Carlos Hernando, autor de ‘El autócrata’, augura el negro resultado de Sánchez tras el 29-N y avisa a Feijóo y Abascal

Carlos Hernando (Madrid, 1975) es director y guionista de documentales, con una trayectoria centrada en temas de carácter social, histórico y político. Entre sus trabajos se encuentran Fariñas, el mulato indomable, El violinista de Auschwitz, documental de 2012 que fue nominado al Goya al Mejor Cortometraje Documental, y otros proyectos como Ciudad Habana, Naqal y Odesa. Viaje a una ciudad en guerra.

En 2023 dirigió y escribió El autócrata. Un retrato político de Pedro Sánchez, un largometraje documental de 71 minutos. La película reúne los testimonios de antiguos dirigentes y cargos del PSOE, entre ellos Joaquín Leguina, Rosa Díez, César Antonio Molina, Tomás Gómez, Cristina Alberdi y Jesús Cuadrado, para analizar la trayectoria política y las formas de gobierno de Pedro Sánchez.

El autócrata fue inscrita en los Premios Goya en las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guion Original y Mejor Película Documental, entre otras. Su filmografía refleja un interés por abordar acontecimientos contemporáneos y dar protagonismo a testimonios y perspectivas sobre cuestiones políticas, sociales e históricas.

Este martes 20 de octubre de 2026 se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para presentar la segunda parte de El autócrata, Anatomía de un régimen sentimental, una nueva entrega que aborda los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez y examina la utilización política de las identidades, la extensión de la propaganda, la división entre bloques, la subordinación del conocimiento a la ideología y la manipulación de la historia y también del lenguaje.