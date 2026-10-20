Carlos Hernando publica la segunda parte de ‘El autócrata’

Carlos Hernando ha publicado en YouTube Anatomía de un régimen sentimental, la segunda parte de El autócrata.

Según explica el director, la decisión de ofrecer la película en internet responde a la negativa de los cines a exhibirla, una circunstancia que le ha llevado a buscar el encuentro directo con los espectadores.

La nueva entrega aborda los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez desde una pregunta que atraviesa el documental: «¿Qué mecanismos permiten a un gobierno conservar la lealtad de sus seguidores pese al desgaste, las contradicciones y las promesas incumplidas?»

Hernando identifica cinco procesos políticos y sociales que, según su análisis, el Gobierno de Sánchez ha utilizado para mantener el apoyo de sus fieles: wokerización, panpropagandismo, polarización, lysenkoísmo y orwellización. Estos conceptos articulan el recorrido de la película y su interpretación del ejercicio del poder.

El documental examina la utilización política de las identidades, la extensión de la propaganda, la división entre bloques, la subordinación del conocimiento a la ideología y la manipulación de la historia y también del lenguaje. La tesis del director es que estos procesos contribuyen a reforzar la lealtad de los seguidores y dificultan la rendición de cuentas.

La película también explora cómo el miedo a la alternativa y la identificación con un partido pueden condicionar el juicio de los votantes. Desde esa perspectiva, plantea hasta qué punto la adhesión política permite justificar decisiones que se cuestionarían en un adversario.

El título, Anatomía de un régimen sentimental, sintetiza esa propuesta: examinar una forma de conservar el poder en la que los sentimientos de pertenencia y rechazo adquieren un papel central.

La publicación en YouTube permite que los espectadores accedan directamente a la obra y formen su propio criterio sobre sus argumentos. Con esta segunda entrega, Hernando continúa el recorrido iniciado con El autócrata y traslada a internet su mirada crítica sobre Pedro Sánchez y los mecanismos que sostienen su respaldo político.