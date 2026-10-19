Irene Tabera cuenta todo de la ‘buitre’ Begoña y cómo los inquilinos de Moncloa se llenan los bolsillos especulando

Begoña Gómez y su hermano heredaron un patrimonio inmobiliario procedente de su padre Sabiniano, quien construyó su fortuna mediante negocios vinculados a saunas prostíbulo donde, según las acusaciones, se explotaba a personas, incluidos menores de edad. Tras el fallecimiento de Sabiniano, los hermanos gestionan actualmente este legado inmobiliario en pleno centro de Madrid.

Según relató Irene Tabera, periodista de OKDiario, en ‘Investigación Abierta’ (Telemadrid), uno de los inmuebles más controvertidos se encuentra en la calle Prado, paralela al Congreso de los Diputados. Según la información revelada, Begoña Gómez prefiere alquilar este piso a estudiantes extranjeros, pese a que la demanda de vivienda entre españoles es elevada y su marido, el presidente del Gobierno, no impulsa construcción suficiente.

El inmueble, descrito como interior y de dimensiones reducidas, se alquila actualmente por habitaciones a estudiantes de máster que no trabajan. Cada una de las dos inquilinas paga 1.100 euros mensuales más gastos por una habitación, una cantidad que los críticos consideran desproporcionada para las características del piso.

Pisos troceados en Plaza de España

La situación se replica en otros inmuebles heredados ubicados en el edificio Mufaz de la Plaza de España. Allí, los hermanos han fraccionado los pisos originales para crear viviendas más pequeñas que alquilan principalmente a inmigrantes, relató Tabera.

Estos inquilinos pagan 1.000 euros mensuales por espacios calificados como «enanos e insalubres», con problemas en la campana extractora y otras deficiencias que pudieron documentarse durante la campaña electoral.

Cuando los arrendatarios presentan reclamaciones sobre el estado de las viviendas, el hermano de Begoña Gómez, cuñado del presidente, responde que si no están conformes pueden marcharse. Además, les advierte que el alquiler subirá 100 euros anuales de forma sistemática.

Esta realidad contrasta frontalmente con el discurso del Gobierno, que a través de Félix Bolaños y la ministra de Vivienda ha denunciado públicamente a los «caseros desalmados» y los «fondos buitre». La gestión inmobiliaria de la familia presidencial plantea interrogantes sobre la coherencia entre la retórica política sobre vivienda digna y las prácticas de quienes están en el entorno más cercano al poder.