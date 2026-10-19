¡Europa está en llamas y los medios lo ocultan!

Europa se encuentra inmersa en una semana de tensión social que trasciende fronteras. Francia se erige como el epicentro de los episodios más graves, aunque Italia, Portugal, Bélgica y Albania no se quedan atrás, registrando también movilizaciones, barricadas y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

El fuego, en este caso, tiene un origen político. El encarecimiento de los precios, la dificultad para acceder a la vivienda y el deterioro de algunos servicios públicos han convertido la frustración cotidiana en un poderoso catalizador electoral. Las redes sociales propagan las imágenes, mientras que los gobiernos intentan diferenciar entre manifestaciones legítimas y actos de violencia organizada.

Francia, epicentro de la contestación

Francia destaca como el principal escenario de esta crisis. Las movilizaciones reúnen a estudiantes, sindicatos, trabajadores y exmiembros de los chalecos amarillos. El impulso inicial es el aumento del coste de la vida, siendo el precio de los combustibles un símbolo claro de la pérdida de poder adquisitivo que golpea sobre todo a las clases medias y bajas.

Los disturbios han provocado daños en edificios públicos, comercios saqueados y vehículos en llamas. Las informaciones que han circulado en las últimas horas apuntan a cientos de detenidos y a decenas de policías, bomberos y gendarmes heridos. Sin embargo, es importante señalar que las cifras varían considerablemente según la fuente y el momento de actualización.

Esta discrepancia es relevante. En una crisis de tal magnitud, la lucha por los datos se convierte en parte de la contienda política. Cada bloque presenta las cifras que más le convienen: algunos resaltan la violencia policial; otros, el peligro que supone para el orden público. En medio de esos extremos, hay una ciudadanía que clama por soluciones y a menudo se encuentra con meras ruedas de prensa.

El malestar cruza fronteras

Italia ha sido testigo de enfrentamientos en Milán, donde una protesta en defensa del derecho a la vivienda terminó en barricadas encendidas y cargas policiales. La primera ministra Giorgia Meloni ha defendido el derecho a manifestarse, pero ha dejado claro que no tolerará ataques a la vía pública ni a las fuerzas del orden.

En Portugal, miles de manifestantes han tomado las calles de Lisboa, Oporto y Coímbra exigiendo mejores salarios y pensiones. Por su parte, Albania ha visto protestas contra la corrupción y el alto coste de la vida que han resultado en decenas de heridos y daños a edificios gubernamentales, lo que ha llevado a movilizar fuerzas antiterroristas en Tirana.

La geografía cambia, pero el patrón se repite.

El desenlace más previsible será político. Los movimientos populistas, tanto de derechas como de izquierdas, encuentran una oportunidad para presentar estas protestas como evidencia del fracaso del sistema. Los gobiernos centristas se enfrentan a un dilema clásico: endurecer su respuesta y arriesgarse a perder apoyo social o ceder parte de su agenda y ser percibidos como débiles frente a la calle.

España observa esta situación con una perspectiva que mezcla distancia y cercanía. La convocatoria de una huelga general para el 11 de noviembre vincula el problema salarial con la escasez de vivienda, dos temáticas que ya impactan en el debate nacional. No se trata de una simple réplica de lo sucedido en Francia, sino de que el descontento europeo se convierta en un espejo de los conflictos internos.

Es esencial, por cierto, hacer una distinción entre la metáfora y la realidad. Europa atraviesa una grave crisis social, pero describir todo el continente como un territorio unificado en llamas simplifica un panorama mucho más desigual. A su vez, los incendios forestales han golpeado duramente a España y Francia, pero los datos no respaldan la idea de que cada país europeo esté en una emergencia idéntica.

Entre barricadas, alquileres inalcanzables y discursos incendiarios se presenta un dato curioso: el fuego político avanza más rápido que cualquier comunicado oficial, y las redes sociales frecuentemente informan antes que los servicios de emergencia.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este lunes 19 de octubre de 2026.