¡Lágrimas de progre! Ángel Víctor Torres (PSOE) se victimiza con Gonzo en laSexta tras los abucheos recibidos en Ceuta

Ya lo dice el clásico, a llorar a la llorería.

El ministro de Política Territorial y mando único de la crisis migratoria en Ceuta, Ángel Víctor Torres (PSOE), optó por exponer sus quejas en televisión después de la pitada que recibió de los ceutíes.

El rechazo se produjo el pasado 13 de octubre de 2026 mientras los Reyes Felipe VI y Letizia eran ovacionados. Torres, que ejercía como mando único en la crisis migratoria, no digirió el contraste entre el aplauso a la monarquía y los abucheos a su persona.

¡A llorar a la llorería! El ministro Ángel Víctor Torres (PSOE), el del mando único en Ceuta, corre a refugiarse en @laSextaTV para contarle a Gonzo lo malos que son los ceutíes porque le abuchearon durante la visita de los Reyes. pic.twitter.com/rGsqPLVnH1 — Luis Rioja (@miescano351) October 19, 2026

El socialista canario eligió el programa ‘Salvados‘ (laSexta), con Gonzo a los mandos, para trasladar su versión de los hechos. En lugar de asumir el descontento ciudadano, optó por victimizarse ante las cámaras y presentar a los ceutíes como los agresores.

En el programa emitido el domingo 18 de octubre de 2026, Torres se sentó frente a cuatro vecinos de la ciudad autónoma para «dar la cara» por la avalancha de cerca de 80.000 personas que entraron desde Marruecos a finales de julio. Sin embargo, el momento más revelador llegó cuando el presentador le trasladó el profundo malestar de parte de la sociedad ceutí. Gonzo le contó que al equipo le había costado encontrar un local dispuesto a ceder el espacio al saber que estaría el ministro: varios bares del centro preferían no involucrarse.

La respuesta de Torres fue la del clásico victimismo progre. Admitió que «puede entender la molestia y el enfado», pero se negó a aceptar «los gritos, insultos y las amenazas físicas». Aprovechó para defender al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, dimitido en septiembre, asegurando que «ha sido injustamente tratado» y que intentó hacer las cosas «de la mejor manera posible». También arremetió contra la oposición en el Congreso, acusando a PP y VOX de «uso partidario» y de falsear la realidad sobre las devoluciones, que —según él— impiden el derecho internacional, los derechos humanos y la legislación española. Quien diga lo contrario, vino a decir, es poco menos que un «hipócrita político».

El contraste con la realidad de Ceuta es evidente. El 13 de octubre, durante la histórica visita de los Reyes, los vítores a Felipe VI, Letizia y al presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, se convirtieron en pitada y abucheos en cuanto apareció Torres.

Ya en septiembre, en el Día de Ceuta, le habían gritado «mentiroso», «traidor» y «perro». La ciudad sigue marcada por la crisis: asentamientos, inseguridad, falta de una fecha clara de normalidad y el recuerdo de los 140 muertos. Los vecinos le pidieron certezas («queremos una fecha»); Torres les contestó que no es pitoniso y que la entrada masiva fue “una marea imposible de contener” e imprevisible.

Mientras Sánchez se ausentaba de la visita real para evitar el rechazo, su ministro del mando único se queja en la televisión amiga de que los ceutíes no le aplaudan. En lugar de asumir la responsabilidad de la gestión que ha dejado a la ciudad en situación límite, Torres prefiere el relato de la víctima: él entiende el enfado, pero los que protestan son los malos. La ‘llorería’ progre en estado puro.