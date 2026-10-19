Francisco Rosell hunde a Sánchez por su impostado beso con Begoña: «Sacado de ‘House of Cards'»

La columna de Francisco Rosell, periodista, lleva por título El ticket electoral del amor con hache de hurto. En su escrito, el autor sostiene que la exhibición de afecto entre Pedro Sánchez y Begoña Gómez no se limita a una esfera personal, sino que se enmarca dentro de una estrategia política ante un panorama judicial y electoral desafiante.

Desde el inicio se establece una premisa clara: el amor actúa como una herramienta comunicativa, mientras que el poder traza las fronteras de la intimidad. Rosell vincula el deseo, la influencia, la supervivencia política y el control de la opinión pública, todo a través de una analogía con la ficción televisiva.

“En la vida, y más en la política, todo es sexo, como bien dijo Oscar Wilde, menos el sexo, que es poder”.

Esta frase encapsula la esencia de la columna. La intimidad deja de ser un aspecto privado cuando se convierte en un acto público. Así, el afecto exhibido frente a las cámaras adquiere un propósito defensivo: humanizar a la pareja, movilizar apoyos y transformar una situación de presión en una narrativa de resistencia.

La pareja presidencial como argumento narrativo

Rosell establece un paralelo entre los Sánchez Gómez y Frank y Claire Underwood, los protagonistas de House of Cards. Esta referencia no pretende establecer una equivalencia exacta, sino resaltar una similitud narrativa: dos personajes que conciben la política como una mezcla de ambición, cálculo y representación.

“En este sentido, los Sánchez Gómez calcan casi al milímetro a la maquiavélica pareja «lobby» de «House of Cards», el matrimonio presidencial Frank y Claire Underwood, quienes creían que todo les estaba permitido”.

Este paralelismo descansa sobre una idea que resulta central: la imagen pública puede transformarse en una extensión del poder. Rosell recuerda una escena donde los Underwood fingen una cercanía marital para moldear la opinión pública cuando su futuro como presidenciales pende de un hilo. La televisión, por tanto, se presenta como un escenario de legitimación, donde el gesto afectivo se enfrenta a los hechos y procura modificar la percepción de la ciudadanía.

El autor también resalta la precariedad de cualquier dúo político edificado sobre la idea de invulnerabilidad. En el relato, Claire se convierte en el talón de Aquiles de Frank. Esta alusión actúa como una advertencia: quienes aparentan tener control absoluto pueden quedar expuestos por la misma persona que integra su círculo más cercano.

Amor, división y estrategia electoral

La segunda parte de la columna vincula la apelación emocional a la polarización política. Según Rosell, la pareja presidencial se refugia en una noción de amor convertida en lema, resguardada tras un muro simbólico que representa la confrontación con sus rivales.

“Creyendo que los españoles tienen en La Moncloa a quienes se merecen, los Sánchez Gómez apelan a «la fuerza del amor», parapetados tras el muro que han erigido como símbolo de su política polarizadora y guerracivilista”.

Aquí, la ironía es palpable. El amor no se presenta como un sentimiento redentor, sino como una estrategia electoral. Rosell plantea dos escenarios posibles: una victoria que asegure la posición de la pareja y una derrota que, en cualquier caso, les permita conservar influencia política desde la oposición. En ambos casos, la meta sería mantener la capacidad de presión y evitar que un resultado electoral cierre el capítulo de conflicto.

“Al echar la moneda al aire este 29-N, ponderan que, si sale cara, miel sobre hojuelas: se aseguran la impunidad y a ver qué jurado popular se atreve a condenar a la «consorte»; si sale cruz, esperan reunir votos para no ser desalojados y liderar la oposición, de modo que lo consigan igualmente incendiando las calles”.

El vocabulario utilizado —«moneda», «cara», «cruz», «impunidad»— transforma la política en una apuesta arriesgada. La ciudadanía asume el papel de árbitro electoral, pero también de público en una representación donde cada desenlace puede reinterpretarse para mantener el protagonismo.

La advertencia de los destinos volátiles

La columna a continuación presenta un elenco de figuras asociadas al poder socialista que, en su momento, parecían a salvo gracias a su cercanía con el Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García son mencionados por Rosell para subrayar que las posiciones privilegiadas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

“No obstante, el futuro puede ser tan escurridizo como lo es para el expresidente Zapatero, ese desaparecido referente ético del que dijo hace poco Sánchez que contaría con él en campaña; para Ábalos, quien era añorado en fondo y forma, y hoy acumula 24 años de cárcel; para su sucesor en la Secretaría de Organización, Supercerdán, que aguarda un destino similar; o para el aizcolari Koldo García, quien ha pasado de ser la sombra de poder a pagarlo con 19 años de prisión”.

La sucesión de nombres provoca una sensación de caída acelerada. El poder, presentado como una red de lealtades, no garantiza permanencias. Quienes ayer formaban parte del corazón de la toma de decisiones pueden estar mañana apartados, bajo investigación o condenados. Esta dinámica refuerza la advertencia que fundamenta el texto: la seguridad política siempre es provisional.

Rosell culmina su análisis mencionando a Nicolás Maduro, cuya danza habría sido imitada por Sánchez. El contraste entre la celebración desafiante y la eventual captura resalta la imagen de una realidad que finalmente se impone sobre la propaganda.

“De querer burlar la realidad a sufrir su venganza, incluso con su propia playlist, como sucede con Sánchez».

La música actúa aquí como una metáfora del poder vanidoso. Primero acompaña la confianza de aquellos que creen tener el control; luego, se transforma en la banda sonora de una caída sorprendente. En el universo de Rosell, los focos pueden iluminar una estrategia durante un tiempo, pero no aseguran que el desenlace sea el esperado.

Como nota final, el artículo reúne referencias políticas, literarias, televisivas y musicales: Oscar Wilde, House of Cards, Bobby McFerrin y elementos de la cultura popular se entrelazan en esta columna. El resultado es una sátira de ritmo dinámico, donde el amor se presenta no tanto como un refugio, sino como un atrezzo de campaña, y el poder, como un ser cambiante que puede hallar nuevos dueños cuando menos se imagina.