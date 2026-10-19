El amnésico Cintora se escandaliza por el «no más Intxaurrondos» de Cayetana y olvida cómo Sánchez puso en la diana a varios medios y periodistas

No solo recibió de su propia medicina.

Sino que además puso a su ‘jefe’ Pedro Sánchez en evidencia.

Cayetana Álvarez de Toledo volvió a remover el avispero al reclamar públicamente el fin de lo que considera colonización institucional.

El presentador Jesús Cintora convertió esa frase de la diputada del PP, la de «no más Intxaurrondos», en tema de programa desde Mañaneros 360 y Malas Lenguas en TVE, acusándola de prácticas casi mafiosas y comparándola con Donald Trump.

La reacción de Cintora resulta coherente con su línea habitual en la televisión pública. Lo que choca es la memoria selectiva: cuando quien pone nombres y apellidos es Pedro Sánchez o su entorno, el presentador no ve peligro alguno.

Cayetana Álvarez de Toledo insistió en que hay que terminar con «los Tezanos, las Intxaurrondos y los Pumpidos» que, a su juicio, sirven a un proyecto de poder personal.

Cintora respondió invitándola a «sonreír porque está siempre tan enfadada» y calificó el señalamiento como «más que peligroso».

Jesús Cintora pone el grito en el cielo porque @cayetanaAT haya criticado en público a Silvia Intxaurrondo y dice que eso es más que peligroso. Sin embargo, olvida qu Pedro Sánchez, desde la tribuna del Congreso o entrevistado en TVE, ha hecho un señalamiento concreto de medios… pic.twitter.com/laTXhBl3hf — Luis Rioja (@miescano351) October 19, 2026

Hace apenas unas semanas salió a la luz el dosier elaborado en 2024 por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior (bajo el mando de Fernando Grande-Marlaska). El documento, de 54 folios y 281 fichas correspondientes a unos 280 periodistas y tertulianos, clasificaba a los profesionales por ideología y posición respecto al Gobierno: «apoya al Gobierno, alineado con posiciones de derechas, reconocido ‘anti-sanchista’, afín al PSOE o tendencia conservadora»

Entre los fichados figura el propio Jesús Cintora, definido como periodista de «ideología de izquierdas, especialmente afín a los grupos alternativos al PSOE». También aparecen otros nombres habituales de la televisión pública y de los medios afines. El Gobierno calificó el documento de «muy poco afortunado» y de «documento interno de trabajo». Sánchez, en una entrevista precisamente en el programa de Cintora, garantizó el «respeto» a la independencia de los medios mientras culpaba a la oposición de señalar periodistas. Cintora no dedicó el mismo esfuerzo indignado a ese dosier que ahora dedica a las palabras de Cayetana.

El señalamiento de Sánchez a la prensa crítica no se reduce a ese listado. En abril de 2024, tras los días de reflexión en los que contempló abandonar la Presidencia, el presidente acuñó y popularizó las expresiones «máquina del fango» y «pseudomedios». Se refería a cabeceras digitales y medios que publicaban informaciones sobre su entorno (especialmente sobre Begoña Gómez) como parte de una «constelación de cabeceras ultraconservadoras que creaban noticias falsas con impunidad», financiadas según él por gobiernos autonómicos del PP y VOX o por empresas.

Sánchez llegó a afirmar que esos «pseudomedios» (a los que se negaba a llamar medios de comunicación) formaban parte de una maquinaria que buscaba “la destrucción del adversario” y que había que actuar contra ellos. El término se convirtió en mantra de Moncloa y del PSOE para deslegitimar a quienes investigaban casos que afectaban al presidente o a su círculo. También ha habido exclusiones de medios críticos en ruedas de prensa, consejos de ministros o actos del partido, y declaraciones de miembros del Gobierno en la misma línea.

Mientras Cintora presenta como un escándalo que una diputada de la oposición nombre a una presentadora de TVE en el contexto de una «limpieza» institucional que también incluye a Tezanos y a Pumpido, el Gobierno de Sánchez ha dedicado años a etiquetar, clasificar y deslegitimar medios y periodistas críticos sin que el presentador de Mañaneros y Malas Lenguas mostrara la misma sensibilidad.