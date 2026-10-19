Antonio Naranjo advierte que el beso «de cartón» entre Pedro Sánchez y Begoña Gómez no es amor sino otra cosa: «Con ella hay algo más»

El periodista Antonio R. Naranjo publicó el 18 de octubre de 2026 su columna en El Debate, titulada: No es amor entre Pedro y Begoña: son deudas. Su argumento principal sostiene que la escena afectiva en la que participan Pedro Sánchez y Begoña Gómez no se limita a una cercanía personal, sino que refleja una relación de dependencia política y patrimonial.

Naranjo transforma un gesto público en el principio de una crítica más extensa hacia el presidente del Gobierno. Su análisis une la imagen de la pareja con la erosión institucional, los asuntos judiciales que envuelven al entorno presidencial y la voluntad de mantener el poder a cualquier precio. Con un tono claramente combativo, el autor presenta como hechos inapelables varias afirmaciones que se desprenden de su opinión y análisis político.

El periodista describe la escena que desencadena sus comentarios de la siguiente manera: “El patético baile, rematado con un beso de cartón entre aplausos de indigentes morales con nulo respeto por sí mismos”. Esa frase no busca abordar el acontecimiento con distancia, sino que tiene la intención de desacreditarlo desde el principio. El baile se presenta como una representación teatral: una imagen pública creada para generar una emoción, mientras que, de acuerdo con Naranjo, esconde una negociación más profunda.

Una crítica frontal a la respuesta institucional

El autor pone en evidencia su argumento al contrastar el comportamiento de Sánchez con lo que, a su entender, se esperaría de un líder sometido a intensa presión judicial y política. Asegura que “en una democracia civilizada se dimite cuando encausan a tu esposa por presuntos delitos cometidos al amparo de La Moncloa, cuando condenan a tu hermano por aprovecharse de su condición familiar”. Esta enumeración acumula las responsabilidades que recaen sobre el entorno presidencial y las presenta como razones suficientes para renunciar al cargo.

La columna no se limita a exigir una dimisión. También sostiene que el presidente habría adoptado una estrategia de confrontación ante los contrapoderes. Dentro de este marco, Naranjo señala: “En la nuestra, que ya no lo es, el principal aludido se hace la víctima, hace trampas y tuerce la ley para zafarse de la réplica de los contrapoderes”. Este pasaje refleja una perspectiva sobre la política española como un sistema en decadencia, donde los conflictos ya no se resuelven a través de controles institucionales, sino que se zanjan mediante la resistencia del poder.

La acusación más contundente se produce al calificar esta estrategia como “un proyecto golpista sustentado en el orden y mando trufado de una ilimitada caradura para justificarlo”. Esta expresión sintetiza la visión del autor: España ya no estaría ante un simple enfrentamiento partidista, sino ante una lucha por el control de las normas del Estado. Es una afirmación extrema, típica de un artículo de opinión, que eleva el enfrentamiento político a una categoría que roza la ruptura democrática.

La pareja como alianza de intereses

La segunda parte del análisis introduce el elemento que da sentido al titular. Naranjo plantea que entre ambos existiría una deuda personal y política. Expresa esto diciendo: “Pero con Begoña hay algo más. A todo esto hay que añadirle una deuda que ella se cobra mientras hace pucheritos y él abona sin protestar”. Esta imagen ilustra a Begoña Gómez en el papel de acreedora y a Sánchez como quien tiene la responsabilidad de saldar una cuenta pendiente.

El autor vincula esta deuda con los inicios de la carrera política del presidente y con el patrimonio familiar de su esposa. Asegura que le debe “su carrera política” y su bienestar económico, y relaciona parte de ese patrimonio con actividades atribuidas a su familia. Estas son afirmaciones de considerable gravedad que el texto presenta como indicios y denuncias políticas, no como resoluciones judiciales citadas en la propia columna.

La escena final refuerza la idea de una asociación destinada a la supervivencia. Naranjo señala: “La primera vez que Sánchez le declaró su amor a Begoña, sus secuaces tardaron cinco minutos en montar una cloaca”. Posteriormente, interpreta esta nueva manifestación afectiva como una advertencia a su entorno político: “Con la segunda, a unos días de las elecciones, lo que ha hecho es una declaración de guerra”. Con esto, el amor público se transforma en un lenguaje de poder.

El cierre de la columna resume la tesis con una frase atribuida a la autoridad superior de la pareja: “o me salvas o caemos los dos”. Esto retrata la relación como un pacto de defensa mutua. La intimidad deja de ser un espacio privado y se convierte en una pieza más del relato político, sujeta a las mismas tensiones que afectan al Gobierno y a su partido.

El análisis de Antonio R. Naranjo se caracteriza por un uso del vocabulario hiperbólico, acusaciones directas y una clara falta de zonas grises. No busca equilibrar diferentes posturas, sino establecer una interpretación: la imagen sentimental sería una maniobra de resistencia frente a la presión judicial, electoral e institucional. Desde esta perspectiva, el beso no cierra una crisis, sino que la escenifica.

El animal que acecha esta columna, aunque nunca se menciona, podría ser el pavo real: despliega sus plumas para dominar la atención, convierte cada gesto en un mensaje y confía en que su brillantez oculte el conflicto que persiste fuera del foco.