Nicolás Redondo, tajante después del teatro de Sánchez con Begoña: “Tienes que tener un nivel de pudor”

La escena protagonizada por Pedro Sánchez y Begoña Gómez durante el Comité Federal del PSOE sigue generando reacciones. El presidente del Gobierno dedicó públicamente unas palabras de afecto a su esposa durante el acto celebrado en Fuenlabrada y, tras proclamar “te quiero”, ambos se fundieron en un abrazo y un beso ante los militantes.

La imagen, difundida posteriormente en redes sociales, ha abierto un debate sobre el tono de la precampaña socialista y sobre el papel que ocupa Begoña Gómez en los actos políticos de su marido. El PSOE ha presentado la escena como una muestra de unidad y fortaleza personal, mientras que sus críticos han cuestionado su utilización en un contexto político especialmente delicado.

Entre quienes han criticado públicamente el gesto se encuentra Nicolás Redondo, exsecretario general de UGT y antiguo dirigente socialista. Este lunes 19 de octubre de 2026 en ‘Espejo Público’, Redondo se mostró especialmente contundente al valorar lo ocurrido.

“En la vida pública tienes que tener un nivel de pudor”, afirmó el exdirigente, que calificó la escena de “impresentable”. Redondo explicó que procede de una tradición socialista en la que, según su visión, existía una mayor austeridad a la hora de exteriorizar los sentimientos en público.

“No es un show de tercera división”

La crítica de Redondo no se limitó al beso. Su principal objeción se centró en el escenario elegido: un Comité Federal del PSOE, órgano en el que el partido debía abordar cuestiones políticas y organizativas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

“Es un Comité Federal, no un show de tercera división”, sostuvo durante su intervención televisiva. A su juicio, convertir una reunión de estas características en una escena de carácter emocional transmite una determinada imagen de la política y de las prioridades de un partido.

El gesto se produjo después de que Sánchez agradeciera a su esposa su apoyo y asegurara ante los militantes que los intentos de quebrarles habían conseguido, según sus palabras, el efecto contrario: “Hoy estamos más unidos y somos más fuertes que nunca”. A continuación, le dedicó públicamente un “te quiero”.

Redondo, por su parte, situó el debate en una cuestión de fondo: los límites entre la vida personal de un dirigente y su exposición dentro de un acto político. Para el histórico dirigente sindical, la cuestión no es que Sánchez muestre afecto por su esposa, sino que lo haga dentro de un órgano partidario cuya función es esencialmente política.