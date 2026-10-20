¿Cuál es la estrategia del PSOE y Sánchez para remontar el 29 de noviembre?

Madrid vive una precampaña marcada por la tensión.

Con las elecciones generales del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha intensificado su llamamiento a la movilización. Mientras tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denuncia que la izquierda está utilizando las protestas para “reventar” la capital y “quemar las calles” como parte de una estrategia desesperada ante unas urnas que, según las encuestas, no le son favorables.

En un mitin celebrado el pasado sábado en Fuenlabrada, Sánchez cerró el acto con un mensaje claro dirigido a su electorado: “Tenemos que movilizarnos, tenemos que votar, tenemos que ganar y tenemos que gobernar después del 29 de noviembre”. El presidente vinculó directamente esa movilización a la necesidad de frenar lo que califica como los “recortes” que, asegura, aplicarían el PP y Vox si alcanzan la mayoría.

Frente a este relato, Isabel Díaz Ayuso ha elevado el tono. En varias intervenciones recientes, especialmente en el programa Horizonte de Iker Jiménez, la dirigente madrileña ha acusado directamente a Sánchez de organizar y alentar las protestas que se suceden en la capital. “El señor de la Moncloa ha decidido quemar las calles”, afirmó este lunes tras sufrir un escrache a la salida de un acto en el Palacio de Santoña, en el marco de la huelga indefinida de educación.

Ayuso sostiene que la izquierda —PSOE, Sumar, Podemos y Más Madrid— está promoviendo un clima de “guerracivilismo” y “revolución en las calles” porque “no aceptan las reglas del juego democrático” y ven que van a perder. Ha señalado la acampada de la Puerta del Sol, las huelgas en educación y sanidad, los escraches y los cortes de tráfico como piezas de una misma estrategia para “boicotear Madrid” y desgastar a su gobierno regional.

Para analizar esta y otras cuestiones, Josué Cárdenas pasa revista a la actualidad política en una nueva edición de ‘La Burbuja’ este martes 20 de octubre de 2026.