Ayuso culpa a Sánchez del escrache y augura nuevas salvajadas de la ultraizquierda: «Aún quedan 6 semanas»

Ya lo avisó Manuela Bergerot, la lugarteniente de la ‘MeMa‘ de Mónica García (Más Madrid).

En Madrid no iba a haber paz y a fe que la amenaza se está cumpliendo punto por punto.

Aunque quien está detrás de todo este quilombo está perfectamente repanchingado en La Moncloa tocando la lira cual Nerón mientras disfruta de la violencia que se empieza a vivir por las calles del centro de la capital de España.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargó contra Pedro Sánchez por el escrache que sufrió a la salida de un acto en el Palacio de Santoña, en pleno centro de Madrid.

En su intervención en el programa Horizonte de Cuatro, la líder madrileña señaló directamente al inquilino de La Moncloa como responsable del incidente y advirtió de que aún quedan seis semanas para las elecciones generales del 29 de noviembre, un periodo en el que la ultraizquierda podría preparar nuevas acciones violentas en la calle, con especial atención a la capital.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, @IdiazAyuso, lo deja bien claro en @HorizonteCuatro con @navedelmisterio, el inquilino de La Moncloa, @sanchezcastejon es el culpable del escrache sufrido en la Cámara de Comercio de Madrid y vaticina que en estas seis semanas que quedan… pic.twitter.com/pwJWERJOlD — Luis Rioja (@miescano351) October 20, 2026

El mensaje de Ayuso en el programa

La dirigente de la Puerta del Sol explicó con detalle cómo se fue formando el piquete en torno a la Cámara de Comercio de Madrid:

Cuando he llegado ya sabía que había un grupo de gente muy violenta, insultando, increpando, intentando molestar. Y un señor que estaba por otra puerta, al ver que entraba, se ha vuelto loco, porque tienen la orden de acosar y de estar encima de las entradas para montarte la protesta. Y entonces, según hemos estado ahí dentro, en el evento, según pasaban los minutos, al final se han ido todos los que estaban en la manifestación de Alcalá, han venido corriendo y de una manera muy violenta, han colapsado las calles. A partir de la una y media ya es cuando ya habíamos terminado y ya se han puesto especialmente violentos. Y yo creo que en torno a las dos y cuarto aproximadamente, ya la policía, la UIP ha conseguido que por lo menos pudiéramos salir.

A Iker Jiménez había algo que no le cuadraba, sobre todo porque no entendía cuál era la motivación para que los manifestantes por la cuestión educativa fueran a reventar un acto que nada tenía que ver con sus reivindicaciones:

Pero hay algo que no acabo de entender muy bien. Vamos a ver. Estas personas se movilizan desde otro lugar donde estaban protestando, se enteran de que tú estás dando una charla que no tiene nada que ver con la cuestión de la escuela pública o de lo que reclamen y van directamente al lugar a bloquearlo. ¿Te decían algo? Es que no entiendo muy bien.

Ayuso dijo que sí, que había sido una protesta muy violenta, pero que incluso llegó a sentir pena por los propios policías y por los ciudadaos y turistas que transitaban por la zona en ese momento:

Y de manera muy violenta, con megáfonos, insultando, aunque lo que oía porque era como un coro rociero. En el fondo yo dentro oía y digo, bueno, pues nada. Pero fuera, claro, yo más que miedo he sentido pena. Pena porque todos los vecinos, los turistas, en una zona tan maravillosa como es la calle Prado, esa zona de las Artes, de las Letras, es un lugar de cultura, de tantos hoteles, restaurantes, he sentido más preocupación incluso por los propios policías en ocasiones o por gente que pasa por delante y que en un momento dado en una situación de estas puede ser agredida, ¿no? Entonces me ha dado sobre todo pena porque es así como tiene Madrid desde que Sánchez convocó elecciones.

Sobre la acampada de la Puerta del Sol, la dirigente madrileña tuvo por seguro que esas tiendas no se van a levantar hasta después del 29-N porque lo que se pretende es caldear aun más el ambiente de cara a la cita del 29-N: