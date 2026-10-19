La Generalitat mantiene 8 municipios de los 145 confinados esta mañana de Valencia y Alicante por la DANA Adam

Las lluvias dan un respiro y la Generalitat ha levantado el confinamiento impuesto durante la mañana en municipios del norte de Alicante y el litoral sur de Valencia.

Sin embargo, mantiene las restricciones en ocho localidades: Bellreguard, Daimús, Miramar, Oliva, Piles, Xàbia, Pego y Els Poblets.

El confinamiento de 145 municipios

La Generalitat ha decidido confinar 145 municipios de Valencia y Alicante debido al temporal vinculado a la dana Adam. Esta medida, publicada en el DOGV, entra en vigor de manera inmediata, restringiendo los desplazamientos en las áreas con mayor riesgo de inundación.

La decisión abarca el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante. En su orden, se menciona que la evolución de este episodio climático requiere el refuerzo de las medidas de seguridad y facilita la tarea de los servicios de emergencia. El confinamiento se mantendrá vigente mientras persista la situación de peligro y podrá ajustarse según la evolución del temporal.

Qué establece la orden

La resolución 11/2026, firmada por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, amplía y refuerza las restricciones previamente adoptadas. Durante este periodo, se insta a la población a permanecer en sus hogares y a evitar cualquier desplazamiento que no sea estrictamente necesario.

Las medidas principales son:

Prohibición total de la movilidad en los municipios incluidos en la orden.

Continuación del confinamiento mientras dure la emergencia.

Excepción para servicios esenciales y equipos de respuesta.

Posibilidad de ajuste en las medidas según el avance del temporal.

La Generalitat fundamenta su decisión en la legislación estatal y autonómica vinculada a la protección civil. Atribuye la medida a la intensidad de las lluvias, los desbordamientos y a la necesidad de mantener despejadas las vías para facilitar rescates, evacuaciones y asistencia.

#GuardiaCivil continua colaborando para garantizar la seguridad de la población. #Dana #Adam | Comunidad Valenciana 👮 821 agentes 🚔 2100 evacuados (100 en #Jávea y 2000 en #Oliva) 🚁 58 rescates en #Valencia y 37 en #Alicante #Colabora ☎️062 #SeguridadCiudadana #DanaAdam https://t.co/XgruuprEck — Guardia Civil (@guardiacivil) October 19, 2026

145 municipios afectados

El confinamiento abarca 78 municipios de Valencia y 67 de Alicante. Este listado incluye varias comarcas, tales como La Safor, La Ribera Alta, La Ribera Baixa, La Hoya de Buñol, La Marina Alta, La Marina Baixa, El Comtat y L’Alcoià.

Provincia Municipios afectados Valencia 78 Alicante 67 Total 145

En Valencia, se encuentran localidades de La Ribera Baixa como Cullera, Sueca, Sollana, Favara, Corbera, Riola y Fortaleny, así como municipios de La Safor y de La Hoya de Buñol, como Macastre y Dos Aguas. Por su parte, en Alicante, la medida afecta a localidades de La Marina Baixa y El Comtat, destacando Altea, Beniardà, Benifato, Benimantell, Callosa d’en Sarrià, Castell de Guadalest, Confrides, Sella y Tàrbena. También se incluyen lugares como Benissa, Calp, Beniarbeig, Benidoleig y Castell de Castells.

Lluvias intensas y rescates

Este episodio ha dejado precipitaciones que superan los 700 litros por metro cuadrado en ciertos puntos, provocando inundaciones, desbordamientos de ríos y barrancos, así como personas atrapadas en tejados. Emergencias ha gestionado una gran cantidad de incidentes en las dos provincias, movilizando medios aéreos para apoyar las labores de rescate.

Además, la Generalitat ha emitido avisos mediante el sistema ES-Alert a la población. En el mensaje se aconseja permanecer en casa, evitar el uso de vehículos, subir a plantas superiores si el agua entra en las viviendas y evitar sótanos, garajes y ascensores. Esta recomendación busca disminuir el riesgo para los vecinos y evitar que los desplazamientos obstaculicen el acceso de los equipos de emergencia.

La #UME colabora con los servicios de emergencia evacuando a los afectados por la #DanaAdam. Embarcaciones, vehículos pesados y medios aéreos facilitan su traslado desde zonas inundadas, con apoyo a quienes necesitan ayuda para desplazarse. 💛 Gracias por estar ahí, siempre. https://t.co/CJm37U3W5z — Ministerio Defensa (@Defensagob) October 19, 2026

La situación ha llevado a la suspensión de clases para más de 100.000 alumnos en Valencia y Alicante. Las autoridades siguen de cerca los cauces fluviales y las zonas más propensas a la acumulación de agua, que puede suceder rápidamente incluso una vez que cesen las lluvias.

Qué debe hacer la población

Protección Civil aconseja:

Permanecer en el hogar y alejarse de ventanas y áreas inundables. No cruzar carreteras, ramblas ni pasos subterráneos que estén anegados. Retirar objetos de balcones y cerrar puertas, ventanas y suministros si hay riesgo. Atender únicamente a los avisos oficiales y mantener el teléfono móvil cargado. Contactar al 112 solo en casos de emergencia real.

La orden no establece una fecha concreta para su finalización. La dirección del plan de emergencias podrá modificar su alcance en función de la lluvia, el estado de los cauces y la evolución de los incidentes.

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