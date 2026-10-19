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'MALAS LENGUAS'

El mastuerzo Carlos Bardem hace gala en TVE de su lengua viperina llamando «nazi» a Santiago Abascal

"Si en una mesa hay un nazi y 10 se sientan con él, en esa mesa hay 11 nazis. Yo no hablo con los nazis"

El mastuerzo Carlos Bardem hace gala en TVE de su lengua viperina llamando "nazi" a Santiago Abascal
Carlos Bardem. TVE.
Archivado en: Carlos Bardem | Jesús Cintora | Periodismo | RTVE | Santiago Abascal | Televisión | VOX

El pseudoartista y sectario Carlos Bardem aprovechó su paso por Malas Lenguas Noche para dejar clara su postura ante Santiago Abascal y VOX.

Durante la promoción de su novela Triángulo, el presentador Jesús Cintora le planteó el habitual juego de «qué le dirías a…». La respuesta del invitado fue directa y sin rodeos, fiel al estilo zafio de este individuo perfectamente pagado por las izquierdas.

Bardem no dudó en sacar a colación todo el veneno que corre por sus venas:

Yo no me hablo con fascistas.

A continuación amplió el ataque y cargó contra los medios por dar voz a quienes considera extremistas.

Se le pone constantemente un micrófono a los fascistas y se les da visibilidad.

Y, por supuesto, remachó su intervención con la conocida máxima alemana:

Si en una mesa hay un nazi y 10 se sientan con él, en esa mesa hay 11 nazis. Yo no hablo con los nazis.

El mensaje es inequívoco: equipara al líder de VOX (y a quienes le dan voz) con el nazismo, y justifica su negativa a dialogar con él bajo esa premisa. No es la primera vez. Bardem lleva años cultivando este discurso de superioridad moral: ha llamado fascistas a VOX y sus votantes, vinculó el origen del partido a un «golpe de Estado fallido» convertido en Guerra Civil por la intervención de Hitler y Mussolini, y afirmó ser «superior moralmente a cualquier fascista, nazi, homófobo, racista o machista».

Lo llamativo es el escenario. Ocurre en la televisión pública, financiada por todos los contribuyentes, en un programa cuyo nombre (‘Malas Lenguas’) el propio presentador parece asumir con orgullo. A pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el discurso no se limita a un intercambio de ideas: se presenta como una consigna militante en la que la cultura (y los medios) deben «combatir a los fascistas» o, de lo contrario, convertirse en “colaboracionistas”.

Desde el entorno de VOX y sectores críticos con la televisión pública, las declaraciones se han interpretado como un insulto gratuito y una muestra de la normalización del estigma ideológico en RTVE. El tuit que recoge el fragmento lo resume con ironía: Cintora se «parapeta» en Bardem para llamar nazi a Abascal.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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