Pilar Losantos ve el esperpento pasteleo de Sánchez con la imputada Begoña en un mitin y no se corta

No tienen vergüenza ni la conocen.

Pilar Losantos, presentadora de ‘Investigación Abierta’ (Telemadrid) cargó este domingo 18 de octubre contra la bochornosa escena protagonizada por el presidente del Gobierno y su esposa en el acto de precampaña del PSOE celebrado el sábado en Fuenlabrada.

En el programa, la periodista analizó la reaparición pública de Begoña Gómez —a la espera de juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación— y la declaración de amor de Pedro Sánchez ante la militancia. El presidente, tras ser proclamado candidato a las generales del 29 de noviembre, dijo desde el escenario: “Hoy me acompaña Begoña. Nos han intentado quebrar de todas las maneras y han logrado lo contrario. Que lo escuchen alto y claro: te quiero”. A continuación llegó el abrazo, el beso y el baile de ambos, junto a ministros y altos cargos.

Losantos no suavizó el tono. Tras recordar la “escena romántica”, señaló que el presidente y sus ministros “se pusieron a bailar y a reírse”, y lanzó una pregunta directa: “¿De qué se ríen?”. Continuó: “¿Se ríen de Ceuta invadida y de los barcos marroquíes en nuestras costas? ¿Se ríen de la corrupción que acorrala al PSOE? ¿Se ríen de las cloacas creadas en Ferraz para hostigar a jueces y a rivales? Exactamente, ¿de qué se ríen?”.

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@pirlosantos sobre el baile de Pedro Sánchez durante su acto de campaña: «¿De qué se ríen?»

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La intervención de la periodista se produce solo un día después de que el mitin de Fuenlabrada, celebrado en el Centro de Arte Tomás y Valiente, se convirtiera en un acto de apoyo explícito a Gómez, ovacionada por los asistentes tras casi dos años alejada de este tipo de eventos públicos. Esta ‘declaración de amor’ se produce en un momento clave en plena precampaña con el objetivo de movilizar a la militancia de cara al 29-N.