita al socialismo antes de la campaña

El liderazgo de Pedro Sánchez dentro del PSOE vuelve a estar en el centro de la conversación este lunes. Un análisis publicado hoy sostiene que los sectores críticos del partido no preparan una rebelión interna, incluso aunque el presidente pierda La Moncloa tras las elecciones del 29-N. La preocupación de esos dirigentes sería que Sánchez conserve la Secretaría General, controle la oposición y utilice el partido como plataforma para intentar regresar al poder. El debate coincide con la preparación de las listas electorales y con la creciente atención sobre posibles relevos, entre ellos Emiliano García-Page y Salvador Illa, citados en sondeos recientes como figuras con opciones dentro del espacio socialista.

3. POLÍTICA · ENCUESTAS

Las encuestas dibujan una ventaja amplia de PP y Vox

El escenario demoscópico publicado entre ayer y hoy coloca a PP y Vox por delante de la izquierda en intención de voto y escaños. Un sondeo difundido este lunes atribuye a los populares un 31,5% de los votos y a Vox un 19,5%, lo que permitiría a ambas formaciones sumar alrededor de 201 diputados en su escenario más probable. PSOE, Frente Amplio y Podemos quedarían en torno al 36,2% y 117 escaños. La proyección también apunta a pérdidas de representación progresista en numerosas provincias, aunque una treintena de circunscripciones mantendrían abierta la pugna por el último diputado. El dato ha impulsado el debate sobre el voto útil y la posible mayoría de la derecha.

4. POLÍTICA · IZQUIERDA

La fragmentación amenaza con reducir el peso parlamentario progresista

La división de la izquierda aparece hoy como uno de los factores decisivos de la carrera electoral. Las proyecciones publicadas calculan que PSOE, Frente Amplio y Podemos podrían perder escaños en más de una veintena de provincias respecto a la legislatura saliente. El retroceso sería especialmente acusado en el espacio situado a la izquierda del PSOE, cuya representación podría caer de forma notable por la dispersión del voto y la competencia entre candidaturas. La lectura política de los datos ha reabierto la discusión sobre las alianzas, el voto útil y la capacidad de las formaciones progresistas para movilizar a su electorado antes del 29 de noviembre.

5. POLÍTICA · GOBIERNO

El Ejecutivo prepara un paquete de medidas sociales

El anuncio de un gran paquete de medidas sociales figura este lunes entre los asuntos destacados de las portadas españolas. La iniciativa llega en plena precampaña electoral y coloca las decisiones económicas y sociales del Gobierno bajo una intensa lupa política. La oposición previsiblemente examinará cada medida en busca de un posible efecto electoral, mientras el Ejecutivo intentará presentarla como respuesta a las dificultades de los hogares. La agenda social se suma así a la disputa sobre vivienda, ayudas directas y protección de las familias, asuntos que ocupan un espacio creciente en la conversación pública a poco más de un mes de las elecciones.

6. POLÍTICA · CORRUPCIÓN

La investigación sobre antiguos cargos vuelve a marcar la agenda

Las informaciones relacionadas con casos de corrupción y con antiguos responsables políticos vuelven a ocupar un lugar destacado en la prensa de este lunes. Las referencias a Ábalos, Koldo y otros procedimientos judiciales aparecen vinculadas al desgaste del Gobierno y al discurso de la oposición contra la falta de responsabilidades políticas. El debate se produce mientras los partidos preparan la campaña y tratan de fijar sus principales líneas de ataque. La sucesión de investigaciones mantiene la presión sobre el PSOE y alimenta una conversación pública centrada en transparencia, dimisiones y control institucional.

7. POLÍTICA · CEUTA

Las denuncias de maltrato en un hospital de Ceuta llegan a los tribunales

El hospital de Ceuta aparece hoy en las portadas por la presentación de 22 denuncias de maltrato ante un juzgado. El caso ha adquirido relevancia política y periodística durante las últimas horas por la gravedad de los testimonios y por las responsabilidades que podrían derivarse de la gestión del centro. La noticia se incorpora a la agenda nacional en un momento marcado por el debate sobre los servicios públicos, la atención sanitaria y la situación específica de Ceuta. La investigación judicial deberá determinar ahora los hechos y el alcance de las acusaciones.

8. PERIODISMO · MEDIOS

Televisiones y radios reclaman más de 160 millones a Meta

Las principales empresas españolas de radio y televisión afrontan esta semana una vista judicial contra Meta por prácticas relacionadas con el uso de datos personales y la publicidad segmentada. La demanda reclama más de 160 millones de euros y será examinada por un juzgado el próximo miércoles, según la información publicada hoy. Los medios sostienen que la compañía estadounidense habría obtenido una ventaja competitiva mediante el tratamiento de datos de sus usuarios sin una base jurídica válida. El litigio conecta la crisis del modelo de negocio periodístico con el poder de las grandes plataformas digitales y con la disputa por los ingresos publicitarios.

9. PERIODISMO · PRENSA

La propiedad de los datos enfrenta a los medios con las grandes plataformas

El proceso judicial contra Meta ha reactivado este lunes el debate sobre la supervivencia económica de la prensa, la radio y la televisión en el entorno digital. La reclamación de los medios se suma a otra causa anterior en la que varias empresas editoras obtuvieron una condena de primera instancia por valor de 479,12 millones de euros, más intereses. En conjunto, ambos procedimientos superan los 639 millones en sus cuantías principales. El sector sostiene que la competencia con plataformas que concentran datos, tecnología y publicidad ha alterado el mercado informativo europeo.

10. POLÍTICA · EUROPA

La crisis francesa entra en el debate electoral español

La violencia de las protestas en Francia y la respuesta del presidente Emmanuel Macron aparecen este lunes entre los asuntos internacionales con mayor presencia en la prensa española. Las portadas destacan el clima de conmoción y las declaraciones de Macron, que ha descrito la situación con términos de dureza y vergüenza. El episodio se incorpora al debate político nacional porque varios análisis lo presentan como una advertencia sobre la polarización, la inmigración y el auge de las derechas. En España, la referencia a Francia se utiliza también para interpretar la campaña del 29-N y medir el temor de los partidos a una escalada de tensión social.